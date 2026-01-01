Vorlagen für Produktmanagement
Vorlagen, mit denen das gesamte Team am gleichen Strang zieht.
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Wir haben ein paar Schwierigkeiten, eine so präzise Vorlage zu finden. Versuchen wir es noch einmal, dieses Mal mit weniger Filtern.
Vorlage für Produktbriefings
Feedback-Tracker-Vorlage
Vorlage für technische Spezifikationen
Projekt-Tracker-Vorlage
Vorlage für die Quartalsplanung
Vorlage für Objectives and Key Results (OKR)
Projektmanagement-Vorlage
Vorlage für die wöchentliche Meeting-Agenda
Vorlage für Meeting-Agenden
Ressourcen-Leitfaden-Vorlage
Formularvorlage für Serviceanfragen
Team-Check-in-Vorlage