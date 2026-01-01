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|Produktivität und Zusammenarbeit
Nachrichten- und Dateiverlauf
Durch die Suche nach Personen, Channels und Dateien kannst du Kontext aus früheren Entscheidungen abrufen und neue Teammitglieder schneller einarbeiten.
|90-Tage-Limit
Channels
Channels bringen Ordnung und Klarheit in die Arbeit – du kannst sie für jedes Projekt, Thema oder Team erstellen.
Suche
Du kannst die Nachrichten deiner Organisation durchsuchen – so sind die Antworten, die du brauchst, nur einen schnellen Suchlauf entfernt.
Sprach- und Videonachrichten
Teile Audio-Ideen oder Bildschirmaufnahmen mit Video- und Sprachnachrichten – alles, ohne Slack zu verlassen.
Slack Connect
Arbeite sicher mit Anbieter:innen, Kund:innen und Partner:innen in Slack Connect zusammen.
|Nur persönlich
Huddles
Arbeite mit Slack Huddles über Audio- und Video-Meetings (mit Bildschirmfreigabe) in Echtzeit zusammen.
|Nur persönlich
Canvases
Erstelle Inhalte wie Texte, Dateien, Bilder, Videos direkt in Slack Canvas.
Listen
Verwalte Projekte und organisiere Aufgaben gemeinsam mit anderen in Slack-Listen.
Anpassbare Ordner
Sorge dafür, dass Projekte und Teams gut organisiert sind. Gruppiere Channels und Unterhaltungen in benutzerdefinierten Seitenleistenbereichen.
Vorlagen
Greife auf einsatzbereite Vorlagen mit Automatisierung zu. Bei Enterprise+ kannst du benutzerdefinierte Vorlagen für dein Unternehmen veröffentlichen.
|Von Benutzer:in erstellt
|Von Benutzer:in erstellt
|Von Admin erstellt
|KI-gestützte Arbeit
Thread- und Channel-Zusammenfassungen
Informiere dich mit nur einem Klick über Channels und Threads.
Huddle-Notizen
Lass dir Zusammenfassungen von Meetings mit Transkripten, den wichtigsten Erkenntnissen und Aktionspunkten erstellen.
KI-Assistenten-Apps
Bette Drittanbieter-Agenten und moderne KI-Apps ein, damit du sie in Slack nutzen kannst.
Slackbot (persönlicher KI-Agent)Neu
Dein persönlicher KI-Agent, der Unterhaltungen, Dateien und Projekte in Slack versteht. Je nach Plan gelten Einschränkungen.
Tägliche Übersichten
Erhalte eine tägliche Übersicht über alles, was in deinen Teams und Projekten passiert.
Dateizusammenfassungen
Erfahre schnell, was in Dokumenten steht, dank KI-basierten Zusammenfassungen von geteilten Dateien.
KI-Sprachübersetzungen
Übersetze Nachrichten und erhalte Slack AI-Ergebnisse in deiner bevorzugten Sprache.
KI-Workflow-Generierung
Erstelle dank der Leistungsfähigkeit von Slack AI und Workflow-Builder Workflows mit einer einzigen Eingabeaufforderung.
KI-Schritte im Workflow-Builder
Verbessere deine Workflows mit KI-gestützten Schritten wie Channel-Zusammenfassungen für tägliche oder wöchentliche Übersichten.
KI-Nachrichtenerklärungen
Mit klaren Erklärungen aus den Unterhaltungen deines Teams kannst du Akronyme, Projekte oder Fachbegriffe sofort verstehen.
KI-Unterstützung beim Schreiben im Canvas
KI hilft bei der Erstellung, Strukturierung und beim Feinschliff deiner Inhalte.
KI-Suche
Hol dir klare Antworten aus Unterhaltungen und geteilten Dateien – gib einfach deine Frage in die Suchleiste ein. KI kümmert sich um den Rest.
Enterprise-Suche
Finde mit der Unternehmenssuche Infos in verbundenen Apps, Datenbanken und Systemen.
|Automatisierungs-Tools
Integrationen von anderen Apps
Wähle aus über 2.600 Apps im App-Verzeichnis von Slack aus – Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT und viele mehr.
|10
Apps in der Slack-Infrastruktur bereitstellen
Du kannst benutzerdefinierte Funktionen bereitstellen, die auf der sicheren Infrastruktur von Slack laufen, ganz ohne zusätzliche Kosten.
Workflow-Builder
Automatisiere Routineaufgaben und -prozesse direkt in Slack – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Bedingtes Verzweigen in Workflow-Builder
Erstelle Workflows mit Bedingungslogik in Slack – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Benutzerdefinierte Workflow-Schritte
Mithilfe von benutzerdefinierten Workflow-Schritten können Entwickler:innen mit Slack-APIs organisationsspezifische Systeme in Workflows einbinden.
|Sicherheit
Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung
Slack verschlüsselt Daten im Rahmen unserer Sicherheitskontrollen standardmäßig im Ruhezustand und bei der Übertragung.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Sorge für zusätzliche Sicherheit, damit du dir keine Sorgen mehr machen musst, dass dein Passwort gefährdet wird.
Sitzungsdauer
Lege fest, dass sich Mitglieder erneut anmelden müssen, wenn sie Slack schließen oder nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist.
Natives Geräte-Management
Setze Richtlinien durch, die z. B. Geräte mit Jailbreak oder das Herunterladen von Dateien auf Mobilgeräte und Desktops blockieren.
Zugriffs-Logs
Zugriffs-Logs halten Anmeldungen, Daten, Geräte und IP-Adressen fest, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Einmaliges Anmelden (Single Sign-On, SSO)
Melde dich mit deinem bevorzugten IDP an. Unterstützt 12 SSO-Optionen, einschließlich Okta, Google und Azure.
|OAuth mit Google
|SAML-basiert
|Unterstützt Multi-SAML
Slack Enterprise Key Management
Slack EKM schützt sensible Daten mit deinen eigenen Verschlüsselungsschlüsseln und AWS KMS-Aktivitäts-Logs.
|Add-on
Integration mit Enterprise Mobility Management
Verwalte mobile Daten mit Enterprise Mobility Management wie VMware AirWatch oder Ivanti MobileIron.
Reaktion auf Anomalieereignisse
Schütze dich vor Risiken, indem du Benutzersitzungen bei ungewöhnlichen Ereignissen automatisch beendest.
|Compliance
Einhaltung der DSGVO
Der Schutz der Daten unserer Kund:innen sowie der Privatsphäre ihrer Benutzer:innen ist uns enorm wichtig. Slack stärkt und standardisiert nicht nur den Datenschutz in allen EU-Mitgliedsstaaten, sondern hält auch die DSGVO ein.
Aufbewahrungsrichtlinien für Daten
Bei der kostenlosen Version von Slack werden Daten nach einem Jahr gelöscht. Bei den kostenpflichtigen Plänen werden sie standardmäßig lebenslang gespeichert, die Einstellungen können jedoch angepasst werden.
|Bis zu 1 Jahr
Datenresidenz
Für globale Teams kannst du die Region auswählen, in der bestimmte Arten von Daten im Ruhezustand gespeichert werden.
Datenexporte für alle Nachrichten
Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können alle Daten aus dem Workspace exportieren, auch geschlossene Channels und Direktnachrichten.
Datenexporte für alle Nachrichten einzelner Benutzer:innen
Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen können Daten aus allen Unterhaltungen exportieren, an denen ein:e bestimmte:r Benutzer:in teilgenommen hat.
Nativer Schutz vor Datenverlust
Untersuche externe Nachrichten und Dateien, um Datenverlust oder -lecks zu vermeiden.
Informationsbarrieren
Richte Informationsbarrieren zwischen IDP-Gruppen ein, um bestimmte DMs oder Huddles zu blockieren und so Interessenkonflikte zu vermeiden.
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten
Lege eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht für Mitglieder fest, um ihre Slack-Daten zu erhalten, auch wenn sie bearbeitet, gelöscht oder zurückgehalten werden.
Ermittlungs-API
Verwende genehmigte Drittanbieter-Apps, um Nachrichten und Dateien aus Slack zu exportieren oder damit zu agieren.
Audit-Logs
Audit-Logs verfolgen Änderungen und die Nutzung. Du kannst die in Slack anzeigen, als CSV exportieren oder die Audit-Protokoll-API nutzen.
Unterstützung für HIPAA-Compliance
Slack kann so konfiguriert werden, dass geschützte Gesundheitsdaten (PHI) in Dateien und Nachrichteninhalten unterstützt werden.
|Administration
Workspaces
Ein Workspace ist wie ein virtuelles Büro – der zentrale Ort, an dem gearbeitet wird: alle deine Channels, DMs und Tools befinden sich hier.
|1
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|Unbegrenzt
Posting-Berechtigungen für Channels verwalten
Du hast die Kontrolle, wer Beiträge posten oder Personen in Channels @erwähnen darf. Dadurch werden Ablenkungen in großen Ankündigungs-Channels vermieden.
|Auf Channel #allgemein begrenzt
|Auf Channel #allgemein begrenzt
|Posting-Berechtigungen in allen Channels
|Posting-Berechtigungen in allen Channels
Admin-Analytik-Dashboards
Das Analytik-Dashboard zeigt, wie deine Organisation Slack nutzt. Sortiere die Daten, um Nachrichten, Channels und Mitglieder zu verstehen.
SCIM-Benutzerverwaltung
Slack unterstützt die Bereitstellung von SCIM für Mitglieder. Verwende eine Connector-App und einen unterstützen Identitätsanbieter.
|Unterstützt Gäste
Admin-Analytik-API
Rufe Analytikdaten als komprimierte JSON-Datei für ein bestimmtes Datum ab.
Analyse der Nachrichtenaktivität
Inhaber:innen, Admins oder Mitglieder können die Nachrichtenaktivität einsehen, um die Wirkung der Kommunikation zu messen.
Angepasste Benutzergruppen
Vereinfache die teamweite Kommunikation, indem du mehrere Personen zu einer @erwähnung einer einzigen Benutzergruppe hinzufügst.
Domain-Beanspruchung
Slack kann Unternehmen dabei helfen, mehrere Web-Domains zu beanspruchen.
Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen
Organisationsinhaber:innen und Administrator:innen können benutzerdefinierte Regeln für den Beitritt und die Nutzung ihrer Slack-Organisation festlegen.
Detaillierte Rollen
Weise Mitgliedern oder IDP-Gruppen Systemrollen zu. Du kannst wählen, ob sie Admin-Aufgaben für die ganze Organisation oder nur für bestimmte Arbeitsbereiche übernehmen sollen.
Gekennzeichnete Inhalte verwalten
Mitglieder mit Enterprise+ können Nachrichten kennzeichnen, die geprüft werden sollen. Inhaber:innen und Administrator:innen können darauf reagieren und den Verlauf der Kennzeichnungen einsehen.
|Support
Zugriff auf Kunden-Support
Wir helfen dir, das Beste aus Slack herauszuholen, indem wir dein Team bei jedem Schritt unterstützen.
|Support rund um die Uhr
|Support rund um die Uhr mit 4 Stunden Reaktionszeit
|Prioritäts-Support rund um die Uhr mit 4 Stunden Reaktionszeit
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Slack als Geschäftsausgabe absetzen — ganz einfach
Dein Slack-Abonnement ist als Geschäftsausgabe absetzbar. Wir machen die Verwaltung einfach: Alle deine monatlichen Abrechnungen und MwSt.-konformen Rechnungen findest du an einem zentralen Ort – in deinen Workspace-Einstellungen – und du kannst sie dort jederzeit herunterladen. Unsere Belege sind übersichtlich aufgebaut und mit automatisierten Ausgaben- und Spesenmanagementsystemen kompatibel. Das erleichtert und beschleunigt die Verwaltung für dein Team.
Wegweisend auf dem Gebiet der Sicherheit von Unternehmen
- Datenverschlüsselung bei der Übertragung und bei der Speicherung
- Umfassende Programme für Compliance und Sicherheit
- Audit-Logs, Schutz vor Datenverlust, Einmaliges Anmelden und vieles mehr
Häufig gestellte Fragen
KI in Slack wird auf der bewährten Infrastruktur von Slack ausgeführt und unterliegt denselben Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards, die Kund:innen von Slack erwarten. Slack teilt keine Kundendaten mit LLM (Large Language Model)-Anbietern und nutzt Kundendaten nicht, um LLMs zu trainieren. Mehr dazu erfährst du in unserem Support-Center.
Unsere LLMs werden direkt in der virtuellen AWS-Private-Cloud von Slack gehostet, sodass gewährleistet ist, dass deine Daten intern verbleiben.
Du kannst jeden Plan mit einer Kreditkarte bezahlen. Wenn du jährlich bezahlst, hast du die Möglichkeit, eine Rechnung zu erhalten und per ACH-Überweisung oder Banküberweisung zu bezahlen. Weitere Informationen findest du in unserem Support-Center. Du kannst uns aber auch kontaktieren, um den Prozess zu starten.
Wenn du dich dazu entscheidest, mit Kreditkarte zu zahlen, wirst du die erste Kreditkartenbelastung von Slack am Tag des Kaufs eines kostenpflichtigen Plans sehen. Es gibt außerdem noch weitere Zeitpunkte, an denen Belastungen von Slack angezeigt werden:
- An deinem monatlichen Verlängerungsdatum, wenn du monatlich zahlst.
- An deinem jährlichen Verlängerungsdatum, wenn du jährlich zahlst.
- Am letzten Tag des Monats, wenn du jährlich zahlst und es ausstehende Beträge für das Hinzufügen neuer Mitglieder gibt.
Du kannst jederzeit die Abrechnungszeiträume ändern oder zur Rechnungsstellung wechseln. Mehr Infos über die Verwaltung von Abrechnungsdetails findest du hier.
Bei Slack sind wir der Meinung, dass du nur für etwas bezahlen solltest, was du auch benutzt. Mitglieder, die innerhalb eines Zeitraums von 28 Tagen eine Aktion in Slack vornehmen, werden für die Abrechnung als aktiv betrachtet. Wenn jemand, für den du bereits bezahlt hast, inaktiv wird, fügen wir deinem Account eine anteilige Gutschrift für die ungenutzte Zeit hinzu.
Für neue Teammitglieder wird ein anteiliger Betrag für den Rest des aktuellen Abrechnungszeitraums berechnet. Einen detaillierten Überblick über unser Abrechnungsmodell und darüber, wie sich die Laufzeit deines Abonnements auf die Abrechnung auswirkt, findest du im Support-Center.
Bald können Slack-Benutzer:innen aller Pläne Slackbot ausprobieren. Die Nachfrage war enorm, und wir öffnen den Zugang, damit jedes Team einen direkt in seinen Arbeitsablauf integrierten Agenten nutzen kann. Benutzer:innen des kostenlosen und des Pro-Plans von Slack haben die Möglichkeit, die Funktionen von Slackbot im Rahmen einer zeitlich begrenzten Testphase selbst auszuprobieren. Kund:innen mit den Plänen Business+ und Enterprise+ haben weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf Slackbot, und in Kürze erhalten auch Salesforce-CRM-Kund:innen, die ihre Accounts mit Slack verknüpfen, uneingeschränkten Zugriff auf Slackbot.
Natürlich! Slack möchte Menschen in allen Teilen der Welt unterstützen, die gemeinnützige Arbeit leisten und Gutes tun. Deshalb bieten wir spezielle Preisnachlässe für qualifizierte Nonprofit-Organisationen und Bildungseinrichtungen an.
Du kannst dein Abonnement jederzeit kündigen.
- Monatspläne: Dein Workspace bleibt bis zum Ende des aktuellen Abrechnungsmonats im zahlungspflichtigen Plan, und es erfolgt keine erneute Abrechnung.
- Jahrespläne: Bei Kündigung bieten wir in der Regel eine anteilige Rückerstattung für alle ungenutzten vollen Monate, die in deinem Jahresabonnement verbleiben. Die vollständigen Details findest du in unseren offiziellen Nutzungsbedingungen.
Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die Mehrwertsteuer wird berechnet, wenn die mit deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation verknüpfte Rechnungsadresse in Deutschland oder der EU liegt und keine gültige Umsatzsteuer-ID hinterlegt wurde.
Als Geschäftskund:in kannst du die Mehrwertsteuer vermeiden, indem du deine Umsatzsteuer-ID in deinen Workspace-Einstellungen unter „Abrechnung” hinterlegst. Sobald eine gültige Umsatzsteuer-ID hinterlegt ist, gilt das Reverse-Charge-Verfahren und es wird keine Mehrwertsteuer mehr berechnet.
Wurde die Mehrwertsteuer berechnet, bevor du deine Umsatzsteuer-ID hinterlegt hast, kann Slack die Mehrwertsteuer auf Rechnungen erstatten, die innerhalb von 90 Tagen vor der Angabe der Umsatzsteuer-ID ausgestellt wurden. Alle Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer findest du in deinen Workspace-Einstellungen unter Abrechnung. Für die Rückforderung der Mehrwertsteuer auf älteren Rechnungen wende dich bitte an dein zuständiges Finanzamt oder einen Steuerberater:in.
Die Umsatzsteuer-ID von Slack lautet IE3336483DH und ist auf allen deinen Rechnungen ausgewiesen.
Erhalte weitere Informationen zur Rechnungsstellung in Slack und zu Einschränkungen für den Slackbot je nach Plan.
Erhalte weitere Informationen zur Rechnungsstellung in Slack und zu Einschränkungen für den Slackbot je nach Plan.