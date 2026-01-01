Travaillez aux côtés de vos collaborateurs grâce aux appels d’équipe.
Créez une sensation de proximité avec vos collègues au sein d’un espace virtuel afin de collaborer en direct.
Réunissez-vous en un clic
Les appels d’équipe se déroulent directement dans Slack. Interagissez instantanément via un appel audio ou vidéo et partagez votre écran afin d’accroître votre productivité.
37 %
d’augmentation de la productivité pour les équipes utilisant les appels d’équipe*
Profitez de la génération automatique de vos notes.
L’IA dans Slack génère vos notes de réunion pour vous permettre de vous concentrer sur la discussion. Toutes les informations (points clés, éléments d’action et interlocuteurs) sont organisées de manière efficace, pour que chacun reste coordonné.
Égayez vos conversations.
Des réactions émoji. Des arrière-plans colorés. Des effets amusants. Lors des appels d’équipe, vous pouvez vous exprimer pleinement afin de créer un moment agréable.
Retrouvez tous les documents partagés dans Slack.
Tous les liens, documents et messages partagés lors d’un appel d’équipe sont automatiquement enregistrés à la fin de l’appel. Ainsi, vous pourrez facilement les consulter par la suite.
« Les appels d’équipe changent la donne : ils nous permettent d’être plus réactifs et flexibles. Nous pouvons les lancer facilement pour résoudre les problèmes plus rapidement. »
Questions fréquentes
Les appels d’équipe se prêtent parfaitement aux réunions en ligne informelles et aux sessions de travail spontanées. Vous pouvez démarrer un appel d’équipe pour poser une question rapide, échanger vos idées, résoudre un problème, collaborer sur des diapositives ou un document.
Les appels d’équipe démarrent en tant qu’appel audio uniquement. Si vous cherchez à collaborer plus étroitement avec votre équipe, vous avez la possibilité d’activer la vidéo, de partager votre écran, d’envoyer des messages dans le fil de discussion de l’appel d’équipe et d’utiliser des réactions amusantes tout au long de votre discussion ou de votre session de travail.
Les appels d’équipe commencent tous là où vous êtes actuellement en train de travailler : dans un canal ou dans un message direct. Cliquez simplement sur l’icône de casque audio dans l’en-tête de la conversation pour lancer un appel d’équipe.
Les appels d’équipe sont disponibles sur ordinateur, sur mobile et sur iPad afin que vous puissiez démarrer ou rejoindre un appel d’équipe où que vous soyez.
Avec la version gratuite de Slack, seules deux personnes peuvent participer à un appel d’équipe dont la durée est limitée à 30 minutes. Avec les versions payantes de Slack, vous pouvez organiser des appels d’équipe illimités. Consultez notre page des tarifs pour en savoir plus.
Vous recevrez une notification lorsque quelqu’un dans votre appel d’équipe activera AI Notes. Une notification sera affichée jusqu’à la fin de l’appel d’équipe ou jusqu’à ce que quelqu’un arrête ou annule AI Notes. L’IA ne prendra jamais de notes lors d’un appel d’équipe sans que quelqu’un ne l’active.
Toute personne se trouvant dans le canal ou le message direct où l’appel d’équipe a eu lieu peut consulter le canevas d’AI Notes. Les canevas contenant AI Notes peuvent être partagés dans d’autres conversations, comme n’importe quel canevas Slack. Les transcriptions sont intégrées dans le canevas des notes et peuvent être consultées par toute personne ayant accès au canevas, mais elles n’apparaissent pas dans les résultats de recherche.
Oui. AI Notes est pris en charge sur iOS et Android.