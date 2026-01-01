Modelli di Slack
Modelli Marketing

Modelli per Marketing

Crea delle campagne d’impatto grazie a modelli progettati per attirare l’attenzione.

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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Diffondi le ultime novità e i migliori eventi con il nostro modello di newsletter aziendale.
Modello di newsletter aziendale
Coordina le attività, monitora i progressi e mantieni i team allineati in tempo reale.
Modello di pianificazione degli eventi:
Promuovi il successo delle campagne con il nostro modello di marketing. Raggiungi gli obiettivi, rimani allineato e ottieni risultati in maniera facile.
Modello di campagna di marketing
Pianifica, collabora ed esegui con facilità
Modello per pianificare le campagne marketing
Comunicazione del marchio unificata. Il nostro modello di linee guida del marchio è una soluzione semplice per creare e condividere standard del marchio all'interno della tua organizzazione.
Modello di linee guida del marchio
Mantieni il controllo sui compiti del tuo team con il nostro modello gratuito di tracker del progetto. Semplifica la pianificazione, monitora i progressi e gestisci le scadenze con facilità.
Modello di tracker del progetto
Con il nostro modello di pianificazione trimestrale puoi organizzare, dare priorità, monitorare i progressi e semplificare il tuo processo di pianificazione trimestrale.
Modello di pianificazione trimestrale
Ottimizza le prestazioni del team con il nostro modello OKR. Stabilisci obiettivi chiari e monitora i risultati chiave per promuovere la crescita e il successo della tua organizzazione.
Modello obiettivi e risultati chiave (OKR)
Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
Modello di gestione del progetto
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali
Imposta gli argomenti della riunione, prendi appunti e cattura gli elementi d'azione con il nostro modello di agenda per riunioni personalizzabile per una collaborazione efficiente del team.
Modello di agenda per riunioni
Mantieni tutte le risorse e i link utili in un unico posto.
Modello di guida alle risorse

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