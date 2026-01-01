Gestion de projet directement dans Slack
La gestion de projet dans Slack signifie que vous pouvez gérer le travail de l’ensemble de votre équipe du début à la fin, là où vous travaillez déjà.
Gérez les projets et augmentez votre productivité
Rassemblez les bonnes personnes au sein d’un canal pour faciliter la gestion de projet et garder tout le monde à jour. Lancez un appel d’équipe pour échanger en direct avec votre équipe ou enregistrez un clip pour partager rapidement des mises à jour et des commentaires.
Coordonnez votre équipe
Une gestion de projet efficace passe par l’enregistrement, l’organisation et le suivi des éléments les plus importants de vos projets via une liste. À cet endroit, les équipes peuvent gérer les tâches, hiérarchiser le travail, suivre la progression et se responsabiliser.
Une solution de gestion de projet qui met tout le monde sur la même longueur d’onde
Créez un canevas pour collecter et gérer les informations liées à votre projet, des principales parties prenantes aux ressources, en passant par les calendriers ou les résultats attendus.
Accélérez le rythme de tous vos projets
Avec les modèles préconçus destinés à la gestion de projets, vos équipes peuvent se lancer immédiatement.
Kit de démarrage de gestion de projet
Les indispensables pour garder les projets sur la bonne voie.Afficher le modèle
Réception et tri des commentaires
Rationalisez votre processus d’admission grâce à une hiérarchisation intégréeAfficher le modèle
Réunion hebdomadaire planifiée
Coordonnez vos équipes et faites avancer les projets.Afficher le modèle
Foire aux questions
La gestion de projet consiste à diriger le travail d’une équipe afin d’atteindre tous les objectifs du projet dans le respect des contraintes données. La gestion de projet avec Slack signifie que vous pouvez diriger l’ensemble de votre équipe et de votre entreprise dans le cadre d’un projet en gardant tout le monde au diapason.
Vous pouvez utiliser Slack pour gérer l’ensemble des éléments de chaque projet sur lequel vous travaillez. Créez des canaux de projet pour gérer la collaboration au quotidien et dressez des listes facilitant la gestion, le suivi et le contrôle de l’ensemble des livrables d’un projet.
Vous pouvez utiliser des listes pour gérer tout type de projet. Les équipes marketing peuvent suivre les campagnes, les équipes informatiques peuvent planifier les projets logiciels, les équipes commerciales peuvent préparer les réunions client et les RH peuvent organiser les processus de recrutement et d’intégration. Pour en savoir plus sur les listes disponibles par forfait, consultez notre page des tarifs.