我們致力協助 Slack 客戶和使用者理解並行使加州消費者隱私保護法 (CCPA) 授予的權利。在此頁面中，我們會釐清 Slack 依據 CCPA 所擁有的角色與義務，並提供額外資訊來協助客戶滿足其合規需求。