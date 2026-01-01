Busca de todo y encontrarás de todo
Dale la bienvenida a la búsqueda empresarial, donde podrás buscar en todas las conversaciones, datos y aplicaciones de terceros desde una sola barra de búsqueda con IA.
Busca en Slack y en todas las aplicaciones conectadas
La búsqueda empresarial también incluye las aplicaciones de terceros de la empresa. No es necesario cambiar de contexto.
Una búsqueda para gobernarlas a todas
Con la búsqueda empresarial, Slack se convierte en la puerta de entrada a los conocimientos colectivos de la empresa. Busca en todas tus conversaciones, herramientas empresariales y datos, todo desde la barra de búsqueda de Slack.
Realiza búsquedas con tus propias palabras
Se acabó el quebradero de cabeza de tener que buscar datos en diferentes fuentes. Realiza una pregunta y la búsqueda empresarial explorará todas tus aplicaciones para ofrecerte la respuesta que necesitas directamente en Slack.
Haz que las fuentes de datos de gran valor sean más accesibles.
Cubre las lagunas de conocimiento utilizando una API para incorporar tus fuentes más valiosas a la búsqueda empresarial. Conecta de forma segura sistemas propios, software autoalojado y bases de conocimientos patentadas con la seguridad de nivel empresarial intacta.
Resultados personalizados según tus permisos
Las búsquedas de Slack cuentan con protecciones muy estrictas y garantizan que los datos de los clientes nunca crucen los límites de seguridad de Slack. La IA sirve para comprender mejor tus tareas, objetivos y proyectos, de manera que obtengas resultados personalizados sin poner en riesgo la seguridad.
“Necesitamos una sola pantalla para todas las fuentes de datos de nuestros diferentes sistemas. La búsqueda empresarial en Slack nos ofrece eso exactamente. Con la ayuda de la IA, podemos hacer que aparezca toda la información adecuada directamente en los dispositivos de nuestros usuarios”.
“La búsqueda empresarial es mi herramienta esencial para obtener información sobre nuestro negocio. Realizo preguntas como se las haría a un compañero, y Slack genera el contexto más útil, además de ofrecerme respuestas creíbles para mis preguntas”.
Presentamos Slackbot: tu nuevo agente de IA personal para el trabajo
¡Llega Slackbot, tu nuevo agente personal de búsqueda! No solo muestra conversaciones: Slackbot analiza la información y te ofrece información contextual a partir de todas tus conversaciones, archivos y proyectos a los que tienes acceso. Slackbot encuentra exactamente lo que necesitas: solo tienes que preguntar.Más información sobre Slackbot
Preguntas frecuentes
La búsqueda empresarial te permite encontrar la información que necesitas sin tener que cambiar de aplicaciones o sin tener que preguntar a tus compañeros/as de trabajo. Obtén más información sobre el enfoque de Slack en la búsqueda empresarial.
La búsqueda federada equivale a la búsqueda empresarial. En concreto, la búsqueda federada hace referencia al enfoque en tiempo real utilizado para permitir la búsqueda empresarial en Slack. La palabra “federada” significa “unirse en alianza”, lo que describe cómo funcionan las herramientas de búsqueda empresarial.
La búsqueda empresarial puede ayudar a todas las áreas de negocio, sectores o cargos a buscar información. Por ejemplo, un equipo de ventas que use Slack puede ampliar las consultas de su búsqueda sobre un cliente simplemente a partir de conversaciones en Slack con el fin de incluir datos del cliente desde Salesforce y repositorios de contenidos como Google Drive, todo desde una barra de búsqueda.
La generación aumentada de recuperación (RAG) se entrena en función de los datos propios de la empresa, lo que proporciona resultados muy relevantes y personalizados para cada búsqueda. Basta con hacer una pregunta en la barra de búsqueda de Slack utilizando un lenguaje natural; obtendrás un resumen conversacional fundamentado en los resultados más relevantes, todo ello a la vez que se respetan los permisos de acceso a esos datos.
Puedes conectarte a sistemas propios, software autoalojado y bases de conocimientos patentadas usando la API de conector personalizada. Algunos ejemplos son wikis internas, bases de conocimientos y software local.
Sí. La búsqueda empresarial en Slack utiliza el método federado para recuperar información en tiempo real. Cada vez que hagas una pregunta, se proporcionarán los resultados en función del acceso a esos datos y los permisos que tengas, de modo que si cambia el acceso a los datos, la información permanecerá segura.
Los clientes que tengan el plan Enterprise+ pueden usar la búsqueda empresarial habilitando conectores a nivel de administrador y usuario. Contacta con nuestro equipo de ventas para empezar.