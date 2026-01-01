Trabaja de forma más inteligente y lánzate al mercado más rápido
Reúne a todo tu equipo con las personas, socios y herramientas que necesitan en Slack.
Optimiza el rendimiento de marketing con flujos de trabajo centralizados
Colabora más de cerca con tu equipo de ventas en Slack para conocer todo lo relativo a los KPI y obtener sugerencias sobre las iniciativas de marketing.
Toma medidas con respecto a los datos y la información que te ofrece Salesforce Marketing Cloud y tus otras aplicaciones sin salir de Slack.
Convence a clientes potenciales más rápido con una colaboración cercana entre equipos.
“Slack hace que sea sencillo integrar herramientas y aprovechar al máximo otras aplicaciones que usamos a diario. Nos permite reunirlo todo en un mismo lugar”.
Rediseñamos el trabajo en el sector del marketing
The Total Economic Impact™ of Slack for Marketing Teams
El manual de Slack para equipos de marketing
Cómo mantener a tus equipos de marketing al día con Slack y Smartsheet
Haz avanzar el trabajo a través de una colaboración perfecta
Trabaja fácilmente en Slack cuando necesites hacer una lluvia de ideas, organizar plazos o ejecutar campañas.
Mantén la sincronía con colaboradores y agencias externos. Con Slack Connect, envía mensajes a quién tú quieras.
Celebra los logros de tus equipos, fomenta la transparencia y conserva a las personas con más talento gracias a los canales.
“Slack ha disparado nuestras capacidades, ayudándonos a tomar decisiones y dar respuesta a las necesidades del mercado más rápido”.
Aumenta la participación de los clientes respondiendo rápidamente a los datos y a las tendencias
Aplica la inteligencia y las tendencias competitivas más novedosas a tu estrategia de marketing con canales específicos para compartir las noticias y datos sobre el sector.
Enjambra las incidencias en el marco de las relaciones públicas y las redes sociales en tiempo real y coordina las respuestas en el canal o charla sobre las soluciones mediante las juntas de Slack.
Utiliza Slack Connect para relacionarte con los clientes y conocer su opinión sobre todo lo importante.
90 %
de los trabajadores del sector del marketing coinciden en que Slack ayuda a mejorar la forma de compartir la información en toda la empresa*
Las campañas con éxito empiezan aquí
Ofrece a tu equipo (y a tus campañas) una ventaja considerable con plantillas prediseñadas para todo lo relacionado con el marketing.
Centro de directrices de la marca
Una única fuente centralizada para las directrices de tu marca.Ver plantilla
Informe del proyecto de marketing
Tu plantilla a la que recurrir para iniciar cada proyecto.Ver plantilla
Kit de iniciación de preparación de eventos
Planifica, coordina y lleva a cabo cualquier evento.Ver plantilla
Más de 2600 integraciones y la cifra sigue aumentando
Slack se conecta con todas las herramientas que más te gustan, como Salesforce, Asana, SmartSheet y muchas más.
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicarse para toda la empresa. Sustituye el correo electrónico por algo más rápido, mejor organizado y más seguro. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante.
Para saber más sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
La clave para el éxito con Slack son los canales. Al crear un canal para todos tus proyectos, equipos, oficinas, departamentos y, en definitiva, para todo lo relativo al trabajo, creas un espacio para que se desarrollen todas las conversaciones. Además, dado que los canales permiten unirse cómodamente y se crean con facilidad, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades de los miembros a medida que estas vayan cambiando. Si se une alguien nuevo al proyecto, puedes simplemente añadir al canal a esta persona, quien podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones antiguas. Cuando llegue la hora de empezar algo nuevo, crea un nuevo canal e invita a las personas adecuadas.
Si quieres saber más, sigue leyendo sobre cómo colaborar con eficacia en los canales.
Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones se comuniquen entre ellas. Te permite mantener conversaciones con socios externos, clientes, proveedores y más directamente en Slack, lo que elimina las tradicionales cadenas de correos electrónicos y mejora la colaboración entre empresas. Las funciones de seguridad para la empresa de Slack y sus estándares de cumplimiento, como la Administración de claves de cifrado, también se incluyen en Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.