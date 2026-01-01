Toute personne se trouvant dans le canal ou le message direct où l’appel d’équipe a eu lieu peut consulter le canevas d’AI Notes. Les canevas contenant AI Notes peuvent être partagés dans d’autres conversations, comme n’importe quel canevas Slack. Les transcriptions sont intégrées dans le canevas des notes et peuvent être consultées par toute personne ayant accès au canevas, mais elles n’apparaissent pas dans les résultats de recherche.