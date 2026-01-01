Wir setzen uns dafür ein, dass Kunden und Benutzer von Slack ihre Rechte gemäß dem California Consumer Privacy Act (CCPA) ausüben können. Auf dieser Seite machen wir die Rolle und Verpflichtungen von Slack im Rahmen des CCPA deutlich und stellen zusätzliche Informationen zur Verfügung, um unseren Kunden bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen zu helfen.