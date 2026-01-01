Modelos para Gerenciamento de projetos
Temos modelos para gerenciar qualquer tipo de projeto, desde o lançamento de um produto até o rastreamento de bugs.
0
Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Modelo de rastreador de projetos
Modelo de resumo do produto
Modelo de gerenciamento de projetos
Modelo de pauta da reunião semanal
Modelo de campanha de marketing
Modelo de relatório de bug
Modelo de feedback
Modelo de rastreador de feedback
Modelo de pendências
Modelo de lista de tarefas
Visão geral do canal