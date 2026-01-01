Données Plus Soyez en conformité avec les normes mondiales de confidentialité et de sécurité

Slack adhère au RGPD, au CCPA, ainsi qu’aux autres règlementations sur le respect de la vie privée et la sécurité. Nous avons également mis en place des politiques et des contrôles pour vous permettre de gérer les menaces pour la sécurité, de protéger vos données et de respecter vos obligations en matière de conformité.