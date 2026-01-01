想要在沒有「單一真實來源」的情況下維持品牌一致性，就像在顏色不斷變換的魔術方塊上解題一樣困難。好消息是，您可以透過一個集中的平台，節省團隊的時間、精力與資源，同時輕鬆保持品牌一致性。

我們的品牌指南範本涵蓋打造完整精美品牌手冊所需的所有關鍵元素。您的團隊可以利用這份「品牌聖經」範本，確保每一項產出都能獲得應有的細節與品質。更棒的是，這份免費的品牌指南範本可與您在 Slack 中既有的工作流程自動化完整整合。

我們品牌識別指南範本的優勢

對企業而言，建立一份品牌手冊是協調行銷、業務與產品團隊的關鍵，因此擁有清晰且全公司一致的品牌觀點至關重要。

然而，打造一致的品牌形象往往需要許多文件。透過品牌識別指南範本，您的企業可以把品牌的所有核心要素完整紀錄並集中管理，從而建立並維持專業的品牌形象。

而有了 Slack 提供的品牌識別指南範本，企業就擁有了跨團隊持續成功的秘訣。再也不必在各自為政的資料夾中耗時搜尋，拼命找最新的設計素材、情緒板或風格指南了。只需一個集中化的中樞，專門用來打造團隊精緻且完善的各項成果。

統一品牌溝通

Slack 的品牌指南範本是一個簡單易用的解決方案，可協助您在組織內建立並分享品牌指南。這份品牌手冊範本能將所有指南集中於一處，確保團隊中的每個人都能隨時參考並遵循品牌的視覺識別與溝通標準。

透過建立單一真實來源，您可以確保品牌在所有平台與素材上的一致呈現，幫助您持續打造品牌，並提升其整體形象與質感。這種做法能確保您的品牌識別在每一項內容中，無論是數位或印刷，都保持一致且專業。

可自訂的指南範本

這份品牌識別指南範本附有可自訂的畫板，包含所有必要的設計元素。您可以輕鬆加入專屬的品牌細節，讓團隊能簡單跟隨並使用。這讓您能夠量身打造符合品牌獨特識別的風格指南，而不必從零開始。您可以定義品牌的關鍵要素，從標誌使用規範、色彩搭配，到字體、語氣及品牌價值。這份品牌指南範本能協助您在所有素材中建立統一的視覺形象，確保團隊在每個專案中保持一致。

簡化諮詢時間請求

即便有了簡化的指南，人們仍然會有疑問。為了進一步提升溝通與效率，這份範本包含了「預約辦公時間」工作流程。此功能能簡化團隊成員在品牌相關問題上的請求與核准或說明流程。透過安排專門的討論時間，團隊能確保所有品牌相關問題都能即時且正確地得到回覆，減少專案執行中的延誤與誤解。辦公時間功能提供了一個有結構的方法，幫助團隊保持品牌風格與視覺識別的一致性。

持續追蹤諮詢時間的討論

透過追蹤辦公時間主題清單中討論的內容，讓大家更容易找到答案。請求會自動新增至清單中，您也可以加入備註與決策，方便日後查閱。這種有條理的方法能節省時間，並提升品牌指南策略的效益。透過維持易於瀏覽的品牌指南呈現方式，團隊能在未來專案中快速運用資訊，確保品牌識別的清晰性與一致性。

加強員工就職

從第一天起就向員工傳達企業品牌指南至關重要，讓他們清楚瞭解如何在未來的工作中正確呈現品牌形象。這份免費的品牌風格指南範本能幫助您在新員工就職時，以最清晰、一致的方式呈現品牌識別。使用簡單明瞭的品牌指南範本清楚呈現您的指南，而不是僅僅希望新員工透過口頭交流就能充分理解品牌識別。

建立品牌標準範本的 6 個步驟

如果您不確定從哪裡開始建立自己的品牌標準，我們已整理出制定品牌標準的關鍵步驟。

1. 指定一個中央工作空間作為溝通平台

開始建立品牌標準範本的最佳方式，是使用一個能促進協作並簡化存取與分發的中央平台。一旦您建立了作為溝通中心的工作空間，就可以開始定義品牌指南的關鍵組成要素。

從這個中央工作空間，您應該能夠：

追蹤持續的溝通

安全地分享檔案

啟用即時回應能力

與其他軟體同步

自動化工作流程

提供可搜尋的文件和溝通內容

提供多元化的溝通形式，例如影片與語音錄音、回應功能，以及投票。

2. 建立品牌的基礎要素

在品牌指南中，您首先需要明確說明品牌所建立的基礎，包括：

使命和願景： 指引組織方向的核心願景宣言 (大膽、明確的「北極星」聲明)。

品牌故事： 您傳達品牌宗旨的敘事，用以建立與消費者的情感連結。這可能包含品牌成立的歷史，以及您所提供的產品或服務如何改善客戶生活。

品牌價值： 這些是指導並規範組織所有行為的原則，您可以將它們視為支撐使命與願景的支柱或準則。

品牌架構： 這是用來定義組織內品牌、產品線與合作關係的架構。

有效傳達這些基礎要素的一個好方法，是直接在 Slack 的範本畫板上錄製影片。為了強化關鍵內容，您也可以在頁面上加入文字摘要。

3. 定義您品牌的視覺識別

打造強大品牌識別的關鍵在於一致性，尤其是消費者用來辨識並產生好感的視覺元素。在品牌指南中為利害關係人明確定義視覺識別至關重要。若出現不一致，可能會有人使用過時的設計元素，或在等待品牌正確應用的說明時造成延誤。

您的視覺識別指南中應包含的一些關鍵元素如下：

標誌

品牌色彩

品牌字體

其他設計元素，如圖標系統

使用指南，例如間距、最小尺寸，以及主要與次要素材的規範

在 Slack 中，團隊可以輕鬆將這些創意素材以圖片或檔案連結的形式，新增至品牌指南範本的畫板中。

4. 描述您的品牌溝通風格

就像您能透過聲音辨識親友一樣，消費者也會將您的品牌與特定的溝通風格聯想在一起。但如果您的品牌風格在每次接觸時都不同，消費者就無法建立這種好感。因此，在品牌指南中清楚描述品牌的溝通風格非常重要。

品牌溝通風格指南的兩個關鍵要素應包括：

品牌聲音與語言： 品牌的個性，體現在措辭、正式程度與用詞選擇上。

語法標準： 這些是書面溝通的格式標準，包括但不限於語法與標點符號的使用規範。

透過 Slack 的品牌指南範本，您可以輕鬆建立表格、圖表與圖形，一目了然地呈現偏好的用語。為了打造與目標受眾產生共鳴的一致品牌形象，您還可以列出品牌聲音與語調的關鍵要素，並定義品牌角色的個性特質。

5. 包含支援資源

為了有效處理品牌相關需求，並幫助公司各團隊自行找到答案，請務必在指南中提供支援資源。

您可能要考慮包含的一些資源包括：

品牌設計範本，可用於社群貼文、電子報等重複性使用情境。

訓練工作流程，帶領新進員工熟悉相關教材

團隊可使用的工具清單，用於協助完成品牌相關成果，例如文法檢查工具、設計軟體等。

辦公時間申請表，將未解決的問題集中整理到可追蹤的「辦公時間主題清單」中

6. 提供明確的資產管理流程

您最不希望看到的情況是，品牌指南因缺乏更新而逐漸失效。因此，建立清晰的流程來管理與更新品牌素材和指南非常重要。

這些說明可能包括：