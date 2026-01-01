소매업체를 위한 Slack

운영을 더욱 빠르고, 스마트하게
새로운 소매 환경을 위해 구축된 플랫폼으로 고객 충성도와 직원의 생산성을 높여 보세요.
쇼핑객의 기대를 뛰어넘고 경쟁에서 앞서 나가세요
팀, 기술, 프로세스를 한 곳에 모아 협업을 강화하고 혁신을 추진하세요
2,500개가 넘는 앱 통합을 통해 기존 기술 투자에서 더 큰 가치를 창출하세요
간편한 워크플로 구축으로 힘든 작업을 자동화하여 제품/서비스의 출시 기간을 단축하세요
26%
더 빠른 의사 결정*
8
ROI가 회수된 개월 수*
Slack으로 절약한 시간을 고객 관리에 사용하세요
정보와 소통의 고립은 없애고, 영업 최전선을 HQ에 통합하세요
소중한 시간을 허비하는 관리 작업을 자동화하세요
보안 작업을 중앙 집중화해 손실 방지를 강화하세요
“Slack을 사용하면 400여 매장 전반의 파트너와 빠르게 소통할 수 있을 뿐 아니라, 파트너가 물리적 위치에 상관없이 서로 의미 있게 연계할 수 있는 공간도 제공할 수 있습니다.”
실시간 데이터를 활용해 고객 충성도를 높이세요
Salesforce Customer 360의 데이터로 맞춤형 접근 방식을 사용하세요
제품 가용성을 세밀하게 파악하고 지연에 신속히 대응하세요
높은 고객 만족도 유지에 필요한 데이터로 서비스 에이전트의 역량을 강화하세요
직원과 지원자가 이미 선호하는 도구를 유지하세요
전용 채널에서 자동화된 작업을 통해 온보딩을 빠르고 쉽게 진행하세요
협력적이고 협조적인 팀 문화를 조성하여 경력 성장을 이끄세요
Slack 커뮤니티를 활용해 필요 시 적임자를 찾으세요
26%
직원의 참여율 증가1
5.9
자격을 갖춘 인재를 채용하는 데까지 단축된 기간(주)2
일하는 바로 그 곳에서 앱을 통해 더 많은 업무를 처리하세요
Salesforce, Workday, Microsoft Office 등 선호하는 모든 도구와 연결하세요
자주 묻는 질문
네. Slack Connect를 사용해 작업 속도를 높이고 전체 소매 에코시스템 전반의 관계를 강화할 수 있습니다. Slack Connect는 팀을 벤더, 공급업체, 타사 물류 제공업체 등 외부 파트너와 안전하게 연결해 줍니다. Slack Connect는 모든 유료 구독을 통해 사용할 수 있습니다.
네. Slack에서 기밀 정보를 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 GDPR 및 CCPA를 모두 준수하며 모든 계층에서 엔터프라이즈급 보안을 제공하고, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정 준수 인증을 충족합니다.
또 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있는 Enterprise Key Management와 같은 수많은 보안 기능을 제공합니다. 또, 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 Slack과 자체 보안 도구를 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.
네. Slack은 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다. 가장 인기 있는 업무 환경 및 생산성 도구가 포함된 2,500여 개가 넘는 사전 구축 통합 앱 중 필요한 앱을 선택해 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄이세요.