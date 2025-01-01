是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 符合 GDPR 和 CCPA 要求，能够在每一层级提供企业级安全保护，严格遵循包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 在内的多项合规认证。



此外，Slack 还提供了多种安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。