영업, 서비스, 운영 팀을 최고 수준으로 높이세요
제조 현장에서 비즈니스 수익에 이르기까지 전체 가치 체인을 연결하세요. Slack은 첨단 산업이 운영되는 AI 기반의 운영 체제입니다.
원활하게 운영되는 시스템처럼 팀을 개선하세요
- 직원, 고객 및 Sales Cloud 데이터를 한곳에 모아 Slack에서 직접 영업 프로세스를 가속화
- 실시간 협업을 위해 구축된 채널에서 운영 및 공장 인력을 중앙 집중화
- 이미 일하는 곳에서 Slack Connect를 사용하여 공급업체, 대리점 및 유통업체와 함께 작업
기술 프로세스의 속도를 더욱 높이세요
- 캔버스에서 함께 확인하며 온보딩 속도를 높이고 전체 팀과 같은 정보를 공유
- Service Cloud와 같은 도구를 통합하여 복잡한 주제에 대해 스워밍하며 문제를 더 빠르게 해결
- 반복적인 작업을 자동화하여 새로운 코드를 신속하게 배포하고 운영을 가속화
운영 팀의 생산성을 끌어올리세요
- 중앙화된 채널에서 에너지 생산, 배포, 유지 보수를 모니터링하고 관리
- 중요 절차, 규정 준수 지침 및 규제 업데이트를 최신 상태로 유지하고 쉽게 액세스
- Slack을 IoT 기기와 통합하여 에너지 자산을 쉽게 파악하고 즉시 알림 수신
300만 시간+
3백만 개 이상의 워크플로를 통해 Slack 사용자가 매일 절약한 시간
170만 개
Slack에서 매주 통합되는 앱의 수
통합 앱으로 일상을 편리하게 만드세요
Salesforce 클라우드부터 Microsoft, Jira 등에 이르기까지, 즐겨 사용하는 모든 앱을 원활하게 연동하세요.
자주 묻는 질문
네. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 GDPR과 CCPA를 모두 준수하며 모든 계층에서 엔터프라이즈급 보안을 제공하고, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정 준수 인증을 충족합니다.
또, Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있는 Enterprise Key Management와 같은 수많은 보안 기능을 제공합니다. 또, 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 자체 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
네. Slack은 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다. 가장 인기 있는 업무 환경 및 생산성 도구가 포함된 2,600여 개 이상의 사전 구축된 통합 앱 중 필요한 앱을 선택해 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄이세요.
네. Slack Connect를 사용해 작업 속도를 높이고 전체 가치 체인 전반에서 관계를 강화할 수 있습니다. Slack Connect는 팀을 벤더, 공급업체, 제3자 물류 제공업체 등 외부 파트너와 안전하게 연결해 줍니다. Slack Connect는 모든 유료 구독 플랜을 통해 사용할 수 있습니다.