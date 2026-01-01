Des opérations sécurisées, une collaboration plus efficace
Découvrez pourquoi les entreprises bancaires, d’assurance et de gestion de patrimoine les plus agiles connectent leurs collaborateurs, l’automatisation et les applications dans Slack.
Modernisez les opérations et augmentez la productivité
- Accédez à vos actions importantes en intégrant directement dans Slack les notifications, les approbations et les données pertinentes provenant d’outils tels que les services financiers de Salesforce.
- Automatisez les tâches liées à la gestion des recommandations, à l’accueil des clients et au service après-vente grâce à des flux de travail sans code, dans le but de gagner du temps et de vous concentrer sur le développement des relations avec vos clients.
- Accélérez la prise de décision en connectant les membres pertinents de vos équipes du front, middle et back-office via des espaces de travail transversaux.
- Intégrez plus rapidement les banquiers, les agents et les conseillers grâce à des outils de recherche alimentés par l’IA et adaptés à l’ensemble de l’entreprise permettant d’accéder aux connaissances institutionnelles.
26 %
d’accélération de la prise de décision1
25 %
d’accélération de la résolution des cas1
Offrez un service plus rapide et de meilleure qualité au client
- Assurez la sécurité des clients à long terme en réunissant les bonnes personnes, informations et outils de manière transparente pour résoudre rapidement les problèmes et offrir des expériences personnalisées.
- Établissez des relations plus solides avec vos clients grâce à une vue globale et un aperçu en temps réel des données clients et du contexte utile via les canaux Slack.
- Réunissez vos équipes en proposant une vision globale et unique de vos clients, de leurs comportements et de leurs relations avec Slack et Salesforce Customer 360.
« Nous avons la conviction que pour devenir la banque numéro 1, nous avons besoin de la meilleure équipe technique. Afin de satisfaire les attentes de nos clients, nos collaborateurs ont besoin d’un accès aux meilleurs outils, et Slack arrive naturellement en tête de liste. »
Principales fonctionnalités de sécurité de Slack
Chiffrement du trafic et du stockage des données
Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM)
Assistance en matière de prévention de la perte des données (DLP)
Règles générales de conservation
Prise en charge de eDiscovery
Barrières d’informations
Journaux d’audit
Faites confiance à une sécurité de niveau professionnel pour votre entreprise et vos partenaires
- Collaborez dans le respect des normes de conformité sectorielles et internationales telles que FINRA, FedRAMP, ISO/IEC et GDPR.
- Élargissez la sécurité aux partenaires externes avec Slack Connect.
- Contrôlez l’accès aux informations dans Slack avec la gestion des identités et des appareils qui vous aide à prendre en charge les personnes et les appareils dans le monde entier.
- Protégez vos données avec des outils tels que la Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), des journaux d’audit et des intégrations avec les meilleurs fournisseurs de prévention de la perte des données (DLP).
- Tirez parti des capacités de gouvernance et de gestion des risques de Slack pour réduire les risques financiers, juridiques et de réputation.
Renforcez votre productivité en utilisant les applications dans votre espace de travail
Slack vous connecte avec tous vos outils favoris tels que Salesforce, Smarsh, Global Relay, etc.
Témoignages de réussite aux quatre coins du monde
Les équipes techniques de la RBC explorent de nouvelles façons de travailler avec Slack
Moderniser les modes de communication entre équipes
Comment Up a utilisé Slack pour construire la première banque en ligne en Australie et conquérir plus de 340 000 clients
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Foire aux questions
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour être également conforme aux exigences de la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti(e) immédiatement de toute menace. En savoir plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack.
Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam ou le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme les services financiers cloud de Slack ou DocuSign.
Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité qui permet de remplacer les e-mails dans votre entreprise.
Oui. Slack Connect vous permet de travailler en toute sécurité avec des partenaires externes, tels que des clients, des courtiers et des fournisseurs. Slack Connect permet aux entreprises de communiquer entre elles de manière sécurisée et efficace. En l’utilisant, vous pouvez déplacer dans Slack toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes, ce qui permet de remplacer les e-mails et de favoriser la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect.