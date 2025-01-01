装饰性图像，展示了三个人的头像和一个 Slack 抱团图标
制造业、汽车和能源

提高你的销售、服务和运营水平。

从制造一线到业务底线，连接你的整个价值链。Slack 是适合现代行业高效工作的 AI 驱动的操作系统。

  • Zoro
  • Ford
  • Rivian
  • I Robot
  • Cruise
Slack UI 动画：生成多种报告的业务机会频道。
制造业

打造默契十足的高效团队。

  • 直接在 Slack 中将员工、客户及 Sales Cloud 数据聚合在一起，加快销售流程
  • 将运营和工厂人员集中在最适合实时协作的频道中
  • 使用 Slack Connect 与供应商、经销商和分销商协同工作，一切尽在你熟悉的工作空间
Slack UI 动画：一个为新员工提供详细的分步行动项来供他们完成的画板。
汽车

为技术流程增添动力。

  • 通过共同参与画板协作，加快入职流程，让整个团队保持步调一致
  • 通过集成 Service Cloud 等工具，更快速地解决复杂问题
  • 通过自动执行重复性任务，快速部署新代码，加快运营速度
自动提醒频道事故
能源

提高运营工作效率。

  • 通过集中化的频道，监控并管理能源的生产、分配和维护
  • 确保关键规程、合规指南和监管变动保持最新，并便于随时查阅
  • 将 Slack 与 IoT 设备集成，获取实时提醒，从而轻松管理能源资产

超过 300 万

Slack 用户每天借助超过 300 万个工作流程节省时间

170 万

每周在 Slack 中使用的集成应用

利用集成，让日常工作变得轻松自如。

可以无缝连接所有你喜欢的应用，从 Salesforce 云到 Microsoft、Jira，等等。

查看所有集成

Logo of Salesforce Automations (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of GitHub
Logo of Outlook Calendar
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of Workday
Logo of PagerDuty
助你快速上手的更多资源

报告

迎接由生成式 AI 驱动的新时代

客户故事

Woven Planet 助力 Toyota 实现数字化转型，成为移动出行公司

报告

制造业工作状态报告

网络会议

制造业中 AI 的现状

常见问题

是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 符合 GDPRCCPA 要求，能够在每一层级提供企业级安全保护，严格遵循包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 在内的多项合规认证。

此外，Slack 还提供了多种安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行精细控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时获得即时通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。

是的。Slack 可以直接集成行业领先的软件和自定义应用，从而使你的所有工具都能更好地发挥作用。有 2,600 多个预先构建的集成供你选择，包括最常用的工作区和效率工具，可节省时间，避免上下文切换。

是的。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个价值链中的关系。Slack Connect 能将你的团队与外部合作伙伴（包括供应商、厂商和第三方物流服务提供商）安全地关联在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。

欢迎来到未来的工作场所。

