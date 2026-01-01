Intelligenter arbeiten, schnellere Markteinführung
Bringe in Slack alle mit den Personen, Partner:innen und Tools zusammen, die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen.
Mit zentralisierten Workflows die Marketingleistung optimieren
Gehe in Slack eine engere Partnerschaft mit dem Vertriebsteam ein, um KPIs abzustimmen und Feedback zu Marketinginitiativen zu erhalten.
Nutze Daten und Einblicke aus Salesforce Marketing Cloud und deinen anderen Apps, ohne Slack zu verlassen.
Erhalte schnelleren Zugriff auf heiße Leads durch enge Zusammenarbeit zwischen den Teams zur Qualifizierung und Konvertierung von potenziellen Kund:innen.
„Slack macht es einfach, Tools zu integrieren und andere Apps zu nutzen, die wir täglich brauchen. Slack bringt alles an einem zentralen Ort zusammen.“
Reinventing Work: Warum wir die Arbeit im Marketing neu erfinden müssen
Der Total Economic Impact™ von Slack für Marketing-Teams
Handbuch von Slack für Marketing-Teams
So stimmst du deine Marketing-Teams perfekt aufeinander ab ‒ mit Slack und Smartsheet
Mit optimierter Zusammenarbeit die Arbeit beschleunigen
In Slack kannst du problemlos zusammenarbeiten, um Ideen zu sammeln, Zeitpläne zu organisieren und Kampagnen durchzuführen.
Stimme dich mit externen Partnerinnen und Partnern sowie Agenturen ab. Mit Slack Connect sind alle nur eine Nachricht entfernt.
Stelle auf Channels um und feiere Teamerfolge, fördere die Transparenz und halte die besten Talente im Unternehmen.
„Slack hat unsere Möglichkeiten enorm erweitert und die Entscheidungsfindung beschleunigt, sodass wir schneller auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren konnten.“
Mehr Kunden-Engagement durch die schnelle Reaktion auf Daten und Trends
Lasse die neuesten Wettbewerbsinformationen und Trends in deine Marketingstrategie einfließen, und zwar über eigene Channels für den Austausch von Neuigkeiten und Einblicken aus der Branche.
Arbeite gemeinsam in Echtzeit an der PR und Situationen in sozialen Medien und koordiniere dann die Reaktionen im Channel oder besprich die Lösungen in Slack Huddles.
Nutze Slack Connect, um mit deinen Kund:innen in Kontakt zu treten und ihre Ansichten in deine Aktivitäten einzubringen.
90 %
der Marketingfachleute stimmen zu, dass Slack den Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens verbessert*
Erfolgreiche Kampagnen beginnen hier.
Verschaffe deinem Team (und deinen Kampagnen) mit vorgefertigten Marketing-Vorlagen einen großen Vorsprung.
Starter-Kit für die Ereignisvorbereitung
Plane, koordiniere und führe jedes Ereignis durch.Vorlage ansehen
Über 2.600 Integrationen und es werden immer mehr
Slack lässt sich mit all deinen bevorzugten Tools wie Salesforce, Asana, Smartsheet und anderen verbinden.
Häufig gestellte Fragen
Gute Frage! Mit Slack kann dein Unternehmen auf ganz neue Art kommunizieren. Mit Slack gehören E-Mails der Vergangenheit an, denn die Kollaborationsplattform ist schneller, geordneter und sicherer. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können.
Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Der Schlüssel zum Erfolg von Slack liegt in Channels. Durch die Erstellung eines Channels für all deine Projekte, Teams, Büros, Abteilungen – also für alles, was mit der Arbeit zusammenhängt – schaffst du einen Ort, an dem entsprechende Unterhaltungen stattfinden können. Slack lässt sich auch leicht an wechselnde Anforderungen anpassen, da das Erstellen und Beitreten der Channels ganz einfach ist. Wenn jemand neu zu einem Projekt stößt, kannst du diese Person einfach zum Channel hinzufügen. Durch einfaches Scrollen nach oben kann sie dann die bisherige Unterhaltung nachlesen. Wenn es an der Zeit ist, etwas Neues zu starten, erstellst du einfach einen neuen Channel und lädst die passenden Personen ein.
Erfahre mehr darüber, wie du effektiv in Channels zusammenarbeitest.
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Möglichkeiten, die gewährleisten, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Unternehmensebene, und zwar im Einklang mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und anderen. Slack ist DSGVO-konform und kann für Compliance mit HIPAA und FINRA konfiguriert werden. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.
Ferner bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Administratoren detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung zur Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheits-Tools mit Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja! Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deinem Unternehmen oder vertrauenswürdigen Partnerunternehmen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.
Slack bietet Datenschutz auf Unternehmensebene. Mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten können Administrator:innen die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit keine Person etwas sieht, was sie nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.
Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Unternehmen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partnerinnen und Partnern, Kundinnen und Kunden, Anbieterinnen und Anbietern und anderen in Slack überführen. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit wird gefördert. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Unternehmensebene von Slack, z. B. Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.