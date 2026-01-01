Produktivität und Zusammenarbeit

Nachrichten- und Dateiverlauf Durch die Suche nach Personen, Channels und Dateien kannst du Kontext aus früheren Entscheidungen abrufen und neue Teammitglieder schneller einarbeiten. 90-Tage-Limit Enthalten Enthalten Enthalten

Channels Channels bringen Ordnung und Klarheit in die Arbeit – du kannst sie für jedes Projekt, Thema oder Team erstellen. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Suche Du kannst die Nachrichten deiner Organisation durchsuchen – so sind die Antworten, die du brauchst, nur einen schnellen Suchlauf entfernt. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Sprach- und Videonachrichten Teile Audio-Ideen oder Bildschirmaufnahmen mit Video- und Sprachnachrichten – alles, ohne Slack zu verlassen. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Slack Connect Arbeite sicher mit Anbieter:innen, Kund:innen und Partner:innen in Slack Connect zusammen. Nur persönlich Enthalten Enthalten Enthalten

Huddles Arbeite mit Slack Huddles über Audio- und Video-Meetings (mit Bildschirmfreigabe) in Echtzeit zusammen. Nur persönlich Enthalten Enthalten Enthalten

Canvases Erstelle Inhalte wie Texte, Dateien, Bilder, Videos direkt in Slack Canvas. Enthalten Enthalten Enthalten

Listen Verwalte Projekte und organisiere Aufgaben gemeinsam mit anderen in Slack-Listen. Enthalten Enthalten Enthalten

Anpassbare Ordner Sorge dafür, dass Projekte und Teams gut organisiert sind. Gruppiere Channels und Unterhaltungen in benutzerdefinierten Seitenleistenbereichen. Enthalten Enthalten Enthalten

Vorlagen Greife auf einsatzbereite Vorlagen mit Automatisierung zu. Bei Enterprise+ kannst du benutzerdefinierte Vorlagen für dein Unternehmen veröffentlichen. Von Benutzer:in erstellt Von Benutzer:in erstellt Von Admin erstellt

KI-gestützte Arbeit

Thread- und Channel-Zusammenfassungen Informiere dich mit nur einem Klick über Channels und Threads. Enthalten Enthalten Enthalten

Huddle-Notizen Lass dir Zusammenfassungen von Meetings mit Transkripten, den wichtigsten Erkenntnissen und Aktionspunkten erstellen. Enthalten Enthalten Enthalten

KI-Assistenten-Apps Bette Drittanbieter-Agenten und moderne KI-Apps ein, damit du sie in Slack nutzen kannst. Enthalten Enthalten Enthalten

Slackbot (persönlicher KI-Agent) Neu Dein persönlicher KI-Agent, der Unterhaltungen, Dateien und Projekte in Slack versteht. Je nach Plan gelten Einschränkungen. Enthalten Enthalten

Tägliche Übersichten Erhalte eine tägliche Übersicht über alles, was in deinen Teams und Projekten passiert. Enthalten Enthalten

Dateizusammenfassungen Erfahre schnell, was in Dokumenten steht, dank KI-basierten Zusammenfassungen von geteilten Dateien. Enthalten Enthalten

KI-Sprachübersetzungen Übersetze Nachrichten und erhalte Slack AI-Ergebnisse in deiner bevorzugten Sprache. Enthalten Enthalten

KI-Workflow-Generierung Erstelle dank der Leistungsfähigkeit von Slack AI und Workflow-Builder Workflows mit einer einzigen Eingabeaufforderung. Enthalten Enthalten

KI-Schritte im Workflow-Builder Verbessere deine Workflows mit KI-gestützten Schritten wie Channel-Zusammenfassungen für tägliche oder wöchentliche Übersichten. Enthalten Enthalten

KI-Nachrichtenerklärungen Mit klaren Erklärungen aus den Unterhaltungen deines Teams kannst du Akronyme, Projekte oder Fachbegriffe sofort verstehen. Enthalten Enthalten

KI-Unterstützung beim Schreiben im Canvas KI hilft bei der Erstellung, Strukturierung und beim Feinschliff deiner Inhalte. Enthalten Enthalten

KI-Suche Hol dir klare Antworten aus Unterhaltungen und geteilten Dateien – gib einfach deine Frage in die Suchleiste ein. KI kümmert sich um den Rest. Enthalten Enthalten

Enterprise-Suche Finde mit der Unternehmenssuche Infos in verbundenen Apps, Datenbanken und Systemen. Enthalten

Automatisierungs-Tools

Integrationen von anderen Apps Wähle aus über 2.600 Apps im App-Verzeichnis von Slack aus – Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT und viele mehr. 10 Enthalten Enthalten Enthalten

Apps in der Slack-Infrastruktur bereitstellen Du kannst benutzerdefinierte Funktionen bereitstellen, die auf der sicheren Infrastruktur von Slack laufen, ganz ohne zusätzliche Kosten. Enthalten Enthalten Enthalten

Workflow-Builder Automatisiere Routineaufgaben und -prozesse direkt in Slack – ganz ohne Programmierkenntnisse. Enthalten Enthalten Enthalten

Bedingtes Verzweigen in Workflow-Builder Erstelle Workflows mit Bedingungslogik in Slack – ganz ohne Programmierkenntnisse. Enthalten Enthalten

Benutzerdefinierte Workflow-Schritte Mithilfe von benutzerdefinierten Workflow-Schritten können Entwickler:innen mit Slack-APIs organisationsspezifische Systeme in Workflows einbinden. Enthalten Enthalten Enthalten

Sicherheit

Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung Slack verschlüsselt Daten im Rahmen unserer Sicherheitskontrollen standardmäßig im Ruhezustand und bei der Übertragung. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Zwei-Faktor-Authentifizierung Sorge für zusätzliche Sicherheit, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst, dass dein Passwort gefährdet wird. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Sitzungsdauer Lege fest, dass sich Mitglieder erneut anmelden müssen, wenn sie Slack schließen oder nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Natives Geräte-Management Setze Richtlinien durch, die z. B. Geräte mit Jailbreak oder das Herunterladen von Dateien auf Mobilgeräte und Desktops blockieren. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Zugriffs-Logs Zugriffs-Logs halten Anmeldungen, Daten, Geräte und IP-Adressen fest, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Enthalten Enthalten Enthalten

Einmaliges Anmelden (Single Sign-On, SSO) Melde dich mit deinem bevorzugten IDP an. Unterstützt 12 SSO-Optionen, einschließlich Okta, Google und Azure. OAuth mit Google SAML-basiert Unterstützt Multi-SAML

Slack Enterprise Key Management Slack EKM schützt sensible Daten mit deinen eigenen Verschlüsselungsschlüsseln und AWS KMS-Aktivitäts-Logs. Add-on

Integration mit Enterprise Mobility Management Verwalte mobile Daten mit Enterprise Mobility Management wie VMware AirWatch oder Ivanti MobileIron. Enthalten

Reaktion auf Anomalieereignisse Schütze dich vor Risiken, indem du Benutzersitzungen bei ungewöhnlichen Ereignissen automatisch beendest. Enthalten

Compliance

Einhaltung der DSGVO Der Schutz der Daten unserer Kund:innen sowie der Privatsphäre ihrer Benutzer:innen ist uns enorm wichtig. Slack stärkt und standardisiert nicht nur den Datenschutz in allen EU-Mitgliedsstaaten, sondern hält auch die DSGVO ein. Enthalten Enthalten Enthalten Enthalten

Aufbewahrungsrichtlinien für Daten Bei der kostenlosen Version von Slack werden Daten nach einem Jahr gelöscht. Bei den kostenpflichtigen Plänen werden sie standardmäßig lebenslang gespeichert, die Einstellungen können jedoch angepasst werden. Bis zu 1 Jahr Enthalten Enthalten Enthalten

Datenresidenz Für globale Teams kannst du die Region auswählen, in der bestimmte Arten von Daten im Ruhezustand gespeichert werden. Enthalten Enthalten

Datenexporte für alle Nachrichten Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können alle Daten aus dem Workspace exportieren, auch geschlossene Channels und Direktnachrichten. Enthalten Enthalten

Datenexporte für alle Nachrichten einzelner Benutzer:innen Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können Daten aus allen Unterhaltungen exportieren, an denen ein:e bestimmte:r Benutzer:in teilgenommen hat. Enthalten

Nativer Schutz vor Datenverlust Untersuche externe Nachrichten und Dateien, um Datenverlust oder -lecks zu vermeiden. Enthalten

Informationsbarrieren Richte Informationsbarrieren zwischen IDP-Gruppen ein, um bestimmte DMs oder Huddles zu blockieren und so Interessenkonflikte zu vermeiden. Enthalten

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten Lege eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht für Mitglieder fest, um ihre Slack-Daten zu erhalten, auch wenn sie bearbeitet, gelöscht oder zurückgehalten werden. Enthalten

Ermittlungs-API Verwende genehmigte Drittanbieter-Apps, um Nachrichten und Dateien aus Slack zu exportieren oder damit zu agieren. Enthalten

Audit-Logs Audit-Logs verfolgen Änderungen und die Nutzung. Du kannst die in Slack anzeigen, als CSV exportieren oder die Audit-Protokoll-API nutzen. Enthalten

Unterstützung für HIPAA-Compliance Slack kann so konfiguriert werden, dass geschützte Gesundheitsdaten (PHI) in Dateien und Nachrichteninhalten unterstützt werden. Enthalten

Administration

Workspaces Ein Workspace ist wie ein virtuelles Büro – der zentrale Ort, an dem gearbeitet wird: alle deine Channels, DMs und Tools befinden sich hier. 1 1 1 Unbegrenzt

Posting-Berechtigungen für Channels verwalten Du hast die Kontrolle, wer Beiträge posten oder Personen in Channels @erwähnen darf. Dadurch werden Ablenkungen in großen Ankündigungs-Channels vermieden. Auf Channel #allgemein begrenzt Auf Channel #allgemein begrenzt Posting-Berechtigungen in allen Channels Posting-Berechtigungen in allen Channels

Admin-Analytik-Dashboards Das Analytik-Dashboard zeigt, wie deine Organisation Slack nutzt. Sortiere die Daten, um Nachrichten, Channels und Mitglieder zu verstehen. Enthalten Enthalten Enthalten

SCIM-Benutzerverwaltung Slack unterstützt die Bereitstellung von SCIM für Mitglieder. Verwende eine Connector-App und einen unterstützen Identitätsanbieter. Enthalten Unterstützt Gäste

Admin-Analytik-API Rufe Analytikdaten als komprimierte JSON-Datei für ein bestimmtes Datum ab. Enthalten Enthalten

Analyse der Nachrichtenaktivität Inhaber:innen, Admins oder Mitglieder können die Nachrichtenaktivität einsehen, um die Wirkung der Kommunikation zu messen. Enthalten Enthalten

Angepasste Benutzergruppen Vereinfache die teamweite Kommunikation, indem du mehrere Personen zu einer @erwähnung einer einzigen Benutzergruppe hinzufügst. Enthalten Enthalten Enthalten

Domain-Beanspruchung Slack kann Unternehmen dabei helfen, mehrere Web-Domains zu beanspruchen. Enthalten

Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen Organisationsinhaber:innen und Administrator:innen können benutzerdefinierte Regeln für den Beitritt und die Nutzung ihrer Slack-Organisation festlegen. Enthalten

Detaillierte Rollen Weise Mitgliedern oder IDP-Gruppen Systemrollen zu. Du kannst wählen, ob sie Admin-Aufgaben für die ganze Organisation oder nur für bestimmte Arbeitsbereiche übernehmen sollen. Enthalten

Gekennzeichnete Inhalte verwalten Mitglieder mit Enterprise+ können Nachrichten kennzeichnen, die geprüft werden sollen. Inhaber:innen und Administrator:innen können darauf reagieren und den Verlauf der Kennzeichnungen einsehen. Enthalten

Support