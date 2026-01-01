Slack 和 Teams 具有重叠功能，但二者支持工作的方式从根本上有所不同。



Slack 是一款工作操作系统，它将人员、数据、AI 和应用整合到一个智能平台中，以简洁性、灵活设计和用户友好的界面著称，彻底改变了团队的协作方式。



凭借基于频道的架构和实时协作能力，Slack 支持异步工作模式，减少了对电子邮件和会议的依赖，使之成为现代分布式团队实现更快速决策和提升工作效率的理想基础。



Teams 的设计旨在与 Microsoft 旗下应用无缝协作，但这种紧密的集成也意味着它主要针对 Microsoft 应用套件进行优化，并遵循以电子邮件为核心的工作流程模式。这可能会限制与第三方工具和非 Microsoft 应用集成时的灵活性。