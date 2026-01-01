L’application Slack affichant un canal sélectionné avec des chats

Gestion de projet directement dans Slack

La gestion de projet dans Slack signifie que vous pouvez gérer le travail de l’ensemble de votre équipe du début à la fin, là où vous travaillez déjà.

Découvrez comment gérer des projets dans Slack en :
Collaboration

Gérez les projets et augmentez votre productivité

Rassemblez les bonnes personnes au sein d’un canal pour faciliter la gestion de projet et garder tout le monde à jour. Lancez un appel d’équipe pour échanger en direct avec votre équipe ou enregistrez un clip pour partager rapidement des mises à jour et des commentaires.

Suivi

Coordonnez votre équipe

Une gestion de projet efficace passe par l’enregistrement, l’organisation et le suivi des éléments les plus importants de vos projets via une liste. À cet endroit, les équipes peuvent gérer les tâches, hiérarchiser le travail, suivre la progression et se responsabiliser.

Organisation

Une solution de gestion de projet qui met tout le monde sur la même longueur d’onde

Créez un canevas pour collecter et gérer les informations liées à votre projet, des principales parties prenantes aux ressources, en passant par les calendriers ou les résultats attendus.

Accélérez le rythme de tous vos projets

Avec les modèles préconçus destinés à la gestion de projets, vos équipes peuvent se lancer immédiatement.

Modèle de projet
Liste de suivi des commentaires avec une liste
Liste de suivi des tâches d’un projet
Modèle de synchronisation hebdomadaire

Kit de démarrage de gestion de projet

Les indispensables pour garder les projets sur la bonne voie.

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Modèle de projet

Réception et tri des commentaires

Rationalisez votre processus d’admission grâce à une hiérarchisation intégrée

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Liste de suivi des commentaires avec une liste

Suivi de projet

Organisez et gérez les tâches en équipe

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Liste de suivi des tâches d’un projet

Réunion hebdomadaire planifiée

Coordonnez vos équipes et faites avancer les projets.

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Modèle de synchronisation hebdomadaire

Foire aux questions

La gestion de projet consiste à diriger le travail d’une équipe afin d’atteindre tous les objectifs du projet dans le respect des contraintes données. La gestion de projet avec Slack signifie que vous pouvez diriger l’ensemble de votre équipe et de votre entreprise dans le cadre d’un projet en gardant tout le monde au diapason.

Vous pouvez utiliser Slack pour gérer l’ensemble des éléments de chaque projet sur lequel vous travaillez. Créez des canaux de projet pour gérer la collaboration au quotidien et dressez des listes facilitant la gestion, le suivi et le contrôle de l’ensemble des livrables d’un projet.

Vous pouvez utiliser des listes pour gérer tout type de projet. Les équipes marketing peuvent suivre les campagnes, les équipes informatiques peuvent planifier les projets logiciels, les équipes commerciales peuvent préparer les réunions client et les RH peuvent organiser les processus de recrutement et d’intégration. Pour en savoir plus sur les listes disponibles par forfait, consultez notre page des tarifs.