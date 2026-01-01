滿足隱私權和安全性的全球標準
Slack 遵守 GDPR、CCPA 和其他隱私權和安全性法規。我們也提供政策和控制，讓您可管理安全性威脅、確保資料安全並協助您符合合規性義務。
需要協助您尋找在完成安全性和隱私權問卷時所需的資訊嗎？我們已整理合規性資源，以便您可以展示 Slack 可滿足組織需求的能力。閱讀合規性相關的白皮書
閱讀我們的轉移影響評估報告
合規性認證與證明
SOC 2
(類型 Ⅱ)
信任服務原則
GovSlack SOC 2
(類型 Ⅱ)
信任服務原則
符合業界特定規範以及國際安全與資料隱私標準
健康保險可攜性與責任法案 (HIPAA)
Slack 可以針對 HIPAA 合規性進行設定，包括電子保護健康資訊 (e-PHI)。
美國金融業監管局 (FINRA)
Slack 可針對 FINRA 17a-4 標準加以設定，讓團隊可在協作時仍符合合規性需求。
聯邦風險與授權管理計畫 (FedRAMP)
Slack 已取得 FedRAMP 中等授權，滿足公部門組織的合規要求。
GovSlack 已取得 FedRAMP JAB 高等授權，同時正在努力符合 DoD CC SRG IL4 標準。
聯邦教育權利和隱私法 (FERPA) 法規
Slack 為其教育界客戶及其特有的合規性責任提供支援。
可信資訊安全評估交換體系 (TISAX)
範圍識別碼 SHYV0T
評估識別碼 AMHN37
TISAX 和 TISAX 結果不開放一般大眾查閱。
資訊安全註冊評估師計劃 (IRAP)
Slack 已由獨立 IRAP 評估師根據澳洲資訊安全手冊 (ISM) 中的要求進行評估。客戶可與其 Slack 帳號團隊聯絡，以申請 IRAP 報告的副本。
資訊系統安全管理和評估計畫
資訊系統安全管理與評估計畫 (ISMAP)
Slack 已通過資訊系統安全管理和評估計畫 (ISMAP) 的評估，此計畫為日本政府為評估雲端服務供應商的安全防護措施而實施的計畫。ISMAP 的註冊服務清單中也會列出 Slack 的註冊詳細資料，歡迎前往查看。
C5
雲端運算合規標準目錄 (C5)
Slack 已通過由德國聯邦資訊安全局 (BSI) 制定的雲端運算合規標準目錄 (C5) 標準認證。客戶可與 Slack 客戶團隊聯絡，以申請 C5 報告的副本。
韓國雲端服務供應商 (CSP) 安全評估
Slack 已完成雲端服務供應商 (CSP) 安全評估。此評估計畫由韓國金融保安院 (Korean Financial Security Institute, K-FSI) 執行，用於確保 CSP 符合「電子金融交易監督規則」(Regulation on Supervision of Electronic Financial Transactions, RSEFT) 計畫所管理的一系列明確界定的網路安全標準。
常見問題
我們致力協助 Slack 客戶及使用者瞭解與 (若適用) 遵守通用資料保護規則 (GDPR)。如需詳細資訊，請參閱我們的承諾頁面。
GDPR 並不要求將歐盟個人資料留在歐盟。Slack 的資料處理協議和歐盟示範條款將持續確保符合歐盟個人資料在歐盟境外轉移皆遵循法律。
我們致力協助 Slack 客戶和使用者理解並行使加州消費者隱私保護法 (CCPA) 授予的權利。在此頁面中，我們會釐清 Slack 依據 CCPA 所擁有的角色與義務，並提供額外資訊來協助客戶滿足其合規需求。
Slack 提供資料處理附錄作為客戶服務條款或任何主要訂閱合約的補充條款。
本頁面提供有關 Slack 協同處理者身分、所在地點及功能的重要資訊。
可以在此找到 Slack 的現代奴隸聲明
是，您可以使用隱私權和安全性表單來提出此請求