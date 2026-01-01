Slack ist bei Entwickler:innen aus einem bestimmten Grund beliebt: Es macht ihre Arbeit einfacher und produktiver. Sie können beliebige Tools für Bereitstellungen, Tests usw. auswählen und sie in Slack integrieren. Dies erhöht den Wert ihres bestehenden Tech-Stacks und bündelt die Diskussionen im Team.

Slack ist uneingeschränkt anpassbar: Bots, Workflows und Apps bedeuten, dass jedes Team Slack so konfigurieren kann, dass es zu seinem Entwicklungszyklus passt. Hier erfährst du mehr darüber, warum Entwicklungsteams Slack lieben.