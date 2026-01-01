客户选择 Slack 而不是 Teams 的 6 大理由
Slack 与Teams
|频道灵活性
|无限制 channels ，尽在一处。随时更改频道类型。
|每个团队限设 1,000 个频道。频道类型不灵活。
|外部协作
|Slack Connect 易于设置，基于 Slack 的安全性而构建，并为双方组织提供全功能支持。
|需要通过多个步骤配置 Microsoft Entra B2B 直连。并非所有功能都受支持。
|应用集成
|Slack 整合 超过 2,600 款应用，这些应用在不同的频道类型中均获得稳定的支持。
|许多应用并非在所有频道类型中都受支持。应用会建立选项卡，迫使你不断进行切换。
|自动化
|工作流程构建器 是一款原生、低代码至无代码工具，可轻松建立并扩展自动化。
|需要使用 Microsoft Power Automate。工作流程可能无法在所有应用和频道中获得支持。
|AI 功能
|原生 AI 在所有付费套餐中提供，并在所有功能中稳定运行。
|需要附加 Microsoft 365 Copilot 许可证。无法在聊天和频道中获得稳定支持。
|AI 代理
|你的所有 代理和 AI 应用 均能在所有频道类型中实现无缝且一致的集成。
|需要 Copilot 许可证。作为自定义应用部署的代理并非在所有频道类型中都受支持。
|企业搜索
|包含在 Enterprise+ 套餐中。位于 Slack 搜索 bar.关联 Microsoft 365 等应用。
|需要附加 Microsoft 365 Copilot 许可证。只能通过 Copilot 界面访问。
|动态文件共享
|工作对象 可在对话旁提供 AI 摘要、丰富的预览和第三方应用数据。
|文件共享功能主要围绕 SharePoint 和 OneDrive 而设计。
|Salesforce 集成
|Slack 是 Salesforce 的 对话交互界面 ，可实时获取客户数据的即时访问权限。
|基本的记录搜索，记录编辑（仅限于桌面版）。
|频道灵活性
|无限制 channels ，尽在一处。随时更改频道类型。
|每个团队限设 1,000 个频道。频道类型不灵活。
|外部协作
|Slack Connect 易于设置，基于 Slack 的安全性而构建，并为双方组织提供全功能支持。
|需要通过多个步骤配置 Microsoft Entra B2B 直连。并非所有功能都受支持。
|应用集成
|Slack 整合 超过 2,600 款应用，这些应用在不同的频道类型中均获得稳定的支持。
|许多应用并非在所有频道类型中都受支持。应用会建立选项卡，迫使你不断进行切换。
|自动化
|工作流程构建器 是一款原生、低代码至无代码工具，可轻松建立并扩展自动化。
|需要使用 Microsoft Power Automate。工作流程可能无法在所有应用和频道中获得支持。
|AI 功能
|原生 AI 在所有付费套餐中提供，并在所有功能中稳定运行。
|需要附加 Microsoft 365 Copilot 许可证。无法在聊天和频道中获得稳定支持。
|AI 代理
|你的所有 代理和 AI 应用 均能在所有频道类型中实现无缝且一致的集成。
|需要 Copilot 许可证。作为自定义应用部署的代理并非在所有频道类型中都受支持。
|企业搜索
|包含在 Enterprise+ 套餐中。位于 Slack 搜索 bar.关联 Microsoft 365 等应用。
|需要附加 Microsoft 365 Copilot 许可证。只能通过 Copilot 界面访问。
|动态文件共享
|工作对象 可在对话旁提供 AI 摘要、丰富的预览和第三方应用数据。
|文件共享功能主要围绕 SharePoint 和 OneDrive 而设计。
|Salesforce 集成
|Slack 是 Salesforce 的 对话交互界面 ，可实时获取客户数据的即时访问权限。
|基本的记录搜索，记录编辑（仅限于桌面版）。
Microsoft 用户喜欢使用 Slack。
Slack 将你的所有 Microsoft 应用集中于一处，并将这些应用与你所需的其他任何工具（如 Workday、Figma、Jira 等）连接起来。建立一个上下文丰富的统一平台，让你的 AI 更智能，助力员工高效工作，免除整合工作的烦恼。观看演示
有问题？
联系我们获得答案。
请联系我们，我们将为你对接专家，帮助满足你的一切需求。
- 了解更多关于 Slack 中的 Microsoft 365 的信息
- 探索切换到 Slack 的体验
- 获取个性化演示
谢谢
现在，我们将为你安排一位 Slack 专家，请准备好你的问题（无论是关于 Slack、人生意义还是任何其他疑问）。他们已准备好解答，并期待与你尽快交流。
还不相信？我们还有这些。
“我终于有了一个能与整个组织沟通来分享经验、胜利与知识的平台。此外，我们的工作效率得到了显著提升。选择使用 Slack 是我们最满意的决定。”
常见问题
Slack 和 Teams 具有重叠功能，但二者支持工作的方式从根本上有所不同。
Slack 是一款工作操作系统，它将人员、数据、AI 和应用整合到一个智能平台中，以简洁性、灵活设计和用户友好的界面著称，彻底改变了团队的协作方式。
凭借基于频道的架构和实时协作能力，Slack 支持异步工作模式，减少了对电子邮件和会议的依赖，使之成为现代分布式团队实现更快速决策和提升工作效率的理想基础。
Teams 的设计旨在与 Microsoft 旗下应用无缝协作，但这种紧密的集成也意味着它主要针对 Microsoft 应用套件进行优化，并遵循以电子邮件为核心的工作流程模式。这可能会限制与第三方工具和非 Microsoft 应用集成时的灵活性。
Slack 之所以成为首屈一指的替代方案，是因为它专为实现卓越协作而打造。Slack 集成超过 2,600 款应用，实现开箱即用，打造无缝衔接的体验，宛如一个互联互通的工作区。Slack 自诞生之初便是一款工作操作系统，旨在将人员、流程、数据与 AI 融为一体。
Slack 能与 Microsoft Teams 集成。你可以安装适用于 Slack 的 Microsoft Teams Calls 应用，将视频会议需求直接融入团队已在使用的 Slack 工作平台。
是的，Slack 与 Microsoft 365 进行了强大的原生集成。事实上，76% 的 Slack 客户使用 Microsoft 365，超过 15 万名客户已经将 Microsoft 应用（包括 Teams）集成到 Slack 中。
Slack 提供与 Outlook、OneDrive、SharePoint 甚至是 Teams 的无缝集成。用户可以向 Slack 发送电子邮件，直接在 Slack 中管理日历事件、共享来自 OneDrive 与 SharePoint 的文件，甚至可以通过 Teams 实现通话及消息的互操作性。观看此演示视频，了解为什么 Microsoft 用户喜欢使用 Slack。
Microsoft Teams 的解绑意味着，自 2025 年 11 月 1 日起，Microsoft 必须在全球范围内同时提供包含 Teams 与不包含 Teams 的 Office 365/Microsoft 365 套件选项。这带来了一些机会：
- 选择：如果你并未有效使用 Teams，则无需再为其付费，企业现在可以自由选择自己喜欢的供应商。
- 迁移支持：Microsoft 现在必须提供扩展的数据可移植性和导出工具，这使迁移到 Slack 等其他平台变得更加容易。
- 了解更多关于 Microsoft Teams 解绑的信息。
我们是这样认为的，但不得不承认我们带了些主观滤镜。Slack 的设计初衷是为团队提供更快速、更灵活的沟通方式，整理工作，将所有内容都集中在一处。Microsoft Teams 与 Microsoft Office 生态系统深度捆绑，Slack 则致力于简洁性、高效性，并可连接你的所有工具（不局限于单一供应商的产品）。众多企业选择 Slack，是因为它能有效减少信息干扰，让协作更人性化，并帮助团队更顺畅地推进工作。
在评估 Slack 与 Teams 的定价时，请注意自 2025 年 11 月 1 日起，Microsoft Teams 已从 Office 365/Microsoft 365 套件中拆分出来，需单独购买。Microsoft Teams 企业版/Microsoft Teams EEA 版的 Teams 起价为每月每用户 8.55 美元。
与捆绑式解决方案不同，Slack 提供透明直观的定价，使组织能够根据自身具体需求选择最合适的协作工具。请参见我们的定价计划或联系销售人员获取更多详情。
Slack 的应用生态系统包含 2,600 多项第三方集成，这些集成在所有频道类型中均可获得稳定的支持。 Slack 应用专为对话式工作而设计，所以你的应用和团队可以并肩工作。
相比之下，Teams 在与 Microsoft 365 套件的深度原生集成方面表现出色，可直接在 Teams 应用内提供 Word 和 Excel 文档协同创作等功能。在 Teams 中使用应用的主要方式之一是通过聊天或频道的专用选项卡，这需要用户进行切换操作。
当然！Slack 支持异步工作模式，团队成员可自主安排时间完成任务。Slack 采用基于频道的方式，使对话内容井然有序且便于搜索，从而减少冗长的邮件往来和状态更新会议的次数。事实上，我们的客户发现，自从使用了 Slack，他们花在会议上的时间减少了 33%。3
安全，Slack 以企业级安全性、合规性与治理为核心而构建。它支持静态和传输中数据加密、精细化管理控制、审计日志、企业密钥管理以及一系列行业认证等功能。无论你是小型初创公司，还是受到严格监管的企业，Slack 都能为你的 IT 和安全团队提供所需的控制措施，同时确保员工工作效率不受影响。
2 2025 财年 Slack 内部数据，产品使用分析。
3 2025 Salesforce 成功指标全球重要信息。数据来源于 10 个不同国家/地区的 1,754 位客户。
4 基于 Slack AI 功能（频道要点回顾、消息列摘要和 AI 搜索答案）试点期间的内部分析。
5“Slack 对销售团队的总体经济影响™”，Slack 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月代为进行的一项研究
6 G2 平台 Slack 用户评论与产品详情，2025 年 11 月
7 G2 平台 Microsoft Teams 用户评论与产品详情，2025 年 11 月