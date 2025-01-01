制造业
打造默契十足的高效团队。
- 直接在 Slack 中将员工、客户及 Sales Cloud 数据聚合在一起，加快销售流程
- 将运营和工厂人员集中在最适合实时协作的频道中
- 使用 Slack Connect 与供应商、经销商和分销商协同工作，一切尽在你熟悉的工作空间
汽车
为技术流程增添动力。
- 通过共同参与画板协作，加快入职流程，让整个团队保持步调一致
- 通过集成 Service Cloud 等工具，更快速地解决复杂问题
- 通过自动执行重复性任务，快速部署新代码，加快运营速度
能源
提高运营工作效率。
- 通过集中化的频道，监控并管理能源的生产、分配和维护
- 确保关键规程、合规指南和监管变动保持最新，并便于随时查阅
- 将 Slack 与 IoT 设备集成，获取实时提醒，从而轻松管理能源资产
超过 300 万
Slack 用户每天借助超过 300 万个工作流程节省时间
170 万
每周在 Slack 中使用的集成应用
利用集成，让日常工作变得轻松自如。
可以无缝连接所有你喜欢的应用，从 Salesforce 云到 Microsoft、Jira，等等。
常见问题
是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 符合 GDPR 和 CCPA 要求，能够在每一层级提供企业级安全保护，严格遵循包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 在内的多项合规认证。
此外，Slack 还提供了多种安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。
是的。Slack 可以直接集成行业领先的软件和自定义应用，从而使你的所有工具都能更好地发挥作用。有 2,600 多个预先构建的集成供你选择，包括最常用的工作区和效率工具，可节省时间，避免上下文切换。
是的。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个价值链中的关系。Slack Connect 能将你的团队与外部合作伙伴（包括供应商、厂商和第三方物流服务提供商）安全地关联在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。