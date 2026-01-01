Modèles pour Gestion des produits
Des modèles pour que l’ensemble de l’équipe avance dans la même direction.
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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Modèle de brief produit
Modèle de suivi du feedback
Modèle de document de caractéristiques techniques
Modèle de suivi de projet
Modèle de planning trimestriel
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Modèle de gestion de projet
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Modèle d’ordre du jour de réunion
Modèle de guide des ressources
Modèle de formulaire de requête d’assistance
Modèle de point d’équipe