Ogni campagna di marketing ha il potenziale per avvicinare il tuo team agli obiettivi della tua azienda. Ma con un tempo limitato e molte parti in movimento, qualsiasi confusione sulle priorità porterà a dei ritardi che possono avere un impatto negativo sui risultati. Quindi come puoi assicurarti che il tuo team abbia tutte le informazioni necessarie per avere successo a ogni nuova campagna?

Ecco il nostro modello di campagna di marketing. Questo semplice framework ti aiuta a comunicare obiettivi strategici complessi in modo efficace, dettagliare chiaramente i risultati desiderati e le responsabilità, nonché aumentare l'efficienza creando un'unica fonte di verità. I modelli di marketing non funzionano solo a livello di singola campagna. Il modello giusto ti aiuta a perfezionare i tuoi obiettivi strategici fornendo al tuo team i dati di cui hanno bisogno per analizzare e imparare dalle loro prestazioni nel tempo.

Con il modello di campagna di marketing di Slack, i team di marketing possono unirsi per creare la struttura necessaria per definire lo scopo e l'intento di ogni risorsa che crei. Non importa se stai lavorando a un'operazione di contenuti matura o se hai appena iniziato con un piccolo team. Il nostro modello di piano marketing rende facile allinearsi su risultati e obiettivi, semplificando e unificando la comunicazione in tutta l’organizzazione.

I vantaggi del nostro modello di piano per campagne di marketing

Un modello efficace per campagne di marketing è la chiave per migliorare l'efficienza e la collaborazione del team. Quando hai un tempo limitato per pianificare, eseguire e documentare la tua campagna, il modello giusto può davvero aiutare il tuo team a lavorare insieme nel modo più efficace possibile.

È qui che il modello per campagne marketing di Slack può intervenire, colmando il divario per fornire un framework centralizzato e intuitivo che mantiene il tuo team allineato, produttivo e concentrato sull'esecuzione di azioni che portano a risultati eccellenti. Che tu stia cercando di perfezionare le procedure ottimali di marketing o di esplorare nuove strategie pubblicitarie, questo modello è proprio quello di cui hai bisogno per semplificare il workflow e guidare la campagna verso il successo.

Imposta il tono con un messaggio di benvenuto automatizzato

Inizia ogni campagna con il piede giusto con un messaggio di benvenuto personalizzato che saluta i membri del team quando si uniscono a un canale del progetto. Questo messaggio automatizzato presenta la campagna, condivide le risorse chiave e le parti interessate e delinea i passaggi successivi, assicurando che tutti possano mettersi in pari in maniera rapida, indipendentemente da quando si uniscono.

Niente più controlli manuali o promemoria ripetuti. Con un messaggio di onboarding chiaro e coerente, il tuo team può partire subito e rimanere concentrato sul raggiungimento dei risultati per la tua strategia di marketing.

Tracker della campagna: tieni traccia di ogni dettaglio con gli elenchi

Nel modello gratuito di campagna di marketing, scoprirai che è facile tenere tutto sotto controllo grazie a elenchi personalizzabili, progettati per rendere la gestione delle campagne semplice e senza stress. Tieni traccia dei progressi, imposta le scadenze e assegna le responsabilità secondo necessità. Vedi cosa è in corso, cosa è stato completato e cosa sta subendo dei ritardi, il tutto in tempo reale.

Da un brief della campagna (che copre tutto ciò di cui hai bisogno come obiettivi, pubblico e modelli di strategia) agli aggiornamenti settimanali, non dovrai preoccuparti di ricordare agli utenti di registrare i loro compiti. Inoltre, puoi registrare clip così che tutti possano rimanere aggiornati sui progetti. Utilizzalo per ogni campagna per mantenere la coerenza, aumentare la produttività e assicurare il successo su piattaforme di social media come Instagram, o anche su strategie a pagamento come Google Ads.

Panoramica della campagna: ottieni il quadro completo con un canvas

Avvia ogni campagna di marketing in modo chiaro utilizzando un canvas che fornisce una panoramica centralizzata del progetto dove puoi delineare gli obiettivi, il pubblico target e le strategie chiave: tutto in un unico posto. Niente più documenti sparsi o conversazioni infinite nelle e-mail. Canvas mantiene tutto organizzato, assicurando che il tuo team abbia accesso rapido agli ultimi aggiornamenti, brief creativi e feedback.

La comunicazione è fondamentale in qualsiasi iniziativa di marketing digitale e il modello di campagna di marketing assicura che rimanga semplice ed efficace. Che tu stia condividendo documenti per una strategia di social media o perfezionando un piano di contenuto di marketing, con questo strumento raggiungere i destinatari e gli obiettivi è facile.

5 cose che devi includere nel tuo modello di strategia di campagna di marketing

Il tuo modello di strategia di campagna di marketing deve includere tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per eseguire la campagna in maniera efficace. Deve fornire una guida a livello strategico e pratico, così che tutte le persone coinvolte nel progetto si muovano sempre verso lo stesso obiettivo.

1. Obiettivi e finalità della campagna

Il tuo team deve avere un obiettivo comune per ogni campagna di marketing. Utilizza il modello di strategia per le campagne di marketing per definire questo obiettivo e comunicarlo in modo conciso. Inserire queste informazioni nella panoramica della campagna (canvas) del tuo modello assicura che ogni membro del team comprenda gli obiettivi e possa consultarli in qualsiasi momento. Pensalo come la tua dichiarazione di missione, l'unica fonte di verità a cui tutti possono fare riferimento mentre lavorano alla loro parte del piano.

2. Destinatari

Ogni campagna di marketing dovrebbe rivolgersi a un sottoinsieme specifico del tuo pubblico basato sui tuoi obiettivi strategici e finalità. Il tuo team dovrebbe sapere subito cosa deve fare il pubblico come risultato della campagna e cosa li spinge ad agire. Delinea i destinatari nel canvas del tuo modello di campagna di marketing, includi le personas per descrivere il tuo pubblico di destinazione e adatta i tuoi messaggi alle loro esigenze specifiche.

3. Metriche delle prestazioni e KPI

Tracciare le tue campagne di marketing tramite un modello è il modo migliore per migliorare nel tempo e assicurarsi che tutti possano vedere l'impatto del proprio lavoro. Includi metriche di successo specifiche e indicatori chiave di prestazione (KPI) in ogni modello di campagna di marketing che crei. Queste metriche danno al tuo team chiarezza sul modo in cui il loro lavoro contribuisce agli obiettivi della tua azienda e forniscono un quadro chiaro per comunicare il tuo successo alle parti interessate. Condividere questi successi riesce a mantenere le persone coinvolte e a farle sentire bene riguardo ai loro contributi alla campagna.

4. Compiti e responsabilità del team

Guardare obiettivi e finalità di alto livello senza un percorso chiaro per raggiungerli può creare delle difficoltà. Per aiutare il team a eseguire le sue funzioni in maniera più efficace, suddividi il lavoro richiesto per completare ogni campagna di marketing in compiti individuali come delle responsabilità nel tuo tracker della campagna. Quando assegni compiti specifici, coordinare il lavoro è molto più facile. Inoltre, assicura che tutti i coinvolti possano vedere come il loro lavoro ha effetto sul successo della campagna nel suo insieme.

5. Cronologia e calendario dei contenuti

Ogni campagna che crei ha bisogno di una data di inizio e di fine specifica per poterla monitorare in maniera efficace. Mentre definisci i compiti individuali per tutti, inizia a costruire un calendario dei contenuti per mapparli durante l'intera campagna. Questa cronologia condivisa dà a ogni membro del tuo team visibilità nel loro lavoro per i giorni, le settimane o i mesi della campagna. Aiuta anche a rimuovere in maniera proattiva i potenziali ostacoli, dato che tutte le persone coinvolte possono vedere i progressi del team e assicurarsi che il loro lavoro venga completato in tempo.

Non limitarti a queste cinque aggiunte al tuo modello di campagna di marketing. Puoi includere qualsiasi numero di elementi nei tuoi modelli in base agli obiettivi della campagna o alle esigenze specifiche del tuo team. Potresti considerare di aggiungere le metriche delle campagne passate per monitorare i miglioramenti o piani e vincoli di budget per fornire informazioni sull'impatto sui risultati finali della tua azienda.

Indipendentemente da ciò che includi, sappi che il modello di campagna di marketing di Slack può essere utilizzato come fonte unica di verità per il team.