Nos comprometemos a ayudar a los clientes y usuarios de Slack a entender y ejercer sus derechos conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). En esta página, explicamos el rol y las obligaciones de Slack según la CCPA y brindamos información adicional para ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus necesidades de cumplimiento.