Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam et le hameçonnage, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre entreprise.