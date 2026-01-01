Modelli per Marketing
Crea delle campagne d’impatto grazie a modelli progettati per attirare l’attenzione.
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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Modello di newsletter aziendale
Modello di pianificazione degli eventi:
Modello di campagna di marketing
Modello per pianificare le campagne marketing
Modello di linee guida del marchio
Modello di tracker del progetto
Modello di pianificazione trimestrale
Modello obiettivi e risultati chiave (OKR)
Modello di gestione del progetto
Modello di agenda per riunioni settimanali
Modello di agenda per riunioni
Modello di guida alle risorse