Modelos para Gerenciamento de produtos
Modelos para garantir o alinhamento de toda a equipe.
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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Modelo de resumo do produto
Modelo de rastreador de feedback
Modelo de especificações técnicas
Modelo de rastreador de projetos
Modelo de planejamento trimestral
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Modelo de gerenciamento de projetos
Modelo de pauta da reunião semanal
Modelo de pauta de reunião
Modelo de guia de recursos
Modelo de formulário de solicitação de atendimento
Modelo de acompanhamento de equipe