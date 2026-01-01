Slack 与 Teams 界面对比
Slack vs. teams

Slack 和 Teams 之间的不同之处。

Microsoft Teams 在消息和会议方面表现卓越，但当今的工作需求远不止于此。你需要 AI，需要背景信息，还需要一个平台，可以将所有这些整合在一起。Slack 就是这样一个平台。它将你的数据、应用和对话集中于一处，让你的 AI 更智能、团队更高效，助力企业时刻把握未来机遇。

客户选择 Slack 而不是 Teams 的 6 大理由

你的企业需要的不是 Teams 这样的单点解决方案，而是一个开放、智能、可共同操作的工作操作系统。这个平台可以连接人员、应用、知识、数据和 AI，从而更快地推进工作。这正是 Microsoft 客户青睐 Slack 的原因：在这里，他们的所有工具最终都能有效发挥作用。
+47%
使用 Slack 的团队工作效率提升幅度1
最有用的结果源自相关数据，比如对话、共享文件和已连接应用程序。Slack 中的 AI 基于 Slack 中正在进行的工作呈现答案，并附有来源和引用。
170 万
每周在 Slack 中活跃使用的应用2
在 Slack 中，任何员工都能借助 AI 轻松实现工作自动化与规模化。当工具的建立如此简单时，它们不仅会被更频繁地使用，更会被深深喜爱。
3,000 万
每周在 Slack 中使用的工作流程2
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
通过 Slack 中的 AI 驱动的搜索，你可以从所有对话、文件和应用中获取实时业务讯息，从而得到想要的答案。
36%
使用 Slack 后的信息检索效率提升幅度3
Slack 可让你的 AI 代理充分获取实时业务背景信息，使其能够采取行动并相应调整，从而提供更快速、更准确的结果。
97 分钟
使用 Slack 中的 AI 每周节省的平均时间4
在 Slack 中使用 Salesforce，你可以根据实时客户数据更快地采取行动。直接在你熟悉的工作位置更新记录、提高采用率并提升数据质量。
14%
使用 Slack 的销售团队赢得比率提升幅度5
Slack 与Teams

频道灵活性无限制 channels ，尽在一处。随时更改频道类型。每个团队限设 1,000 个频道。频道类型不灵活。
外部协作Slack Connect 易于设置，基于 Slack 的安全性而构建，并为双方组织提供全功能支持。需要通过多个步骤配置 Microsoft Entra B2B 直连。并非所有功能都受支持。
应用集成Slack 整合 超过 2,600 款应用，这些应用在不同的频道类型中均获得稳定的支持。许多应用并非在所有频道类型中都受支持。应用会建立选项卡，迫使你不断进行切换。
自动化工作流程构建器 是一款原生、低代码至无代码工具，可轻松建立并扩展自动化。需要使用 Microsoft Power Automate。工作流程可能无法在所有应用和频道中获得支持。
AI 功能原生 AI 在所有付费套餐中提供，并在所有功能中稳定运行。需要附加 Microsoft 365 Copilot 许可证。无法在聊天和频道中获得稳定支持。
AI 代理你的所有 代理和 AI 应用 均能在所有频道类型中实现无缝且一致的集成。需要 Copilot 许可证。作为自定义应用部署的代理并非在所有频道类型中都受支持。
企业搜索包含在 Enterprise+ 套餐中。位于 Slack 搜索 bar.关联 Microsoft 365 等应用。需要附加 Microsoft 365 Copilot 许可证。只能通过 Copilot 界面访问。
动态文件共享工作对象 可在对话旁提供 AI 摘要、丰富的预览和第三方应用数据。文件共享功能主要围绕 SharePoint 和 OneDrive 而设计。
Salesforce 集成Slack 是 Salesforce 的 对话交互界面 ，可实时获取客户数据的即时访问权限。基本的记录搜索，记录编辑（仅限于桌面版）。
截至 2025 年 12 月的对比表数据
弥合应用缺口

Microsoft 用户喜欢使用 Slack。

Slack 将你的所有 Microsoft 应用集中于一处，并将这些应用与你所需的其他任何工具（如 Workday、Figma、Jira 等）连接起来。建立一个上下文丰富的统一平台，让你的 AI 更智能，助力员工高效工作，免除整合工作的烦恼。

有问题？
联系我们获得答案。

请联系我们，我们将为你对接专家，帮助满足你的一切需求。

  • 了解更多关于 Slack 中的 Microsoft 365 的信息
  • 探索切换到 Slack 的体验
  • 获取个性化演示
还不相信？我们还有这些。

排名第一我们在 9 个 G2 榜单类别中排名第一。Teams 仅在 1 个类别中领先。6 和 7
超过 27,500 条 5 星好评。Teams 仅有 11,000 多条。6 和 7
2,382对简单易用的积极评价。Teams 仅有 752 条。6 和 7
Rocket Companies 徽标

“我终于有了一个能与整个组织沟通来分享经验、胜利与知识的平台。此外，我们的工作效率得到了显著提升。选择使用 Slack 是我们最满意的决定。”

Varun Krishna

Rocket Companies CEO

等一等，还有更多。

显示一个人在使用电脑（电脑屏幕上有多个软件公司的徽标）的图像
博客

Microsoft 解绑 Teams：这是一次重新构想工作方式的机会

显示溢出收件箱的图像
指南

什么是 Slack？它是如何运作的？

应用图标悬浮在 Slack 用户界面上方
博客

AI 盲点？断开连接的业务工具存在隐藏风险。

常见问题

Slack 和 Teams 具有重叠功能，但二者支持工作的方式从根本上有所不同。

Slack 是一款工作操作系统，它将人员、数据、AI 和应用整合到一个智能平台中，以简洁性、灵活设计和用户友好的界面著称，彻底改变了团队的协作方式。

凭借基于频道的架构和实时协作能力，Slack 支持异步工作模式，减少了对电子邮件和会议的依赖，使之成为现代分布式团队实现更快速决策和提升工作效率的理想基础。

Teams 的设计旨在与 Microsoft 旗下应用无缝协作，但这种紧密的集成也意味着它主要针对 Microsoft 应用套件进行优化，并遵循以电子邮件为核心的工作流程模式。这可能会限制与第三方工具和非 Microsoft 应用集成时的灵活性。

Slack 之所以成为首屈一指的替代方案，是因为它专为实现卓越协作而打造。Slack 集成超过 2,600 款应用，实现开箱即用，打造无缝衔接的体验，宛如一个互联互通的工作区。Slack 自诞生之初便是一款工作操作系统，旨在将人员、流程、数据与 AI 融为一体。

Slack 能与 Microsoft Teams 集成。你可以安装适用于 Slack 的 Microsoft Teams Calls 应用，将视频会议需求直接融入团队已在使用的 Slack 工作平台。

是的，Slack 与 Microsoft 365 进行了强大的原生集成。事实上，76% 的 Slack 客户使用 Microsoft 365，超过 15 万名客户已经将 Microsoft 应用（包括 Teams）集成到 Slack 中。

Slack 提供与 Outlook、OneDrive、SharePoint 甚至是 Teams 的无缝集成。用户可以向 Slack 发送电子邮件，直接在 Slack 中管理日历事件、共享来自 OneDrive 与 SharePoint 的文件，甚至可以通过 Teams 实现通话及消息的互操作性。观看此演示视频，了解为什么 Microsoft 用户喜欢使用 Slack。

Microsoft Teams 的解绑意味着，自 2025 年 11 月 1 日起，Microsoft 必须在全球范围内同时提供包含 Teams 与不包含 Teams 的 Office 365/Microsoft 365 套件选项。这带来了一些机会：

  • 选择：如果你并未有效使用 Teams，则无需再为其付费，企业现在可以自由选择自己喜欢的供应商。
  • 迁移支持：Microsoft 现在必须提供扩展的数据可移植性和导出工具，这使迁移到 Slack 等其他平台变得更加容易。
  • 了解更多关于 Microsoft Teams 解绑的信息。

我们是这样认为的，但不得不承认我们带了些主观滤镜。Slack 的设计初衷是为团队提供更快速、更灵活的沟通方式，整理工作，将所有内容都集中在一处。Microsoft Teams 与 Microsoft Office 生态系统深度捆绑，Slack 则致力于简洁性、高效性，并可连接你的所有工具（不局限于单一供应商的产品）。众多企业选择 Slack，是因为它能有效减少信息干扰，让协作更人性化，并帮助团队更顺畅地推进工作。

在评估 Slack 与 Teams 的定价时，请注意自 2025 年 11 月 1 日起，Microsoft Teams 已从 Office 365/Microsoft 365 套件中拆分出来，需单独购买。Microsoft Teams 企业版/Microsoft Teams EEA 版的 Teams 起价为每月每用户 8.55 美元。

与捆绑式解决方案不同，Slack 提供透明直观的定价，使组织能够根据自身具体需求选择最合适的协作工具。请参见我们的定价计划联系销售人员获取更多详情。

Slack 的应用生态系统包含 2,600 多项第三方集成，这些集成在所有频道类型中均可获得稳定的支持。 Slack 应用专为对话式工作而设计，所以你的应用和团队可以并肩工作。

相比之下，Teams 在与 Microsoft 365 套件的深度原生集成方面表现出色，可直接在 Teams 应用内提供 Word 和 Excel 文档协同创作等功能。在 Teams 中使用应用的主要方式之一是通过聊天或频道的专用选项卡，这需要用户进行切换操作。

当然！Slack 支持异步工作模式，团队成员可自主安排时间完成任务。Slack 采用基于频道的方式，使对话内容井然有序且便于搜索，从而减少冗长的邮件往来和状态更新会议的次数。事实上，我们的客户发现，自从使用了 Slack，他们花在会议上的时间减少了 33%。3

安全，Slack 以企业级安全性、合规性与治理为核心而构建。它支持静态和传输中数据加密、精细化管理控制、审计日志、企业密钥管理以及一系列行业认证等功能。无论你是小型初创公司，还是受到严格监管的企业，Slack 都能为你的 IT 和安全团队提供所需的控制措施，同时确保员工工作效率不受影响。

1 2023 财年 Slack 客户跟踪调查。对美国、英国、加拿大和澳大利亚的每周活跃 Slack 用户进行的内部调查。总数 = 1,456。
2 2025 财年 Slack 内部数据，产品使用分析。
3 2025 Salesforce 成功指标全球重要信息。数据来源于 10 个不同国家/地区的 1,754 位客户。
4 基于 Slack AI 功能（频道要点回顾、消息列摘要和 AI 搜索答案）试点期间的内部分析。
5“Slack 对销售团队的总体经济影响™”，Slack 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月代为进行的一项研究
6 G2 平台 Slack 用户评论与产品详情，2025 年 11 月
7 G2 平台 Microsoft Teams 用户评论与产品详情，2025 年 11 月