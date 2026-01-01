소매업체를 위한 Slack

네. Slack은 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있도록 하여 사용하던 모든 도구의 기능을 강화합니다. 가장 인기 있는 업무 환경 및 생산성 도구가 포함된 2,500여 개가 넘는 사전 구축 통합 앱 중 필요한 앱을 선택해 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄이세요.