Tentar construir consistência de marca sem uma fonte central da verdade é como tentar resolver um cubo mágico enquanto as cores mudam constantemente. Mas há boas notícias. Você pode economizar tempo, energia e recursos da sua equipe — e manter a consistência da marca — em um local centralizado.

Nosso modelo de diretrizes de marca tem todos os principais componentes de que você precisará para criar um manual de marca lindamente projetado do início ao fim. Sua equipe pode usar esse modelo de manual de marca para garantir que cada componente que produzir tenha a atenção aos detalhes que merece. E o que é ainda melhor? O modelo gratuito de diretrizes de marca se integra totalmente à sua automação de fluxo de trabalho existente no Slack.

Os benefícios do nosso modelo de diretrizes de identidade de marca

Para empresas, criar um manual de marca é a chave para alinhar equipes de marketing, vendas e produto, tornando essencial ter uma perspectiva clara e abrangente de toda a empresa.

No entanto, construir uma identidade de marca consistente requer a criação de muitos documentos. Com um modelo de guia de identidade de marca, sua empresa pode criar e manter uma marca profissional garantindo que todos os elementos essenciais da sua marca estejam bem documentados e em um só lugar.

E, com o modelo de diretrizes de identidade de marca do Slack, as empresas agora têm a receita para o sucesso contínuo entre equipes. Chega de longas pesquisas por ativos de marca isolados na esperança de encontrar os recursos de design, os mood boards ou os guias de estilo mais recentes: aproveite um espaço centralizado dedicado à criação das entregas refinadas da sua equipe.

Comunicação unificada da marca

O modelo de diretrizes de marca do Slack é uma solução simples e fácil de usar para criar e distribuir suas diretrizes de marca na sua organização. Esse modelo de manual de marca foi projetado para consolidar todas as suas diretrizes em um só lugar, garantindo que todos na sua equipe possam consultar e aderir à identidade visual e aos padrões de comunicação da sua marca.

Com uma fonte única da verdade, você garante uma representação consistente da marca em todas as plataformas e materiais, ajudando você a construir sua marca de forma sustentável e aprimorar a imagem dela. Essa abordagem garante que sua identidade de marca seja coesa e profissional em cada parte do conteúdo, seja digital ou impresso.

Modelo de diretrizes personalizável

Esse modelo de diretrizes de identidade de marca vem equipado com um canvas personalizável com todos os elementos de design essenciais. Você pode facilmente adicionar os detalhes específicos da sua identidade de marca, tornando-o um recurso fácil de seguir para sua equipe. Isso permite que você adapte seu guia de estilo de marca para se adequar à identidade única da sua marca sem começar do zero. Defina elementos cruciais da marca, desde o uso do logotipo e as paletas de cores até a tipografia, o tom de voz e os valores da marca. Esse modelo de guia de marca permite criar uma presença de marca visualmente unificada em todos os ativos, ajudando sua equipe a manter o alinhamento em cada projeto.

Simplifique as solicitações de horário de atendimento

Mesmo com diretrizes simplificadas, as pessoas sempre têm dúvidas. Para aprimorar ainda mais a comunicação e a eficiência, esse modelo inclui um fluxo de trabalho para “Agendar horário de atendimento”. Esse recurso simplifica como os membros da equipe solicitam e recebem aprovação ou esclarecimento sobre questões relacionadas à marca. Agendando horários dedicados à discussão, sua equipe pode garantir que todas as dúvidas sobre a marca sejam abordadas de forma rápida e precisa, reduzindo atrasos e mal-entendidos na execução de projetos. O recurso de horário de atendimento oferece uma abordagem estruturada para ajudar sua equipe a se manter no caminho certo com o estilo e a identidade visual da sua marca.

Acompanhe as discussões sobre o horário de atendimento

Facilite para as pessoas encontrarem respostas acompanhando o que é discutido na lista de Assuntos sobre o horário de atendimento. As solicitações são automaticamente adicionadas conforme chegam, e você pode adicionar observações e decisões para referência mais tarde. Essa abordagem organizada economiza tempo e aumenta a eficácia da sua estratégia de diretrizes de marca. Mantendo uma apresentação de diretrizes de marca de fácil navegação, sua equipe pode rapidamente usar essas informações em projetos futuros, garantindo clareza e consistência na identidade da sua marca.

Aprimore a integração de funcionários

É crucial comunicar as diretrizes da marca da sua empresa aos funcionários desde o primeiro dia para que eles possam ver exatamente como representar a marca no trabalho deles. Esse modelo gratuito de guia de estilo de marca ajudará você a apresentar a identidade da sua marca da maneira mais clara e consistente possível durante a integração. Ilustre claramente suas diretrizes em um modelo simples de diretrizes de marca em vez de apenas esperar que os novos funcionários tenham uma boa noção da identidade da sua marca por meio de conversas.

Seis etapas para criar um modelo de padrões de marca

Se você não tem certeza de onde começar a criar seus próprios padrões de marca, nós destacamos as principais etapas para desenvolver os seus.

1. Designe um espaço central para comunicações

A melhor maneira de começar a organizar seu modelo de padrões de marca é usar uma plataforma central que facilite a colaboração e simplifique o acesso e a distribuição. Depois de estabelecer o espaço central para comunicações, é hora de começar a definir os principais componentes das suas diretrizes de marca.

Nesse espaço central, você deve conseguir:

Acompanhar comunicações em andamento

Compartilhar arquivos com segurança

Permitir responsividade em tempo real

Sincronizar com outros softwares

Automatizar fluxos de trabalho

Fornecer documentação e comunicações pesquisáveis

Fornecer formatos dinâmicos para comunicação, como gravações de vídeo e voz, reações e enquetes

2. Estabeleça os elementos fundamentais da sua marca

O primeiro ponto que você precisa deixar claro nas suas diretrizes de marca é a base sobre a qual sua marca se sustenta, incluindo:

Missão e visão: a declaração principal, audaciosa e norteadora que guia sua organização.

História da marca: a narrativa que você conta sobre o propósito da sua marca, criada para construir uma conexão emocional com seus consumidores. Isso pode incluir alguma história sobre por que a organização foi fundada e como os produtos ou os serviços que você vende melhorarão a vida dos seus clientes.

Valores da marca: esses são os princípios que guiam e reforçam tudo que é feito na organização. Você pode pensar neles como os pilares ou os princípios nos quais sua missão e visão se apoiam.

Arquitetura da marca: essa é a estrutura que define relacionamentos entre marcas, linhas de produtos e parcerias dentro da organização.

Uma ótima maneira de contar a história desses elementos fundamentais com eficácia é gravar um vídeo para o modelo de canvas, direto no Slack. Para reforçar os principais elementos, você também pode incluir texto na página com um resumo.

3. Defina a identidade visual da sua marca

A base para construir uma identidade de marca forte é a consistência, especialmente quando se trata de elementos visuais que os consumidores usam para reconhecer seu produto e desenvolver uma afinidade por ele. Definir essa identidade visual para as partes interessadas nas suas diretrizes de marca é fundamental. Se surgirem inconsistências, as pessoas poderão usar elementos de design desatualizados ou enfrentar atrasos enquanto aguardam esclarecimentos sobre como aplicar a marca corretamente.

Alguns dos principais elementos das suas diretrizes de identidade visual devem ser:

Logotipos

Cores da marca

Fontes da marca

Outros elementos de design como iconografia

Diretrizes de uso como espaçamento, tamanho mínimo e ativos primários e secundários

No Slack, sua equipe pode facilmente adicionar esses recursos criativos como imagens ou links para arquivos no canvas do seu modelo de diretrizes de marca.

4. Descreva o estilo de comunicação da sua marca

Assim como você pode reconhecer pessoas queridas ouvindo a voz delas, os consumidores passam a associar sua marca com seu estilo de comunicação. Mas eles não conseguirão desenvolver essa afinidade se o estilo da sua marca mudar a cada ponto de contato. É por isso que é tão importante descrever claramente o estilo de comunicação da sua marca nas suas diretrizes de marca.

Os dois elementos essenciais do guia de estilo de comunicação da sua marca devem ser:

Voz e linguagem da marca: a personalidade da sua marca, expressa na linguagem, na formalidade e na escolha de palavras usadas.

Padrões gramaticais: esses são os padrões de como você formata comunicações escritas, incluindo, entre outros, sintaxe e pontuação.

Com o modelo de diretrizes de marca do Slack, você pode facilmente criar tabelas, gráficos e quadros que ilustram a linguagem preferencial de forma rápida. Para desenvolver uma imagem de marca consistente que gere repercussão no seu público-alvo, você também pode listar os principais elementos da voz e do tom da sua marca e definir os traços de personalidade da persona da sua marca.

5. Inclua recursos de suporte

Para fazer a triagem de solicitações de marca e ajudar equipes em toda a empresa a encontrar respostas por conta própria, certifique-se de fornecer recursos de suporte em suas diretrizes.

Alguns dos recursos que você deve considerar incluir são:

Modelos de design de marca para casos de uso recorrentes como postagens em redes sociais, boletins informativos por e-mail etc.

Fluxos de trabalho de treinamento que orientam seus novos contratados por meio dos materiais

Uma lista de ferramentas a que sua equipe tem acesso para auxiliar em entregas da marca, como verificadores de gramática, software de design etc.

Um formulário de solicitação de horário de atendimento para direcionar quaisquer perguntas não respondidas para uma lista facilmente rastreável de Assuntos sobre o horário de atendimento

6. Forneça um processo claro de gerenciamento de ativos

A última coisa que você quer é que seu guia de marca se deteriore ao longo do tempo devido à falta de atualizações. É por isso que é tão importante ter um processo claro para gerenciar e atualizar ativos e guias de marca.

Essas instruções podem incluir: