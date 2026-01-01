Le monde du travail est sur Slack

Toutes les solutions dont vous avez besoin, réunies dans un système d’exploitation professionnel.

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Modèles Slack

Augmentez la rapidité et l’efficacité de vos équipes grâce aux modèles

Découvrez des solutions professionnelles prêtes à l’emploi et adaptées à chaque équipe et fonction, constituées de canaux, canevas, listes et flux de travail préconfigurés. Sélectionnez une collection de modèles standardisés adaptés à votre cas d’utilisation, ou créez la vôtre en fonction des processus de votre entreprise.

En savoir plus sur les modèles Slack

Pour toutes sortes d’équipes

Peu importe votre position dans la hiérarchie, vous pouvez organiser le travail et accroître l’efficacité de votre équipe dans Slack.

IngénierieCodez plus rapidement et plus efficacement en rassemblant les développeurs, les mises à jour du code et les outils au même endroit.InformatiqueAccélérez la résolution des problèmes urgents, l’automatisation de vos flux de travail et la formation de vos utilisateurs.Service clientFournissez un service client exceptionnel en mettant à la disposition de vos agents les experts, les outils et les informations utiles.VentesSlack vous permet de coordonner vos efforts avec ceux de votre équipe interne pour gagner ensemble de nouveaux contrats.Gestion de projetsRessources humainesMarketingSécurité

Dans tous types d’entreprises

Un large éventail d’entreprises font confiance à Slack, dont certaines présentent des flux de travail spécialisés ou des exigences strictes de conformité.

TechnologiesAutomatisez vos opérations et centralisez vos connaissances pour accélérer l’innovation et booster votre productivité.MédiasAccélérez les délais de production, communiquez ouvertement et automatisez votre processus de publication dans votre nouvelle salle de rédaction.Petites entreprisesSimplifiez votre communication, améliorez votre organisation et boostez votre productivité dans Slack afin de faire prospérer votre entreprise.Santé et sciences de la vieRéduire la complexité et rationaliser les opérations afin d’améliorer l’avenir des soins de santé pour tous.Services financiersConnectez vos systèmes avec vos équipes internes et externes afin de favoriser la transformation numérique de votre entreprise.Vente au détailTransformez les opérations en magasin, améliorez la productivité de vos équipes et fidélisez vos clients.EnseignementProduction, automobile et énergie

Accomplissez de grandes choses

Tel un caméléon, Slack est capable de s’adapter à vos besoins, quels qu’ils soient.

ProductivitéAccélérez le travail, le partage des connaissances et les connexions pour révéler un potentiel sans limites.Gestion des tâchesIntégrez vos outils tiers à Slack pour réunir votre liste de tâches, votre équipe et toutes vos conversations au même endroit.

Découvrez les résultats qu’ont obtenus d’autres entreprises comme la vôtre avec Slack.

Un passager Lyft qui descend d’une voiture
Témoignage client

Activités commerciales stratégiques chez Lyft Business

Feuilles de papier qui s’envolent
Témoignage client

Le service publication de Nine relaye les informations plus rapidement grâce à Slack

Femme utilisant un ordinateur portable
Témoignage client

Avec Slack Connect, Snowflake booste ses ventes et consolide ses relations externes

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Foire aux questions

Excellente question. Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de communiquer. L’application remplace les e-mails par une solution plus rapide, mieux organisée et plus sûre. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches.

Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.

Les canaux garantissent votre réussite dans Slack. En configurant un canal pour chaque projet, équipe, bureau et service, vous créez un espace pour chaque conversation. En outre, étant donné que les canaux sont faciles à créer et à rejoindre, Slack peut s’adapter à vos besoins en perpétuelle évolution. Si quelqu’un rejoint un projet, il vous suffit d’ajouter cette personne au canal pour qu’elle puisse parcourir les anciennes conversations. Au lancement d’un nouveau projet, créez un canal et invitez les personnes concernées à le rejoindre.

Découvrez comment collaborer efficacement dans les canaux.

Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à plusieurs certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la HIPAA et à la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.

Slack propose également des fonctionnalités de sécurité comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.

Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam et le hameçonnage, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.

Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre entreprise.

Slack Connect est un moyen sécurisé et efficace pour les entreprises de communiquer entre elles. En l’utilisant, vous pouvez déplacer toutes les conversations avec vos partenaires, clients et fournisseurs externes dans Slack, remplaçant ainsi les e-mails et favorisant la collaboration. Les fonctionnalités de sécurité et les standards de conformité de niveau professionnel de Slack, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), s’étendent à Slack Connect. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.