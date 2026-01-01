네. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 GDPR과 CCPA를 모두 준수하며 모든 계층에서 엔터프라이즈급 보안을 제공하고, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정 준수 인증을 충족합니다.



또, Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있는 Enterprise Key Management와 같은 수많은 보안 기능을 제공합니다. 또, 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 자체 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.