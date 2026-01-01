Le monde du travail est sur Slack
Toutes les solutions dont vous avez besoin, réunies dans un système d’exploitation professionnel.Regarder la démoDémarrer
Augmentez la rapidité et l’efficacité de vos équipes grâce aux modèles
Découvrez des solutions professionnelles prêtes à l’emploi et adaptées à chaque équipe et fonction, constituées de canaux, canevas, listes et flux de travail préconfigurés. Sélectionnez une collection de modèles standardisés adaptés à votre cas d’utilisation, ou créez la vôtre en fonction des processus de votre entreprise.En savoir plus sur les modèles Slack
Pour toutes sortes d’équipes
Peu importe votre position dans la hiérarchie, vous pouvez organiser le travail et accroître l’efficacité de votre équipe dans Slack.
Dans tous types d’entreprises
Un large éventail d’entreprises font confiance à Slack, dont certaines présentent des flux de travail spécialisés ou des exigences strictes de conformité.
Accomplissez de grandes choses
Tel un caméléon, Slack est capable de s’adapter à vos besoins, quels qu’ils soient.
Découvrez les résultats qu’ont obtenus d’autres entreprises comme la vôtre avec Slack.
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Le service publication de Nine relaye les informations plus rapidement grâce à Slack
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Foire aux questions
Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de communiquer. L’application remplace les e-mails par une solution plus rapide, mieux organisée et plus sûre. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches.Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Les canaux garantissent votre réussite dans Slack. En configurant un canal pour chaque projet, équipe, bureau et service, vous créez un espace pour chaque conversation. En outre, étant donné que les canaux sont faciles à créer et à rejoindre, Slack peut s’adapter à vos besoins en perpétuelle évolution. Si quelqu’un rejoint un projet, il vous suffit d’ajouter cette personne au canal pour qu’elle puisse parcourir les anciennes conversations. Au lancement d’un nouveau projet, créez un canal et invitez les personnes concernées à le rejoindre.Découvrez comment collaborer efficacement dans les canaux.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à plusieurs certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la HIPAA et à la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.Slack propose également des fonctionnalités de sécurité comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.
Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam et le hameçonnage, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre entreprise.
Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes dans Slack, remplaçant ainsi les e-mails et favorisant la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.