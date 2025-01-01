想在没有统一标准依据的情况下建立品牌一致性，就好比要破解魔方，可魔方的颜色却在不停变化，根本无从下手。好消息是，你可以通过一个中心枢纽，为团队节省时间、精力和资源，同时维护品牌一致性。

我们的品牌准则模板包含所有关键内容，让你从头到尾打造出设计精美的品牌手册。团队可以借助这份“品牌宝典”模板，确保产出的每一项内容都做到细节到位、符合标准。更贴心的是，这份免费的品牌准则模板还能与你在 Slack 中已有的工作流程自动化完全集成。

我们的品牌标识准则模板所具备的优势

对企业而言，打造“品牌宝典”是实现市场、销售和产品团队协同一致的关键，因此，建立全公司统一、清晰的品牌认知至关重要。

然而，构建统一的品牌标识需要整合大量文档。有了品牌标识准则模板，企业就能将品牌的所有核心要素妥善整理并集中归档，进而打造并维护专业的品牌形象。

如今，借助 Slack 推出的品牌标识准则模板，企业拥有了跨团队持续推进工作的得力方案。无需再耗费时间在分散的品牌资产中翻找最新设计素材、情绪板或风格规范——只需通过这个中心枢纽，就能帮助团队打造精致完善的交付成果。

实现品牌传播统一化

来自 Slack 的品牌标识准则模板操作简单、易于上手，可帮助企业在内部制定和分发品牌准则。此品牌手册模板的设计初衷，就是将所有准则整合到一个地方，确保团队每位成员都能查阅并遵循品牌的视觉标识和传播标准。

有了这个“统一标准依据”，就能确保品牌在所有平台和资料中呈现一致形象，助力企业长期打造品牌，并优化品牌的整体观感。无论是数字内容还是印刷物料，这种方式都能让品牌标识在各类内容中保持连贯统一和专业质感。

可自定义的准则模板

此品牌标识准则模板自带可自定义的画板，并包含所有核心设计要素。你可以轻松添加品牌特有的标识细节，使其成为团队易于参照的实用资源。无需从零开始，就能根据品牌的独特定位调整品牌风格规范。无论是徽标使用规范、配色方案，还是字体选择、语气风格和品牌价值观，都能在模板中明确定义。借助此品牌准则模板，品牌在所有资产中都能呈现统一的视觉形象，帮助团队在各类项目中保持一致。

简化办公时间咨询流程

即便有了清晰的准则，团队成员可能仍有疑问。为进一步加强沟通、提升效率，此模板内置了“预约办公时间”工作流程。通过这一功能，团队成员可以更便捷地申请并获得有关品牌问题的批准或答疑。通过安排专属的沟通时段，团队可确保所有品牌相关疑问都得到及时准确的解答，减少项目执行中的延误和误解。办公时间功能为团队提供了一种更有条理的方式，帮助团队始终遵循品牌风格和视觉标识规范。

记录办公时间沟通内容

通过“办公时间主题”列表记录沟通内容，让大家更轻松地查找答案。新的请求会自动添加到列表中，你还可以补充备注和决议，方便后续查阅。这种有条理的方式不仅节省时间，还能提升品牌准则策略的实施效果。将品牌准则整理成易于浏览的形式，团队在后续项目中能快速调取相关信息，确保品牌标识清晰统一。

增强员工入职体验

从员工入职第一天起，向其传达企业品牌准则就至关重要，这样他们才能明确在后续工作中如何展现品牌形象。此免费的品牌风格规范模板可帮助你在入职培训中，以最清晰、最统一的方式呈现品牌标识。与其希望通过口头沟通让新员工理解品牌标识，不如借助简洁的品牌准则模板，直观地展示品牌规范。

建立品牌标准模板的6个步骤

如果你不确定从何处着手建立专属品牌标准，我们已梳理出关键步骤，帮助推进这项工作。

1. 指定沟通专用的集中工作区

打造品牌标准模板的最佳起点，是选择一个可以促进协作、简化访问和分发的集中平台。确定这个沟通专用的集中工作区后，就可以开始定义品牌准则的核心组件。

通过这个集中工作区，你应该能实现以下功能：

跟踪正在推进的沟通事项

安全地共享文件

支持实时响应

与其他软件同步

工作流程实现自动化

提供可搜索的文档和沟通记录

支持多样化的动态沟通形式（例如，视频、语音录制、互动反馈和投票）

2. 确立品牌的核心基础要素

在品牌准则中，首先要明确的是品牌立足的核心基础，包括：

使命和愿景： 指引组织发展方向、具有感召力的核心纲领。

品牌故事： 围绕品牌宗旨展开的叙事内容，旨在与消费者建立情感联结。内容可包括组织创立的初衷，以及所提供的产品或服务将如何改善客户生活。

品牌价值观： 这些是指导并规范组织所有行为的核心原则。可将其视为支撑品牌使命和愿景的“基石”。

品牌架构： 定义组织内部各品牌、产品线及合作项目之间关系的框架体系。

要生动呈现这些核心基础要素，一个高效的方法是在 Slack 的模板画板中录制视频。为强化关键信息，还可以在页面中添加文字摘要作为补充。

3. 定义品牌的视觉标识

打造鲜明品牌标识的关键在于一致性，尤其是消费者用来识别品牌、建立品牌好感的视觉元素，更需要保持统一。因此，在品牌准则中为利益相关者定义这种视觉标识至关重要。如果出现不一致，人们可能会使用过时的设计素材，或者因等待确认品牌正确应用方式而延误工作。

视觉标识准则应该包含的核心要素如下：

徽标

品牌配色

品牌字体

其他设计元素，例如图标体系

应用准则，例如间距、最小尺寸，以及主要和次要素材

在 Slack 中，团队可以轻松将这些创意资产以图片形式或文件链接的方式添加到品牌标准模板的画板中

4. 描述品牌的沟通风格

就像你能通过声音辨认亲近的人一样，消费者也会逐渐将特定的沟通风格与你的品牌关联起来。但如果品牌每次与消费者接触时，风格都不一致，消费者就难以建立这种品牌好感。因此，在品牌准则中清晰描述沟通风格至关重要。

品牌沟通风格指南应该包含两大核心要素：

品牌语气与语言： 通过措辞、正式程度和词汇选择所展现出的品牌“人格特质”。

语法规范： 书面沟通的格式标准，包括但不限于句式结构和标点使用规则。

借助 Slack 的品牌准则模板，你可以轻松制作表格、图表和图形，让首选语言规范一目了然。此外，你还能列出品牌语气和语调的核心要点，明确品牌的“人格”特征，帮助打造能引发目标受众共鸣的统一品牌形象。

5. 包含支持性资源

为了高效处理品牌相关需求，帮助公司各团队自主解决问题，务必在准则中加入支持性资源。

可以考虑加入的资源包括：

适用于重复场景的品牌设计模板，例如社交媒体帖子、电子邮件简报模板等

引导新员工熟悉品牌资料的培训工作流程

团队可以使用的品牌交付辅助工具清单，例如语法检查工具、设计软件等

办公时间预约表，将未解决的问题统一汇总到易于跟踪的“办公时间议题列表”中

6. 制定清晰的资产管理流程

你最不希望看到的，就是品牌指南因缺乏更新而逐渐失效。因此，制定清晰的品牌资产和指南管理与更新流程至关重要。

这些说明可能包括：