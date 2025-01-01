我们致力于帮助 Slack 的客户和用户了解并行使《加利福尼亚消费者隐私法案》(CCPA) 规定的权利。在此页面，我们阐明 Slack 在 CCPA 下的角色和义务，并提供其他信息帮助我们的客户满足其合规性需求。