Comment utiliser ce modèle dans Slack (étape par étape)

Le modèle de plan de campagne marketing Slack est un cadre de travail réutilisable qui organise, suit et exécute les initiatives marketing, le tout dans un espace de travail partagé unique.

Suivez ces étapes pour donner vie à votre campagne dans le système d'exploitation professionnel de votre équipe (que votre entreprise utilise déjà Slack pour le marketing ou qu'elle débute tout juste).

1. Ajoutez le modèle à votre système d'exploitation professionnel Slack

Cliquez sur « Obtenir le modèle » pour ajouter ce modèle à votre système d'exploitation professionnel Slack. Il créera instantanément un nouveau canal Slack (et un canevas) préchargé avec les sections de planification de campagne, incluant les objectifs, l'audience et les étapes clés. Les équipes marketing Salesforce utilisent la plateforme pour optimiser les flux de travail et lancer les campagnes plus rapidement.

2. Organisez les objectifs de campagne et les objectifs de projet dans un canal partagé

Commencez par définir les objectifs de votre campagne et les objectifs clés directement dans le modèle. Alignez les parties prenantes dès le début en partageant votre aperçu de campagne, les indicateurs de réussite et les résultats attendus dans le canal Slack afin que chacun parte sur les mêmes bases.

3. Identifiez l'audience cible, les canaux de campagne et les plateformes

Utilisez la section de canevas prédéfinie pour définir votre audience cible, vos personas et vos messages clés. Ajoutez les canaux marketing que vous utiliserez – tels que l'e-mail, les publicités payantes, les réseaux sociaux, les relations presse ou les événements – et incluez des liens vers les ressources créatives ou les campagnes passées pour référence.

4. Attribuez des tâches et des échéances dans votre calendrier

Divisez votre campagne en tâches et jalons. Utilisez les listes de vérification Slack, les rappels ou le Générateur de flux de travail pour assigner des responsables et automatiser les mises à jour récurrentes. Intégrez les bonnes pratiques du guide des processus de gestion de projet Slack, du kit de démarrage de gestion de projet, et des outils de gestion de projet comme Asana ou Trello pour maintenir les progrès visibles en temps réel.

5. Mentionnez les principales parties prenantes pour faciliter la collaboration et la visibilité

Mentionnez les contributeurs clés dans les fils de discussion ou les notes de canevas pour assigner des tâches ou demander des contributions. Tout le monde peut suivre les mises à jour sans saturer les boîtes e-mail. La collaboration est centralisée dans Slack, et non dispersée dans les e-mails.

6. Listez tous les défis et risques

Incluez une section pour noter les dépendances, les obstacles potentiels ou les risques externes dès le début. Cette étape proactive aide les équipes à se préparer aux retards ou aux contraintes de ressources avant qu'ils n'affectent la livraison.

7. Suivez les progrès et partagez les mises à jour

Utilisez les Appels d’équipe Slack, les points d’équipe ou les outils de projet intégrés pour surveiller la bonne progression de la campagne. Partagez des mises à jour régulières dans le canal ou utilisez des contrôles automatisés afin que tout le monde, des opérations marketing au leadership, puisse voir les avancées. Un modèle de liste de tâches peut aider à clarifier ce qui est encore en cours.

En suivant ces étapes et en utilisant ces modèles, vous transformerez un plan de campagne en un espace de travail dynamique et collaboratif qui maintient votre équipe alignée, du démarrage au lancement de la campagne.

Qu'est-ce qu'un plan de campagne marketing ?

Un plan de campagne marketing est un document structuré (ou espace de travail dans Slack) qui décrit comment une initiative spécifique atteindra des objectifs commerciaux définis. Il détaille l'objectif de votre campagne, votre audience cible, vos canaux, votre approche créative et vos indicateurs de performance, offrant ainsi une feuille de route claire pour votre équipe.

L'objectif d'un plan de campagne est simple : l'alignement. Il garantit que toutes les parties prenantes comprennent ce qui doit être mobilisé pour réussir : ce qui doit se passer, qui doit être impliqué et quand.

L'utilisation d'un modèle améliore la visibilité et l'alignement. Au lieu de tout reprendre à zéro, les équipes peuvent commencer avec un cadre cohérent et éprouvé, augmentant l'efficacité, réduisant les malentendus et le délai de lancement.

Lorsque ce modèle existe dans Slack, les avantages se multiplient. La planification, la collaboration et l'exécution ont toutes lieu au même endroit, maintenant votre stratégie de campagne connectée au travail quotidien.

Qu’inclure dans un modèle de plan de campagne marketing

Un modèle complet de plan de campagne marketing mentionne tout, de la définition des objectifs à l'exécution. Ce modèle gratuit fournit des sections à remplir pour vous aider à inclure chacun de ces composants clés.

Objectifs de campagne. Définissez des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis) pour déterminer l'objectif de votre campagne et ses indicateurs de réussite. Ces objectifs guident chaque décision et facilitent l'analyse post-campagne.

Audience cible. Décrivez vos principaux segments d'audience ou personas. Notez leurs données démographiques, leurs difficultés et leurs motivations pour vous assurer que votre message et vos canaux marketing atteignent efficacement les bonnes personnes.

Messages clés. Résumez votre proposition de valeur principale et vos arguments. Un message cohérent et harmonisé sur tous les canaux garantit que votre campagne communique une seule et même histoire.

Canaux et tactiques. Énumérez les différents moyens d'atteindre votre audience, comme les réseaux sociaux, l'e-mail, la publicité payante, le marketing de contenu, les relations publiques ou l’événementiel. Incluez les tactiques pour chacun, comme la cadence de publication ou les spécificités créatives.

Calendrier et jalons. Planifiez votre campagne, de la conception à l'analyse post-lancement. Utilisez des jalons pour marquer les étapes clés, comme les calendriers de livraison des ressources, les approbations de contenu et les dates de lancement. Les rappels Slack et les flux de travail automatisés vous aideront à respecter les échéances.

Répartition du budget. Estimez les coûts pour les médias, la production, le design, les prestataires et les dépenses publicitaires. Suivez votre budget dans votre modèle pour faciliter les mises à jour et assurer la visibilité auprès des parties prenantes.

Rôles et responsabilités. Précisez qui est responsable de chaque aspect de la campagne , comme la création, les rapports marketing et les analyses des données, l'achat de médias, la rédaction et la publication. Identifiez les responsables dans les fils de discussion Slack pour une responsabilisation rapide.

Indicateurs de réussite et KPI. Définissez vos indicateurs de performance clés (KPI) et comment vous les mesurerez. Ils incluent souvent des données comme les nouveaux leads, les taux d'engagement du contenu, les conversions, le ROI ou l'amélioration de la notoriété de marque. Intégrez des tableaux de bord ou des applications d'analyse des données dans Slack pour une visibilité des performances en temps réel.

Lorsque vous intégrez ces éléments, votre modèle de campagne devient un guide reproductible pour que votre équipe planifie plus efficacement, assure ses lancements et mesure l'impact avec clarté.

Avantages d'un modèle de plan de campagne marketing dans Slack

Utiliser un modèle de plan de campagne dans Slack va au-delà de la documentation. Il transforme la façon dont les équipes marketing collaborent et favorise la réussite pour les futures campagnes. Voici pourquoi un modèle de campagne marketing est préférable aux documents ou feuilles de calcul autonomes.

Prise de décision plus rapide

Slack centralise les mises à jour en temps réel. Les commentaires, approbations et ajustements sont effectués instantanément plutôt que de prendre des heures ou même des jours via les conversations e-mails.

Réduction de l'isolement des équipes

Tous les acteurs de votre campagne, de l’équipe créative au marketing produit, ont une visibilité sur les objectifs, les ressources et l'avancement. Les canaux partagés évitent les décalages et les silos d'information. Ce flux de travail prépare également le terrain pour une collaboration transversale renforcée à l'avenir.

Responsabilisation améliorée

Attribuez des tâches, définissez des rappels et automatisez les check-in avec le Générateur de flux de travail. Chaque responsable peut consulter ses échéances, maintenant la campagne sur la bonne voie sans surveillance excessive.

Visibilité accrue

Les canaux Slack, les canevas et les intégrations forment un hub partagé où la direction peut surveiller l’état de la campagne en un coup d’œil. La transparence permet aux équipes de s'adapter rapidement et de célébrer les réussites plus tôt.

Cinq bonnes pratiques pour la planification de campagnes marketing

Un modèle fournit une structure, mais votre succès dépend de la façon dont vous l'utilisez. Voici quelques bonnes pratiques pour maximiser l'efficacité du modèle de plan de campagne marketing Slack :

1. Commencez par des objectifs clairs

Avant d'explorer des idées créatives ou des canaux, définissez vos objectifs de campagne. Que vous cherchiez à générer des leads, de la notoriété ou de l'adoption, des objectifs clairs guident chaque décision tactique.

2. Adaptez votre modèle à chaque type de campagne

Utilisez le même cadre de travail, mais adaptez chaque modèle de campagne à son contexte spécifique. Les lancements de produits, les campagnes de notoriété ou les efforts de génération de leads nécessitent tous des KPI, des messages et des calendriers différents.

ASTUCE : Les lancements de produits peuvent également bénéficier du modèle de brief produit de Slack, qui aide les équipes à identifier les objectifs, l'objectif du canal et la stratégie du produit.

3. Révisez et mettez à jour les étapes clés régulièrement

Les campagnes évoluent constamment. Programmez des points hebdomadaires ou des rappels automatisés dans Slack pour mettre à jour vos progrès, identifier les obstacles et ajuster les priorités.

4. Maintenez une communication transparente

Utilisez le canal de votre campagne comme source unique de vérité. Documentez les commentaires dans les fils de discussion, résumez les discussions dans un canevas et utilisez les appels d’équipe Slack pour les décisions rapides.

5. Intégrez les outils pour maintenir le flux de travail

Connectez vos outils de suivi des tâches, plateformes d'analyses des données et outils créatifs à Slack. Automatisez les mises à jour de statut pour que les données arrivent directement dans votre espace de travail au lieu d’être coincées dans des présentations ou des boîtes e-mail jusqu’à ce que quelqu'un les partage manuellement avec l’équipe.

En combinant des objectifs clairs, une planification organisée et les nombreux outils de collaboration de Slack, votre équipe peut exécuter des campagnes plus rapidement et efficacement.

Créer une structure de campagne marketing avec Slack

La planification structurée de campagne transforme de bonnes idées marketing en résultats mesurables. Le modèle de plan de campagne marketing Slack aide votre équipe à atteindre ces deux objectifs en centralisant les objectifs, la communication et l'exécution dans un espace de travail partagé. Du lancement au reporting des résultats, l'utilisation de ce modèle aide votre équipe marketing à planifier plus intelligemment, collaborer plus efficacement et lancer des campagnes qui marquent durablement les esprits.