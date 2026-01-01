Vouloir créer une cohérence de la marque sans source centrale de vérité, c’est un peu comme essayer de résoudre un Rubik’s cube dont les couleurs changeraient constamment. Bonne nouvelle : vous pouvez économiser le temps, l’énergie et les ressources de votre équipe – et veiller à la cohérence de votre marque – depuis un emplacement centralisé.

Notre modèle de directives de la marque comprend tous les composants clés dont vous aurez besoin pour créer un livre de marque magnifiquement conçu de bout en bout. Votre équipe pourra utiliser ce modèle de référence afin de veiller à ce que chaque composant sur lequel elle travaille bénéficiera d’une attention soignée au moindre détail. Et le mieux dans tout ça ? Ce modèle gratuit de directives de la marque s’intégrera entièrement à votre flux de travail automatisé dans Slack.

Les avantages de notre modèle de directives pour l’identité de la marque

Pour les entreprises, créer un livre de marque est essentiel afin d’aligner les équipes marketing, ventes et produit, et ainsi proposer une vision claire à l’échelle de toute l’entreprise.

Une identité de marque cohérente se construit cependant via de nombreux documents. Grâce à un modèle de guide pour l’identité de la marque, votre entreprise pourra créer et développer une identité professionnelle en s’assurant que tous les éléments essentiels de votre marque seront documentés et regroupés au même endroit.

Avec le modèle de directives d’identité de la marque proposé par Slack, les entreprises disposent désormais de la recette parfaite pour assurer la réussite continue de leurs équipes. Oubliez les recherches chronophages dans des documents cloisonnés, dans l’espoir de trouver les ressources de conception les plus récentes, des planches de tendances ou des guides de style, et profitez d’une plateforme centralisée dédiée à la création des livrables soignés pour votre équipe.

Une communication de marque unifiée

Le modèle de directives de la marque de Slack constitue une solution simple et facile à utiliser pour créer et diffuser vos directives de marque au sein de votre organisation. Ce modèle de livre de marque a été conçu afin de consolider toutes vos directives en un seul endroit, de façon à vous assurer que tous les membres de votre équipe pourront faire référence à l’identité visuelle et aux normes de communication de votre marque, et appliquer celles-ci.

En disposant d’une source unique de vérité, vous garantissez une représentation cohérente de votre marque sur toutes les plateformes et tous les supports, ce qui vous aidera à développer votre marque dans le temps et à améliorer l’impression qu’elle fera sur les clients. Grâce à cette approche, votre identité de marque sera cohérente et professionnelle sur chaque élément de contenu, qu’il soit numérique ou imprimé.

Un modèle de directives personnalisable

Ce modèle de directives d’identité de marque est équipé d’un canevas personnalisable contenant tous les éléments de conception essentiels. Comme vous pouvez facilement ajouter les détails spécifiques à votre identité de marque, c’est une ressource facile à suivre pour votre équipe. Elle vous permet d’adapter le guide de style de votre marque à son identité spécifique, sans devoir repartir de zéro. Définissez les éléments cruciaux de votre marque, depuis l’utilisation du logo, des nuances de couleurs et de la typographie jusqu’au ton de la marque et à ses valeurs. Ce modèle de guide de marque vous permet de créer une présence visuelle unifiée de votre marque sur tous les supports, et ainsi d’aider votre équipe à veiller au bon alignement de chaque projet.

Rationalisez les créneaux au bureau

Même lorsque les directives sont optimisées, les collaborateurs ont toujours des questions. Afin d’améliorer la communication et l’efficacité, ce modèle inclut un flux de travail nommé « Réserver des créneaux au bureau ». Grâce à cette fonctionnalité, les membres de l’équipe disposent d’une solution plus simple pour demander et obtenir une validation ou une clarification sur les questions liées à la marque. En programmant des créneaux dédiés à la discussion, votre équipe veillera à ce que toutes les questions relatives à la marque soient traitées avec rapidité et précision, de façon à éviter tout retard et malentendu dans l’exécution des projets. La fonctionnalité des créneaux au bureau fournit une approche structurée qui aidera votre équipe à respecter votre style de marque et votre identité visuelle.

Archivez les discussions des créneaux au bureau

Facilitez la recherche de réponses en gardant une trace des sujets abordés dans la liste des Thèmes des heures de bureau. Les demandes seront ajoutées automatiquement au fur et à mesure qu’elles sont soumises, et vous pourrez inclure des notes et des décisions à titre de référence ultérieure. Cette approche organisée vous fera gagner du temps et améliorera l’efficacité de votre stratégie de directives de la marque. En accédant à une présentation des directives de la marque facile à consulter, votre équipe pourra rapidement utiliser ces informations dans ses projets futurs et garantir la clarté et la cohérence sur le plan de l’identité de votre marque.

Améliorez l’intégration des employés

Il est crucial de communiquer aux employés les directives de marque de votre entreprise dès le premier jour, afin qu’ils puissent savoir exactement comment incarner la marque dans leur travail futur. Ce modèle gratuit de guide de style de la marque vous aidera à présenter l’identité de votre marque de la façon la plus claire et la plus cohérente possible lors de l’intégration. Illustrez clairement vos directives dans un modèle de directives de la marque : ne vous contentez pas d’espérer de la part de vos nouveaux employés qu’ils intègrent parfaitement l’identité de votre marque au détour d’une conversation.

6 étapes pour créer un modèle de normes de marque

Si vous ne savez pas par où commencer pour créer vos propres normes de marque, nous vous détaillons les étapes clés pour les développer.

1. Sélectionnez un espace de travail central pour les communications

La meilleure stratégie pour créer votre modèle de normes de marque consiste à utiliser une plateforme centralisée qui facilitera la collaboration et simplifiera l’accès et la diffusion. Une fois établi cet espace de travail centralisé pour les communications, vous pouvez commencer à définir les composants clés de vos directives de la marque.

Depuis cet espace de travail central, vous devez pouvoir :

Suivre les communications en cours

Partager des fichiers en toute sécurité

Permettre une réactivité en temps réel

Vous synchroniser avec d’autres logiciels

Automatiser les flux de travail

Fournir de la documentation et des communications consultables

Proposer des formats dynamiques pour la communication, tels que des enregistrements vidéo et vocaux, des réactions et des sondages

2. Établissez les éléments fondamentaux de votre marque

La première chose que vous devez clarifier dans vos directives de la marque, ce sont les principes sur lesquels votre marque repose :

Mission et vision : l’énoncé phare qui guidera votre organisation.

Histoire de la marque : votre récit relatif à la finalité de votre marque, pensé de manière à établir un lien émotionnel avec vos consommateurs. Cela peut inclure un peu d’histoire sur les origines de l’organisation, ainsi qu’une explication des avantages que présentent vos biens ou services pour le quotidien de vos clients.

Valeurs de la marque : il s’agit des principes qui vont servir à orienter et à mettre en œuvre toutes les actions de l’organisation. Vous pouvez les considérer comme les piliers sur lesquels reposent votre mission et votre vision.

Architecture de la marque : il s’agit du cadre qui régit les relations entre les marques, les lignes de produits et les partenariats au sein de l’organisation.

Afin de transmettre efficacement ces éléments fondamentaux, vous pouvez enregistrer une vidéo pour le canevas de modèle directement depuis Slack. Et pour souligner les éléments clés, vous pouvez également inclure du texte sur la page sous la forme d’un résumé.

3. Définissez l’identité visuelle de votre marque

La cohérence est l’élément crucial pour créer une identité de marque solide, en particulier concernant les éléments visuels que les consommateurs utilisent afin de reconnaître vos produits et qui favorisent leur préférence personnelle pour ceux-ci. Il est crucial de bien définir cette identité visuelle dans vos directives de la marque, qui servira à l’ensemble des collaborateurs. En effet, lorsque des incohérences apparaissent, il arrive que des éléments de design obsolètes soient utilisés ou que des retards surviennent en raison d’ambiguïtés relatives à l’image de marque.

Voici certains des éléments clés que vos directives d’identité visuelle doivent inclure :

Logos

Couleurs de la marque

Polices de la marque

Autres éléments de design tels que des éléments d’iconographie

Directives d’utilisation comme les espacements, la taille minimale, ainsi que les ressources principales et secondaires

Dans Slack, votre équipe pourra facilement ajouter ces ressources créatives dans le canevas de votre modèle de directives de la marque, sous forme d’images ou de liens vers des fichiers.

4. Décrivez votre style de communication de marque

De même que vous reconnaissez vos proches au son de leur voix, les consommateurs finiront par associer votre marque à votre style de communication. Mais ils ne pourront pas développer cette relation si le style de votre marque est différent à chaque point de contact. C’est pourquoi il est très important de décrire clairement le style de communication de votre marque dans vos directives.

Les deux éléments essentiels du guide de style de communication de votre marque sont les suivants :

Voix et langage de la marque : la personnalité de votre marque, telle qu’elle s’exprime via ses formulations, son ton et le choix des mots utilisés.

Normes grammaticales : il s’agit des normes qui vont régir les communications écrites et qui incluent notamment la syntaxe et la ponctuation.

Grâce au modèle de directives de la marque proposé par Slack, vous pourrez facilement créer des tableaux, des graphiques et des diagrammes qui refléteront instantanément le langage que vous souhaitez utiliser. Afin de développer une image de marque cohérente qui trouvera un écho chez votre public cible, vous pouvez également détailler les éléments clés relatifs à la voix et au ton de votre marque, et mieux définir les contours de sa personnalité.

5. Incluez des ressources d’assistance

Afin de bien rediriger les demandes relatives à la marque et aider les équipes de toute l’entreprise à trouver des réponses par elles-mêmes, veillez à fournir des ressources d’assistance dans vos directives.

Voici certaines des ressources que vous pouvez envisager d’inclure :

Des modèles de conception de la marque pour des cas d’utilisation récurrents tels que les publications sur les réseaux sociaux, les newsletters par e-mail, etc.

Des flux de travail de formation, qui aideront vos nouveaux employés à se repérer dans la documentation

Une liste d’outils auxquels votre équipe aura accès pour faciliter la création de livrables conformes à votre identité de marque, tels que des correcteurs grammaticaux, des logiciels de design, etc.

Un formulaire de demande de créneaux au bureau afin de remédier aux questions restées sans réponse, via une liste de thèmes des heures de bureau permettant une bonne traçabilité

6. Établissez un processus clair de gestion des ressources

Il vous faut à tout prix éviter que la qualité de votre guide se détériore au fil du temps en raison d’un manque de mises à jour. C’est pourquoi il est vital de mettre en place un processus clair de gestion et de mise à jour des ressources et des guides de la marque.

Ces instructions peuvent inclure les éléments suivants :