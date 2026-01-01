如何在 Slack 中使用此範本 (逐步指示)

Slack 行銷宣傳活動企劃範本是可以重複使用的架構，讓人員在單一共用工作空間中就能整理、追蹤和執行行銷計畫。

遵循下列步驟，在團隊的工作作業系統中將行銷活動化為具體行動。無論組織已熟用 Slack 處理行銷工作，還是才剛開始接觸，這些步驟都會大有幫助。

1. 將範本加入 Slack 工作作業系統

按一下「取得範本」，將範本加入 Slack 工作作業系統。系統會立即建立新的 Slack 頻道 (和畫板)，並在頻道中預先載入行銷活動規劃區段，包括目標、受眾和里程碑。Salesforce 行銷團隊可以利用此平台改進工作流程，加速發布行銷活動。

2. 在共用頻道中整理行銷活動整體目標和專案具體目標

首先，直接在範本中概述行銷活動的整體目標和關鍵具體目標。在 Slack 頻道中分享行銷活動概覽、成功指標和預期成果，提前讓利害關係人掌握共同資訊，讓所有人從一開始就保持同調。

3. 確定目標受眾、行銷活動管道和平台

使用預先建立的畫板區段來定義目標受眾、客群和核心訊息。加入要使用的行銷管道，例如電子郵件、付費廣告、社交媒體、公關或活動，並納入創意資產或過往行銷活動的連結作為參考資料。

4. 按時間表指派工作和截止期限

將行銷活動拆分為多個細項任務和里程碑階段。使用 Slack 檢查清單、提醒功能或工作流程建立工具指派負責人，並自動執行定期更新。運用 Slack 專案管理流程指南、專案管理入門套件以及 Asana 或 Trello 等專案管理工具的最佳做法，即時掌握進度。

5. 標記主要利害關係人，輕鬆展開協作，促進資訊透明

在對話串或畫板記錄中提及重要貢獻者，以指派負責人或請人員提供意見。不用在成堆的電子郵件中追蹤後續資訊，所有人員可以在 Slack 中進行協作，從此告別資訊分散問題。

6. 列出所有相關的挑戰和風險

加入區段並提前說明依賴項目、潛在阻礙或外部風險。這項積極做法有助於團隊做好準備，及早因應延遲或資源受限的狀況，不致影響交付。

7. 追蹤進度並分享最新資訊

利用 Slack 微型會議、快速會議或整合的專案工具，監視行銷活動的運作狀況。在頻道中定期分享最新資訊，或使用自動化狀態檢查功能，從行銷營運部門到管理層的所有人員都能掌握進度。待辦清單範本可協助釐清仍在進行中的項目。

遵循上述步驟並使用範本後，你的行銷活動企劃就會變身為動態的協作工作空間，讓團隊從專案啟動到活動發布的過程中都保持一致步調。

什麼是行銷宣傳活動企劃？

行銷宣傳活動企劃是一種結構化文件 (或 Slack 中的工作空間)，概述特定計畫將如何達成指定的商業目標。其中詳列行銷活動的目的、目標受眾、管道、創意策略和成效指標，為團隊提供清晰的行動藍圖。

行銷活動企劃的用途很簡單，那就是達成一致。企劃會確保每個利害關係人都清楚成功的定義，以及為此需要完成的工作、參與的人員以及行動的時機。

使用範本促進資訊透明和步調一致。團隊無需從零開始，可直接運用經過驗證的一致架構大幅提升效率、減少溝通誤解並加速發布。

範本內建於 Slack，效用倍增。規劃、協作和執行全在同一處完成，徹底消除行銷活動策略與日常工作執行之間的斷層。

行銷宣傳活動企劃範本包含的內容

完整的行銷宣傳活動企劃範本涵蓋目標設立到執行的所有環節。這個免費範本提供可直接填寫的區段，方便加入下列所有關鍵要素。

行銷活動目標。 設定 SMART 目標 (Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound，也就是具體、可衡量、可達成、相關且有時限的目標)，定義行銷活動的目的和成功指標。這些目標可為每項決策提供指引，也利於行銷活動後的成果分析。

目標受眾。 說明主要受眾區隔或客群。記錄受眾特徵、痛點和行為動機，確保你的訊息和行銷管道能有效觸及正確的受眾。

核心訊息。 概述核心價值主張和輔助論述要點。在所有管道傳遞一致訊息，確保行銷活動敘事連貫統一。

管道和策略。 列出各種觸及受眾的方式，例如社交媒體、電子郵件、付費廣告、內容行銷、公關或活動，並加入每種方式各自的策略，例如張貼間隔時間或創意素材規格。

時間表與里程碑。 繪製行銷活動藍圖，從活動規劃一直到發布後分析。利用里程碑標記關鍵檢查點，例如資產交付排程、內容核准與發布日期。Slack 提醒功能和工作流程自動化將有助你掌握進度。

預算分配。 預估媒體、製作、設計、外包和付費推廣的成本。在範本內追蹤預算，以便輕鬆更新，讓利害關係人隨時掌握最新資訊。

角色與責任歸屬。 明確行銷活動各部分的負責人 ， 例如創意素材、 行銷報告 和分析、媒體採購、文案撰寫以及活動發布。在 Slack 對話串中標記負責人，以快速釐清責任歸屬。

成功指標與 KPI。 概述關鍵效能指標 (KPI) 及衡量方式。這通常包含全新潛在客戶、內容互動率、轉換率、投資報酬率或品牌提升度等資料。將控制面板或管理分析應用程式整合到 Slack 中，就能即時掌握效能。

整合這些元素後，行銷活動範本便成為團隊可重複使用的教戰手冊，讓團隊更有效率地規劃活動、信心滿滿發布活動，並清晰地衡量活動成果。

Slack 行銷宣傳活動企劃範本的優勢

使用 Slack 行銷宣傳活動企劃範本能獲得的好處，遠遠是內容記錄所不及。這項工具徹底翻轉行銷團隊的協作方式，為未來規模化行銷活動的成功奠定了基礎。以下列出行銷宣傳活動範本優於獨立文件或試算表的原因。

加速決策

Slack 在一處匯整即時更新。意見回饋、核准和調整全都即時完成，不用花費數小時或數天透過電子郵件串來回溝通。

減少資訊孤島

從創意團隊到產品行銷團隊，所有參與行銷活動的人員都能隨時掌握活動目標、資產和進度。共用頻道可有效避免目標分歧和資訊落差，這樣的工作流程也為未來更緊密的跨部門協作奠定堅實的基礎。

強化責任歸屬

運用工作流程建立工具指派工作、設定提醒並自動檢查狀態。每位負責人都能清楚掌握截止期限，無需微觀管理就能維持行銷活動進度。

提升資訊透明度

Slack 頻道、畫板和整合構成了共享專區，讓高層主管們能一眼就掌握行銷活動的運作狀況。資訊透明可讓團隊事先做好因應措施，更快致勝。

規劃行銷宣傳活動的 5 個最佳做法

範本只是提供架構，正確使用才是成功關鍵。以下列出一些最佳做法，幫助你盡可能發揮 Slack 行銷宣傳活動企劃範本的效用：

1. 首先訂定明確目標

在發想創意或選擇管道前，請先確立行銷活動的目標。無論是為了開發潛在客戶、提升品牌知名度還是促進產品採用，明確的目標都將成為每一次戰術決策的指引。

2. 為每種行銷活動類型打造專屬範本

使用相同架構，但依據每次行銷活動的情境量身調整範本。無論是產品上市、品牌知名度行銷活動，還是潛在客戶開發，皆需要設立不同的 KPI、訊息傳遞方式和時間表。

提示： Slack 產品概要 範本可協助團隊釐清產品目標、宗旨和策略，因此也對產品上市流程有所助益。

3. 定期回顧和更新里程碑

行銷活動會不斷演變，因此請在 Slack 中設定每週狀態檢查或自動提醒，以更新進度、發現問題並調整優先順序。

4. 保持溝通透明

請將行銷活動頻道當作唯一可靠資訊來源。在對話串中記錄意見回饋、在畫板中產生討論內容摘要，並利用 Slack 微型會議做出快速決策。

5. 整合工具使工作順利進行

將工作追蹤工具、管理分析平台和創意工具連結至 Slack。自動執行狀態更新流程，讓資料直接流入工作空間，而不會埋沒於簡報或收件匣內，還得等待人員手動分享給團隊。

有了明確的目標、有條不紊的規劃以及 Slack 的眾多協作工具，團隊能夠更加快速有效地執行行銷活動。

在 Slack 建立行銷宣傳活動結構

結構化的行銷活動規劃能將出色的創意轉化為可衡量的成果，而 Slack 行銷宣傳活動企劃範本將目標、溝通和執行集中在一個共用空間，使團隊能夠兩者兼顧。從啟動專案到報告成果，此範本有助於行銷團隊在每個環節都更明智地規劃、更有效地協作，並發布能夠帶來長期效果的行銷活動。