Ja! Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deinem Unternehmen oder vertrauenswürdigen Partnerunternehmen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.

Slack bietet Datenschutz auf Unternehmensebene. Mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten können Administrator:innen die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit keine Person etwas sieht, was sie nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.