Modèles Slack
Gérer les comptes des membres de l’équipe modèles

Modèles pour Gérer les comptes des membres de l’équipe

Faire fonctionner vos équipes demande un tout autre niveau d’organisation. C’est la raison pour laquelle nous avons créé ces modèles pour vous aider.

0
Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Rassemblez toutes les informations importantes et les tâches de la première semaine à un emplacement facilement accessible grâce à notre modèle de liste de tâches pour l’intégration.
Modèle de liste de tâches pour l’intégration
Accueillez les collaborateurs avec un modèle facile à utiliser, comprenant des tâches, des réunions et des ressources.
Modèle d'intégration des collaborateurs
Rassemblez l’ensemble de vos ressources utiles et de vos liens au même endroit.
Modèle de guide des ressources
Simplifiez les requêtes d’assistance avec un modèle de formulaire d'aide.
Modèle de formulaire de requête d’assistance
Gérez toutes vos demandes d'aide au même endroit.
Formulaire de demande d'aide
Offrez à votre équipe toute la transparence et l’organisation dont elle a besoin pour donner le meilleur d’elle-même.
Modèle de point d’équipe
Définissez des objectifs, suivez la progression et partagez des ressources pour simplifier le développement du personnel.
Modèle d’entretien individuel
Organisez les contrats, suivez les étapes du pipeline et mesurez les performances avec précision.
Modèle de suivi des ventes
Gérez vos contrats et optimisez votre pipeline de ventes.
Suivi des ventes
Centralisez vos ressources, accélérez l'intégration des nouveaux collaborateurs et aidez votre équipe à gagner des contrats plus vite.
Modèle d’activation des ventes
Collectez, hiérarchisez, préservez votre alignement et répondez plus rapidement grâce au modèle de collecte de commentaires de Slack.
Modèle de collecte de commentaires
Organisez les tâches et priorisez les réponses.
Modèle de suivi du feedback

Explorer plus de catégories

Culture d’entreprise
Ressources humaines
Communication
Service client