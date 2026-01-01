La generación aumentada de recuperación (RAG) se entrena en función de los datos propios de la empresa, lo que proporciona resultados muy relevantes y personalizados para cada búsqueda. Basta con hacer una pregunta en la barra de búsqueda de Slack utilizando un lenguaje natural; obtendrás un resumen conversacional fundamentado en los resultados más relevantes, todo ello a la vez que se respetan los permisos de acceso a esos datos.