E-Mails funktionieren zwar – aber sie stoßen an ihre Grenzen

E-Mail ist nützlich für das Senden und Empfangen von Informationen. Slack bietet eine intuitive Plattform, um all die anderen Dinge zu erledigen, die nötig sind, um die Arbeit voranzubringen. Slack ist eine vielfältige Schnittstelle für Zusammenarbeit, transparente Dateifreigabe und App-Integrationen, die gleichzeitig die Produktivität durch KI fördert.