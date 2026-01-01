Conheça os padrões globais de privacidade e segurança
O Slack cumpre o RGPD, a CCPA e outras leis de segurança e privacidade. Também temos políticas e controles para que você gerencie ameaças à segurança, mantenha seus dados protegidos e cumpra suas obrigações de conformidade.
Precisa encontrar informações para preencher o questionário de segurança ou privacidade? Organizamos nossos recursos de conformidade para que você possa demonstrar a capacidade do Slack de cumprir os requisitos da sua organização.Leis nosso white paper sobre conformidade
Ler nossa avaliação de impacto de transferência
Certificados e atestados de conformidade
ISO/IEC 27017
Controles de segurança para provisionamento e uso de serviços na nuvem
ISO/IEC 27701
Sistema de gerenciamento de informações de privacidade (PIMS, na sigla em inglês)
ISO/IEC 42001
Tecnologia da informação — Inteligência artificial — Sistema de gerenciamento
SOC 2
(Tipo Ⅱ)
Princípios de serviços de confiança
GovSlack SOC 2
(Tipo Ⅱ)
Princípios de serviços de confiança
Global PRP Certification*
Requisitos mínimos globais de Reconhecimento de Privacidade para Processadores
Global CBPR Certification*
Requisitos mínimos globais das Regras de Privacidade entre Fronteiras
Atenda a regulamentos específicos da indústria e padrões internacionais de segurança e privacidade de dados
Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)
O Slack pode ser configurado para atender à conformidade da HIPAA, incluindo informações de integridade protegidas eletronicamente (e-PHI).
Autoridade Regulatório da Indústria Financeira (FINRA)
O Slack é configurável para as normas 17a-4 da FINRA. Assim, sua equipe colabora sem deixar de atender aos requisitos de conformidade.
Programa federal de gerenciamento de riscos e autorização (FedRAMP)
O Slack tem autorização de nível moderado do FedRAMP para atender às exigências de conformidade de organizações do setor público.
O GovSlack tem autorização do FedRAMP JAB High e também está em conformidade com o DoD CC SRG IL4.
Ver nossa autorização de nível moderado
Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família dos EUA (FERPA)
O Slack dá apoio aos clientes da área da educação e às suas responsabilidades de conformidade.
Intercâmbio Confiável de Avaliação de Segurança da Informação (TISAX)
Scope-ID SHYV0T
Assessment-ID AMHN37
O TISAX e seus resultados não são destinados ao público geral.
Programa de avaliadores registrados de segurança da informação (IRAP, na sigla em inglês)
O Slack passou pela avaliação de um assessor independente do IRAP para ver se cumpria os requisitos do Manual de segurança da informação (ISM, na sigla em inglês) da Austrália. Os clientes podem entrar em contato com a equipe de contas do Slack para solicitar uma cópia do nosso relatório do IRAP.
ISMAP
Programa de avaliação e gerenciamento de segurança do sistema de informação (ISMAP)
Slack foi avaliado pelo Programa de Avaliação e Gerenciamento de Segurança do Sistema de Informação (ISMAP), um programa do governo do Japão que avalia a postura de segurança de provedores de serviço em nuvem. O registro do Slack pode ser visto na lista de serviços registrados do ISMAP.
C5
Catálogo de critérios de conformidade de computação em nuvem (C5)
O Slack concluiu sua certificação do Catálogo de critérios de conformidade de computação em Nuvem (C5), um padrão criado pelo Escritório Federal de Segurança da Informação (BSI) na Alemanha. Os clientes podem entrar em contato com a equipe de contas do Slack para solicitar uma cópia do relatório do C5.
Avaliação de Segurança de Provedores de Serviços de Nuvem (PSN) na Coreia do Sul
O Slack finalizou sua Avaliação de Segurança para os Provedores de Serviços de Nuvem (PSN). Esse é um programa realizado pelo Instituto Coreano de Segurança Financeira para garantir que os PSNs obedeçam a um conjunto definido de padrões de cibersegurança gerenciados pelo programa de Regulamento de Supervisão de Transações Financeiras Eletrônicas.
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) da Espanha
O ENS (Esquema Nacional de Seguridad) é um conjunto de controles e normas de segurança que devem ser implementados pelos prestadores de serviços com a finalidade de permitir o processamento de dados para serviços públicos espanhóis (como governos e organizações públicas). O Slack alcançou o nível ENS High, que é o nível de acreditação mais alto possível.
Perguntas frequentes
Nós nos comprometemos a ajudar nossos clientes e usuários a entender e, quando aplicável, seguir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Para saber mais, consulte nossa página de compromisso.
O RGPD não exige que os dados da UE fiquem na UE. O Contrato de Processamento de Dados do Slack e as cláusulas modelo da União Europeia continuarão a garantir a conformidade das transferências de dados pessoais da UE para fora dela.
Temos o compromisso de ajudar os clientes e usuários do Slack a entender e exercer seus direitos de acordo com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA). Nesta página, esclarecemos a função e as obrigações do Slack de acordo com a CCPA e oferecemos mais informações para ajudar nossos clientes a atender suas necessidades de conformidade.
O Slack tem um Apêndice do processamento de dados que complementa os Termos de Serviço do cliente ou qualquer acordo geral de assinatura.
Esta página apresenta informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada subprocessador do Slack.
A Declaração contra Escravidão Moderna do Slack pode ser encontrada aqui
Sim, você pode fazer esse pedido por meio do nosso Formulário de Privacidade e Segurança
Temos, sim! Consulte nosso White paper sobre segurança ou acesse nossa página de Segurança