Halte mit einem Canvas alle auf dem Laufenden.
Finde, verwalte und teile Wissen ganz einfach auf einer neuen Oberfläche in Slack.
Kuratiere Inhalte individuell.
Erfasse wichtige Details für alles, woran du arbeitest.
Bette Dateien, Bilder, Videos und mehr in dein Canvas ein.
Arbeite mit Stakeholder:innen in Kommentaren und Threads zusammen, ohne Slack zu verlassen.
Workflows, die deine Arbeit beschleunigen.
Erstelle deine eigenen Automatisierungen für alles, was du brauchst – ganz ohne Programmieren.
Füge sie zu einem Canvas hinzu, damit alle sie nutzen können.
Sieh dir Workflows und den zugehörigen Kontext gemeinsam mit deinem Team an.
So führen Erkenntnisse zu Aktionen.
Füge Vorschau-Links für die Apps hinzu, die du täglich verwendest.
Behalte Daten- und App-Erkenntnisse im Auge – ohne Kontextwechsel.
Führe Aktionen für Elemente in Salesforce, Jira, Figma und mehr aus, ohne dein Canvas zu verlassen.
Mit KI in Slack werden Unterhaltungen zu Inhalten.
Es war noch nie so einfach, deine Ideen zu Papier zu bringen. KI in Slack hilft dir dabei, Projektpläne zu entwickeln, Ideen zu sammeln oder wichtige Ergebnisse direkt in einem Canvas zusammenzufassen. Startpunkt kann dabei eine Unterhaltung, ein Prompt oder eine leere Seite sein.Mehr über KI in Canvas erfahren
Drei Möglichkeiten, dir Canvas zu eigen zu machen
Beginne an einem Ort, der so flexibel ist, dass sowohl Einzelpersonen und kleine Teams als auch deine gesamte Organisation darin arbeiten können.
Von überall aus starten
Erstelle ein Canvas aus einem Channel, um mit mehreren Personen gemeinsam an Aktionselementen zu arbeiten oder um häufig gestellte Fragen zu einem Channel zu beantworten. Diskussionsthemen und Feedback kannst du ganz privat in einer Direktnachricht nachverfolgen.
Ein Canvas für alles
Beginne von Grund auf neu mit einem Canvas – oder verwende eine Vorlage –, um einen Workspace für die Zusammenarbeit zu erstellen und wichtige Details zu allem zu dokumentieren, woran du arbeitest.
Mehr und bessere Informationen dank Automatisierung
Erstelle oder aktualisiere ein Canvas aus einem Workflow, fülle es mit Echtzeitdaten und vereinheitliche Geschäftsprozesse in der gesamten Organisation mithilfe von Automatisierung.
Häufig gestellte Fragen
Canvas ist eine neue Oberfläche, auf der Teams Informationen erstellen, organisieren und teilen können – alles innerhalb von Slack. Canvases können eine Vielzahl verschiedener Inhalte enthalten, von Texten und Dateien bis hin zu Rich-Media-Inhalten und Link-Vorschauen. Du kannst sogar Workflows in ein Canvas einbetten, wodurch sich Automatisierungen leichter auffinden lassen. Zudem bietet das Canvas mehr Kontext für ihre Verwendung.
Für jeden Channel und jede DM wird automatisch ein Canvas erstellt. Öffne auf deinem Desktop eine Unterhaltung und klicke dann oben rechts in der Unterhaltung auf das Canvas-Symbol, um den Canvas-Workspace anzuzeigen.
Wähle in der Seitenleiste „Neu erstellen“ und klicke dann auf „Canvas“, um ein eigenständiges Canvas zu erstellen.
In unserem Support-Center findest du weitere Ideen für den Einstieg!
Teams mit kostenlosen Plänen können auf Canvases in Channels zugreifen. Zahlende Teams haben die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Canvases zu erstellen und auf Canvases in Channels und DMs zuzugreifen. Weitere Informationen zu den Slack-Plänen findest du in unserer Preisübersicht.
Canvases entsprechen den Sicherheitspraktiken von Slack. Canvases funktionieren mit den anderen Compliance-Tools von Slack wie EKM, IDR, DLP, Datenaufbewahrung, gesetzliche Aufbewahrungspflichten und mehr.
Die KI spricht mit dir in der Sprache, die du in deinen persönlichen Spracheinstellungen festgelegt hast. Wenn du möchtest, dass die KI dir in einer anderen Sprache antwortet, passe deine Slack-Spracheinstellungen an. KI kann auch Nachrichten in Slack in die von dir eingestellte Sprache übersetzen.
Wenn du eine Zusammenfassung, Übersicht oder Suche initiierst, sendet KI in Slack zur Erstellung einer Zusammenfassung nur die relevantesten Nachrichten an das LLM. Dazu werden die Slack-Nachrichten durch verschiedene sprachspezifische Modelle gefiltert, um besonders relevante Informationen zu finden und zu bewerten. Wenn wir sagen, dass eine Sprache unterstützt wird, bedeutet das, dass diese Sprache ihre eigenen Filtermodelle hat und wir die Ergebnisse einer Qualitätsprüfung unterzogen haben.
Derzeit werden folgende Sprachen unterstützt: Chinesisch (vereinfacht oder traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Wenn du Slack in einer Sprache verwendest, die nicht in deinen Einstellungen verfügbar ist, liefert KI in Slack zwar immer noch Ergebnisse, aber du wirst möglicherweise einen Qualitätsunterschied feststellen.