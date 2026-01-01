Modelos do Slack
Marketing modelos

Modelos para Marketing

Crie campanhas impactantes com modelos projetados para cativar.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Divulgue os acontecimentos mais recentes e importantes com nosso modelo de boletim informativo empresarial.
Modelo de boletim informativo empresarial
Coordene tarefas, monitore o progresso e mantenha as equipes alinhadas em tempo real.
Modelo de planejamento de eventos
Impulsione o sucesso da campanha com nosso modelo de marketing. Alcance objetivos, mantenha o alinhamento e gere resultados sem esforço.
Modelo de campanha de marketing
Planeje, colabore e veicule com facilidade
Modelo de plano de campanha de marketing
Comunicação unificada da marca. Nosso modelo de diretrizes de marca é uma solução simples para criar e compartilhar padrões da marca na sua organização.
Modelo de diretrizes de marca
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Com nosso modelo de planejamento trimestral, você pode organizar, priorizar, acompanhar e otimizar seu processo de planejamento trimestral.
Modelo de planejamento trimestral
Otimize o desempenho da sua equipe com nosso modelo de OKR. Defina objetivos claros e acompanhe os principais resultados para impulsionar o crescimento e o sucesso da sua organização.
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Defina os assuntos da reunião, faça anotações e registre itens de ação com nosso modelo personalizável de pauta de reunião para a colaboração eficiente da equipe.
Modelo de pauta de reunião
Mantenha todos os seus recursos e links úteis em um só lugar.
Modelo de guia de recursos

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