세 장의 얼굴 사진과 Slack 허들 아이콘이 포함된 장식 이미지
제조, 자동차 및 에너지 산업

영업, 서비스, 운영 팀을 최고 수준으로 높이세요

제조 현장에서 비즈니스 수익에 이르기까지 전체 가치 체인을 연결하세요. Slack은 첨단 산업이 운영되는 AI 기반의 운영 체제입니다.

  • Zoro
  • Ford
  • Rivian
  • I Robot
  • Cruise
Slack UI 애니메이션: 여러 보고서가 생성된 기회 채널.
제조업

원활하게 운영되는 시스템처럼 팀을 개선하세요

  • 직원, 고객 및 Sales Cloud 데이터를 한곳에 모아 Slack에서 직접 영업 프로세스를 가속화
  • 실시간 협업을 위해 구축된 채널에서 운영 및 공장 인력을 중앙 집중화
  • 이미 일하는 곳에서 Slack Connect를 사용하여 공급업체, 대리점 및 유통업체와 함께 작업
신입 사원이 완료할 수 있는 상세한 단계가 포함된 캔버스를 보여주는 Slack UI 애니메이션
자동차 산업

기술 프로세스의 속도를 더욱 높이세요

  • 캔버스에서 함께 확인하며 온보딩 속도를 높이고 전체 팀과 같은 정보를 공유
  • Service Cloud와 같은 도구를 통합하여 복잡한 주제에 대해 스워밍하며 문제를 더 빠르게 해결
  • 반복적인 작업을 자동화하여 새로운 코드를 신속하게 배포하고 운영을 가속화
문제에 대한 자동화된 알림 채널
에너지

운영 팀의 생산성을 끌어올리세요

  • 중앙화된 채널에서 에너지 생산, 배포, 유지 보수를 모니터링하고 관리
  • 중요 절차, 규정 준수 지침 및 규제 업데이트를 최신 상태로 유지하고 쉽게 액세스
  • Slack을 IoT 기기와 통합하여 에너지 자산을 쉽게 파악하고 즉시 알림 수신

300만 시간+

3백만 개 이상의 워크플로를 통해 Slack 사용자가 매일 절약한 시간

170만 개

Slack에서 매주 통합되는 앱의 수

통합 앱으로 일상을 편리하게 만드세요

Salesforce 클라우드부터 Microsoft, Jira 등에 이르기까지, 즐겨 사용하는 모든 앱을 원활하게 연동하세요.

모든 통합 앱 보기

Logo of Salesforce Automations (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of GitHub
Logo of Outlook Calendar
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of Workday
Logo of PagerDuty
Logo of Salesforce Automations (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of GitHub
Logo of Outlook Calendar
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of Workday
Logo of PagerDuty

시작할 때 도움이 되는 추가 리소스

보고서

생성형 AI로 미래를 대비하기

고객 사례

모빌리티 기업으로서 Toyota의 디지털 혁신을 지원하는 Woven Planet

보고서

제조업의 State of Work 보고서

웨비나

제조업에서의 AI 현황

보고서

생성형 AI로 미래를 대비하기

고객 사례

모빌리티 기업으로서 Toyota의 디지털 혁신을 지원하는 Woven Planet

보고서

제조업의 State of Work 보고서

웨비나

제조업에서의 AI 현황

자주 묻는 질문

네. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 GDPRCCPA를 모두 준수하며 모든 계층에서 엔터프라이즈급 보안을 제공하고, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정 준수 인증을 충족합니다.

또, Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있는 Enterprise Key Management와 같은 수많은 보안 기능을 제공합니다. 또, 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 자체 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.

네. Slack은 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다. 가장 인기 있는 업무 환경 및 생산성 도구가 포함된 2,600여 개 이상의 사전 구축된 통합 앱 중 필요한 앱을 선택해 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄이세요.

네. Slack Connect를 사용해 작업 속도를 높이고 전체 가치 체인 전반에서 관계를 강화할 수 있습니다. Slack Connect는 팀을 벤더, 공급업체, 제3자 물류 제공업체 등 외부 파트너와 안전하게 연결해 줍니다. Slack Connect는 모든 유료 구독 플랜을 통해 사용할 수 있습니다.

미래의 업무가 이루어지는 곳에 오신 걸 환영합니다

무료 체험하기영업 팀과 대화하기