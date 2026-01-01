Imagen de escaparate con iconos de Slack alrededor.
Slack para el comercio minorista

Una forma de trabajar más rápida e inteligente

Aumenta la fidelidad de tus clientes y la productividad de tus equipos gracias a una plataforma diseñada para los nuevos comercios minoristas.

  • Logotipo de Vuori
  • Logotipo de Target
  • Logotipo de Eddie Bauer
  • Logotipo de Starbucks
  • Logotipo de Sainsbury
  • Logotipo de Sonos
  • Logotipo de Total Wine
Desbloquea la agilidad de la organización

Supera las expectativas de los compradores y eclipsa a la competencia

  • Refuerza la colaboración e impulsa la innovación aunando tus equipos, tecnologías y procesos

  • Obtén mayor valor de tus inversiones tecnológicas actuales con más de 2500 integraciones de aplicaciones

  • Acelera la comercialización creando sencillos flujos de trabajo para automatizar las tareas pesadas

Descubre cómo Shipt reinventó la venta minorista con Slack

26 %

más rapidez en la toma de decisiones*

8

meses de ROI*

*Fuente: Fuente: FY23 Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 137-150 usuarios minoristas de Slack, julio de 2022
Transforma las operaciones de la tienda

Ahorra tiempo con Slack para invertirlo en los clientes

  • Di adiós a los silos y conecta al equipo de primera línea con la sede

  • Automatiza las tareas administrativas que consumen tiempo valioso

  • Centraliza las operaciones de seguridad para reforzar la prevención de pérdidas

“Slack nos permite comunicarnos rápidamente con socios de nuestras 400 tiendas, además de ofrecer un lugar en el que los socios pueden conectar de verdad los unos con los otros, independientemente de su ubicación física”.

H-E-B Logo
Gavin Gallagher, Gerente de sistemas de informaciónH-E-B

Genera lealtad entre los clientes gracias a datos en tiempo real

  • Personaliza tu enfoque con los datos de Salesforce Customer 360

  • Mantente al tanto de la disponibilidad de los productos y reacciona rápidamente a los retrasos

  • Capacita a los agentes de servicio con los datos necesarios para satisfacer a los clientes

Atrae y conserva a los mejores talentos

Conserva las herramientas que adoran los empleados y candidatos

  • Agiliza y facilita la incorporación con tareas automatizadas en canales especializados

  • Favorece el crecimiento profesional fomentando una política de colaboración y apoyo entre los equipos

  • Encuentra a la gente adecuada cuando la necesites con la ayuda de las comunidades de Slack

Descubre cómo H-E-B usa Slack para interactuar con sus 100 000 empleados

26 %

de aumento en la interacción con los empleados1

5,9

semanas menos para completar la contratación de profesionales cualificados2

1Fuente: * Fuente: Fuente: FY23 Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 143-149 usuarios minoristas de Slack, julio de 2022
2Fuente: Fuente: The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams, abril de 2021

Aumenta la producción con las aplicaciones desde donde trabajes

Conecta con tus herramientas favoritas, como Salesforce, Workday, Microsoft Office y más

Ver todas las integraciones

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Preguntas frecuentes

Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y reforzar relaciones en todo el ecosistema de venta minorista. Slack Connect conecta tus equipos de forma segura con socios externos, como proveedores, distribuidores y proveedores externos de servicios de logística. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.

Sí. Puedes hablar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack cumple con el RGPD y la CCPA, además de ofrecer seguridad para la empresa en cada capa de su software para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más.

Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado (EKM), que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad de Slack.

Sí. Slack hace que tus herramientas trabajen mejor porque te permite integrar software líder del sector y aplicaciones personalizadas directamente en el programa. Elige entre más de 2500 integraciones prediseñadas, como las herramientas más populares de productividad y del lugar de trabajo, para ahorrar tiempo y no tener que cambiar de interfaz constantemente.