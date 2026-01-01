Modèles Slack
Gestion des produits modèles

Modèles pour Gestion des produits

Des modèles pour que l’ensemble de l’équipe avance dans la même direction.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Définissez des objectifs, des fonctionnalités et des indicateurs de réussite, puis collaborez et affinez les détails directement dans Slack.
Modèle de brief produit
Organisez les tâches et priorisez les réponses.
Modèle de suivi du feedback
Structurez et clarifiez les détails de votre projet grâce à notre modèle de document de caractéristiques techniques.
Modèle de document de caractéristiques techniques
Gardez un œil sur les tâches de votre équipe grâce à notre modèle gratuit de suivi de projet. Simplifiez la planification, suivez la progression et gérez les échéances en toute simplicité.
Modèle de suivi de projet
Notre modèle de planning trimestriel vous permet d’organiser, de hiérarchiser, de suivre la progression et de simplifier votre processus de planification trimestrielle.
Modèle de planning trimestriel
Optimisez les performances de votre équipe avec notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR). Définissez des objectifs clairs et suivez les résultats clés pour stimuler la croissance et la réussite de votre organisation.
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
Modèle de gestion de projet
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Définissez les sujets de réunion, prenez des notes et consignez les éléments d’action avec notre modèle d’ordre du jour de réunion personnalisable, pour une collaboration d’équipe efficace.
Modèle d’ordre du jour de réunion
Rassemblez l’ensemble de vos ressources utiles et de vos liens au même endroit.
Modèle de guide des ressources
Simplifiez les requêtes d’assistance avec un modèle de formulaire d'aide.
Modèle de formulaire de requête d’assistance
Offrez à votre équipe toute la transparence et l’organisation dont elle a besoin pour donner le meilleur d’elle-même.
Modèle de point d’équipe

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Gestion des fichiers