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Gerenciamento de projetos modelos

Modelos para Gerenciamento de projetos

Temos modelos para gerenciar qualquer tipo de projeto, desde o lançamento de um produto até o rastreamento de bugs.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Defina metas, recursos e métricas de sucesso, e então colabore e refine os detalhes direto no Slack.
Modelo de resumo do produto
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Impulsione o sucesso da campanha com nosso modelo de marketing. Alcance objetivos, mantenha o alinhamento e gere resultados sem esforço.
Modelo de campanha de marketing
Simplifique os relatórios de bugs e melhore a colaboração da equipe no Slack com um local exclusivo para relatar, classificar e rastrear bugs.
Modelo de relatório de bug
Colete, priorize, alinhe-se e responda mais rápido aos feedbacks com o modelo de feedback do Slack.
Modelo de feedback
Organize tarefas e priorize respostas.
Modelo de rastreador de feedback
Registre, priorize, salve e acompanhe projetos para melhorar a produtividade da equipe com o modelo de pendências do Slack.
Modelo de pendências
Simplifique o gerenciamento de tarefas e organize seu dia de trabalho.
Modelo de lista de tarefas
Oriente sua equipe sobre os princípios básicos de um canal.
Visão geral do canal

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