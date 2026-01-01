Come usare questo modello su Slack (istruzioni dettagliate)

Il modello per pianificare le campagne marketing di Slack è un framework riutilizzabile che organizza, monitora ed esegue iniziative di marketing, il tutto in un singolo spazio condiviso.

Segui questi passaggi per dare vita alla tua campagna, all'interno del sistema operativo per il lavoro del team, sia che la tua organizzazione sia esperta di Slack per il marketing sia che stia muovendo i primi passi.

1. Aggiungi il modello al tuo sistema operativo per il lavoro di Slack

Fai clic su “Ottieni modello” per aggiungere il modello al tuo sistema operativo per il lavoro di Slack. Verrà subito creato un nuovo canale (e un canvas) di Slack, con già preimpostate le sezioni per la pianificazione delle campagne, inclusi obiettivi, pubblico e tappe fondamentali. I team di marketing di Salesforce usano la piattaforma per ottimizzare i workflow e lanciare campagne più velocemente.

2. Organizza gli obiettivi della campagna e del progetto in un canale condiviso

Inizia delineando i traguardi che deve raggiungere la campagna e gli obiettivi chiave direttamente nel modello. Allinea con anticipo le parti interessate, condividendo la panoramica della campagna, le metriche di successo e i risultati attesi nel canale di Slack, così che tutti partano dalla stessa base.

3. Identifica i destinatari, i canali e le piattaforme della campagna

Usa la sezione preimpostata del canvas per definire destinatari, persone e messaggistica principale. Aggiungi i canali di marketing che userai (come e-mail, pubblicità a pagamento, social media, PR o eventi) e includi collegamenti a risorse creative o campagne passate come riferimenti.

4. Assegna attività e scadenze lungo la timeline

Dividi la tua campagna in attività e tappe fondamentali. Usa le checklist, i promemoria o Workflow Builder di Slack per assegnare proprietari e automatizzare gli aggiornamenti ricorrenti. Incorpora le procedure consigliate dalla guida al processo della gestione dei progetti, lo starter kit per la gestione dei progetti e strumenti di gestione dei progetti di Slack, come Asana o Trello, per far sì che i progressi siano visibili in tempo reale.

5. Aggiungi tag alle principali parti interessate per facilitare la collaborazione e la visibilità

Menziona i contributori principali nelle conversazioni o nelle note dei canvas per assegnare la proprietà o richiedere input. Tutti possono rimanere al passo con gli aggiornamenti senza sovraccaricare la posta in arrivo: collabora su Slack, non per e-mail.

6. Elenca le sfide e i rischi della campagna

Includi una sezione per far notare in anticipo dipendenze, potenziali problemi o rischi esterni. Questo passaggio proattivo aiuta i team a prepararsi per ritardi o risorse limitate prima che influenzino la consegna.

7. Monitora i progressi e condividi gli aggiornamenti

Usa gli incontri, i meeting brevi o gli strumenti integrati per i progetti di Slack in modo da monitorare la salute della campagna. Condividi aggiornamenti regolari nel canale o usa controlli automatizzati in modo che tutti, da chi si occupa di operazioni di marketing alla dirigenza, possano vedere i progressi. Un modello di elenco di cose da fare può aiutare a mettere in evidenza cosa non è ancora stato completato.

Seguendo questi passaggi e usando questi modelli, trasformerai il tuo piano per la campagna in un'area di lavoro dinamica e collaborativa che terrà il team allineato dall'avvio al giorno di lancio.

Cos'è un piano per una campagna marketing?

Un piano per una campagna di marketing è un documento strutturato (o un'area di lavoro su Slack), che definisce come una specifica iniziativa permetterà di raggiungere determinati obiettivi aziendali. Contiene informazioni dettagliate sullo scopo, i destinatari, i canali, l'approccio creativo e le metriche delle prestazioni della campagna, fornendo una roadmap chiara per il team.

Lo scopo di un piano per la campagna è semplice: avere tutti allineati. Assicura che le parti interessate capiscano come misurare il successo: cosa deve accadere, chi deve prenderne parte e quando.

Usare un modello aumenta la visibilità e l'allineamento delle parti. Invece di reinventare la ruota, i team possono iniziare a lavorare con un framework consistente e dimostrato, aumentando l'efficienza, riducendo al minimo le incomprensioni e velocizzando la data di lancio.

Quando quel modello è integrato su Slack, i vantaggi si moltiplicano. Pianifica, collabora ed esegui, tutto in un unico posto, mantenendo la tua strategia per la campagna connessa al lavoro quotidiano.

Cosa includere nel modello per pianificare le campagne marketing

Un modello per pianificare le campagne marketing completo copre tutto, dalla definizione degli obiettivi all'esecuzione. Questo modello gratuito fornisce sezioni pronte per essere compilate, in modo da aiutarti a includere tutti i componenti chiave.

Obiettivi della campagna. Stabilisci obiettivi SMART (specifici, misurabili, attinenti, raggiungibili e con tempistiche chiare), per definire lo scopo e le metriche di successo della tua campagna. Questi obiettivi guideranno ogni decisione e renderanno più semplice l'analisi al termine della campagna.

Destinatari. Descrivi i principali segmenti di pubblico o persone. Annota demografica, punti critici e motivazioni per assicurare che i tuoi messaggi e canali di marketing raggiungano davvero le persone giuste.

Messaggi chiave. Riepiloga la proposta di valore fondamentale e i punti di discussione a supporto. Messaggi consistenti tra vari canali assicurano che la campagna comunichi una storia unificata.

Canali e tattiche. Elenca i diversi metodi con cui raggiungerai i destinatari, come social media, e-mail, pubblicità a pagamento, marketing dei contenuti, PR o eventi. Includi tattiche per ognuno, come cadenza dei post o specifiche creative.

Tempistiche e tappe fondamentali. Mappa la tua campagna, dalla pianificazione all'analisi post lancio. Usa tappe fondamentali per indicare traguardi chiave, come programmi di consegna delle risorse, approvazione dei contenuti e date di lancio. Le automazioni per i promemoria e i workflow di Slack ti aiutano a mantenere la rotta.

Assegnazione del budget. Fai una stima dei costi per i media, la produzione, il design, i fornitori e le spese pagate. Monitora il tuo budget dal modello per aggiornamenti semplici e visibilità per le parti interessate.

Ruolo e responsabilità. Metti in chiaro chi possiede quale parte della campagna , come la parte creativa, report di marketing e statistiche, acquisto dei media, redazione e pubblicazione. Aggiungi tag ai proprietari nelle conversazioni di Slack per vedere velocemente chi è responsabile.

Metriche di successo e KPI. Definisci i tuoi indicatori di prestazioni chiave (KPI) e i modi per misurarli. Spesso includeranno dati come nuovi lead, tassi di interazione col contenuto, conversioni, ROI o impatto del marchio. Integra dashboard o app di statistiche su Slack, per una visibilità delle presentazioni in tempo reale.

Quando incorpori questi elementi, il tuo modello di campagna diventa un manuale replicabile, che permette al tuo team di pianificare con più efficienza, lanciare con fiducia e misurare l'impatto con chiarezza.

Vantaggi del modello di Slack per pianificare le campagne marketing

Usare il modello di Slack per pianificare le campagne va oltre la semplice documentazione. Trasforma il modo di collaborare dei team di marketing e supporta il successo scalabile per le campagne successive. Ecco perché il modello per pianificare campagne marketing è meglio di documenti o fogli di calcolo separati.

Processo decisionale più veloce

Slack riunisce gli aggiornamenti in tempo reale in un unico posto. Feedback, approvazioni e modifiche avvengono istantaneamente, invece che metterci ore o giorni tra varie conversazioni e-mail.

Meno silos

Tutte le persone coinvolte nella campagna, dal team creativo a quello di marketing del prodotto, possono visualizzare obiettivi, risorse e progressi. I canali condivisi prevengono incomprensioni e lacune nelle informazioni. Questo workflow, inoltre, prepara il terreno per collaborazioni interfunzionali più forti in futuro.

Responsabilità migliorata

Assegna attività, imposta promemoria e automatizza i controlli con Workflow Builder. Ogni proprietario può visualizzare le proprie scadenze, mantenendo la rotta senza micromanagement.

Migliore visibilità

I canali, i canvas e le integrazioni di Slack formano un hub condiviso dove i leader possono monitorare la salute della campagna da un unico posto. La trasparenza permette ai team di adattarsi tempestivamente e celebrare prima i successi.

Le cinque procedure consigliate per la pianificazione di campagne marketing

Un modello fornisce una struttura, ma il tuo successo dipende da come lo usi. Ecco alcune procedure consigliate per massimizzare l'efficienza del modello per pianificare le campagne marketing di Slack:

1. Inizia con obiettivi chiari

Prima di esplorare idee creative o canali, stabilisci gli obiettivi della campagna. Che tu stia portando lead, consapevolezza o adozione, gli obiettivi chiari guidano tutte le decisioni tattiche.

2. Adatta il modello a ogni tipo di campagna.

Usa lo stesso framework, ma modifica ogni modello di campagna in modo che si adatti al contesto specifico. Lanci dei prodotti, campagne di consapevolezza o generazione dei lead necessitano tutti di KPI, messaggistica e tempistiche diversi.

SUGGERIMENTO: i lanci dei prodotti possono trarre vantaggio anche dal modello di Slack per brief sul prodotto , che aiuta i team a identificare obiettivi di produzione, scopi e strategie.

3. Rivedi e aggiorna le tappe fondamentali con regolarità

Le campagne sono sempre in evoluzione. Stabilisci controlli settimanali o promemoria automatizzati su Slack, per aggiornare i progressi, identificare i blocchi e modificare le priorità.

4. Mantieni la comunicazione trasparente

Usa il canale della campagna come singola fonte di verità. Documenta i feedback nelle conversazioni, riepiloga le discussioni in un canvas e usa Slack Incontri per prendere decisioni veloci.

5. Integra strumenti che mantengono il flusso del lavoro

Connetti i tuoi tracker di attività, le piattaforme di analisi e gli strumenti creativi a Slack. Automatizza gli aggiornamenti di stato così che i dati fluiscano direttamente nella tua area di lavoro, invece di finire sepolti tra slide o posta in arrivo finché qualcuno non li condivide manualmente.

Unendo obiettivi chiari, pianificazione organizzata e i numerosi strumenti per la collaborazione di Slack, il tuo team può mettere in atto campagne con più efficienza e rapidità.

Crea un struttura per le campagne marketing con Slack

Una pianificazione di campagne strutturata fa sì che le buone idee di marketing si trasformino in risultati osservabili. Il modello di Slack per pianificare le campagne marketing aiuta il team a ottenerli entrambi, centralizzando obiettivi, comunicazione ed esecuzione in un unico posto. Dalla partenza ai report dei risultati, usare questo modello aiuta il tuo team di marketing a pianificare in modo più intelligente, collaborare con più efficienza e lanciare campagne che lasciano un impatto duraturo.