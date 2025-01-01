开展工作的平台。

Slack 模板

使用模板来提高每个团队的速度和效率

为每个团队和职能提供即时可用的业务解决方案，这些解决方案由预先配置的频道、画板、列表和工作流程组成，助你在工作中抢占先机。根据使用案例选择一组标准化模板，或建立你自己的模板以匹配公司的流程。

了解更多有关 Slack 模板的信息

适合所有类型的团队

无论你将哪个组织结构图分支称作主页，都可以在 Slack 中保持团队沟通有序且高效。

工程将开发人员、代码更改和工具集中于一处，从而更快地发布更好的代码。IT用更少的时间解决紧急问题、自动化你的工作流程并让用户了解产品知识。客户服务让你的客服代表随时能利用所需的专家、工具和信息，从而提供卓越的客户服务。销售在与内部团队协作的同时与客户达成新交易，完全不必离开 Slack。项目管理人力资源营销安全性

所有类型的公司

Slack 适用于众多公司，甚至包括具有专门工作流程或严格合规要求的公司。

科技借助自动化和集中化的知识加速创新，将你的工作效率提升到新高度。媒体在新的新闻编辑室中加快工作效率、公开交流并自动化发布过程。小型企业Slack 有助于简化沟通方式，保持内容井然有序并提高工作效率，让你全力推动业务发展。健康和生命科学降低复杂性，精简操作，为所有人打造医疗保健的美好未来。金融服务将你的系统与内部和外部团队相连，以数字方式转变你的组织。零售转变门店运营模式、提升团队工作效率并提高客户忠诚度。教育制造业、汽车和能源

创造不凡

如同全能，Slack 可以适应各种工作中的需求。

工作效率加快完成工作、共享知识以及人员之间取得联系的速度，从而发掘无限的潜力。任务管理将你的第三方工具与 Slack 集成在一起，让你的任务清单、你的团队和所有工作对话同步进行。

了解真正的公司如何使用 Slack 达到实际效果。

一名 Lyft 乘客下车
客户故事

Lyft 企业中重大销售工作

几张白纸飞走
客户故事

Nine 的出版部门借助 Slack 更快发布新闻

使用笔记本电脑的一位女士
客户故事

Snowflake 通过 Slack Connect 促进销售并巩固合作伙伴关系

常见问题

好问题。Slack 是一种能让整个公司顺畅交流的全新方式。它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且建立、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。

Slack 的成功关键在于频道。为项目、团队、办公室和部门等所有与工作相关的要素建立频道，让每次对话都有属于自己的空间。因为加入频道和建立频道都非常简单，Slack 可以适应不断变化的需求。如果有新人员加入项目，只需将他们添加到频道中，他们便可向上滚动屏幕，阅读以往的对话。当需要开始新任务时，可以建立一个新频道并邀请相应的人员加入。

是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置使其遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 已获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。单击此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。

是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，而 90% 的数据泄露都是由于垃圾邮件或网络钓鱼所致。你的 Slack 句柄不能出售给广告商或放在邮件群发列表中。你永远只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 或 Jira）可能会向你发送通知。

Slack 提供企业级数据保护和隐私防护。通过细粒度控制，管理员可为每位用户自定义安全设置，因此无人能查看本不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。

Slack Connect 是一种更安全、更高效的组织沟通方式。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect。单击此处了解有关 Slack Connect 的更多信息。