Grandes logros, más rápido que nunca
Aumenta los ingresos con mayor eficiencia. Slack une a tu equipo con sus clientes, herramientas y datos para acelerar los acuerdos considerablemente.
Reduce el ciclo de ventas y cierra más acuerdos
Reúne a representantes, socios, expertos y datos de venta en un canal de la cuenta central
Conecta tus herramientas de ventas directamente a Slack para que el CRM, los contactos, la gestión de proyecto y mucho más estén a un clic de distancia
27 %
Aumento promedio de la tasa de ganancias*
26 %
Aumento promedio de la productividad de ventas*
Menos tiempo trabajando, más tiempo vendiendo
Acelera la preparación de los nuevos representantes con un proceso de incorporación automatizado y un acceso instantáneo a la documentación
Para obtener una previsión más precisa, aprovecha la información clave sobre acuerdos de Salesforce Sales Cloud
Usa flujos de trabajo para automatizar las tareas rutinarias y así conseguir ciclos de acuerdos más rápidos
«Dedicamos más tiempo a tareas comerciales y menos a tareas administrativas al actualizar los acuerdos en Salesforce. No hay duda de que los representantes pueden generar más negocios y cerrar acuerdos más rápido».
Refuerza las relaciones con los clientes con Slack Connect
Establece relaciones más profundas y diferenciadas con los clientes en canales seguros de Slack Connect
Extiende el poder de Slack a los socios al incorporar equipos de ventas externos en tus canales
Fomenta las relaciones con los clientes con datos en tiempo real en los mismos canales de trabajo
«Antes, la regla de oro para profundizar en las relaciones dentro del mundo de las ventas consistía en que la persona se comunicara a través de mensajes de texto. Ahora, la regla de oro consiste en lograr que se una a un canal de Slack».
Acelera tus negociaciones.
Incorpora organización y velocidad a tu equipo de ventas con las plantillas prediseñadas en Slack.
Seguimiento de negociaciones de ventas
Mantente al tanto de las negociaciones en curso fácilmente.Ver plantilla
Entrenamiento individual
Establece objetivos, controla el crecimiento y comparte recursos con reuniones individuales más eficaces.Ver plantilla
La productividad comienza con tus herramientas favoritas
Reduce el cambio de contexto al extraer datos y documentos de la cuenta de plataformas como Salesforce, Docusign y Highspot. Además, puedes conectarlos a los flujos de trabajo para automatizar las tareas diarias.
Preguntas frecuentes
Sí. Slack hace de las ventas un deporte de equipo al permitir la colaboración rápida y fluida entre equipos multifuncionales y responsables de la toma de decisiones en cualquier organización. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Conéctate rápidamente con colegas, socios y expertos para tomar decisiones en tiempo real.
- Intégrate con tu CRM y permite que todos los miembros de tu organización en Slack puedan ver los detalles clave de la cuenta.
- Configura las notificaciones de palabras clave para fomentar la colaboración y reunir a los expertos para cerrar acuerdos más rápidamente.
- Sintoniza conversaciones en los canales de los que no eres miembro para obtener información y conocimientos que te permitan concretar acuerdos.
No, pero se integra con tu CRM, p. ej., con Salesforce, HubSpot y Zoho.
Al usar Slack y tu CRM juntos, los equipos pueden mantenerse fácilmente informados de los clientes potenciales, los detalles de las cuentas y mucho más desde Slack, lo que les permite responder con mayor rapidez a las nuevas oportunidades y colaborar sin problemas con colegas de toda la organización.
Salesforce fue uno de los primeros socios de Slack, ya que permitió a los equipos estar al día con sus registros de Salesforce desde Slack.
Existen dos aplicaciones que conectan Salesforce con Slack. Para usar la aplicación de Salesforce para Slack, un administrador del sistema de Salesforce debe instalar y configurar la aplicación de Slack para Salesforce. Cada aplicación proporciona una funcionalidad diferente.
Aplicación de Slack para Salesforce
- Consulta mensajes de Slack asociados con un registro
- Envía registros de Salesforce a Slack
- Configura alertas de registros en los canales de Slack
Aplicación de Salesforce para Slack
- Disponible en Slack Marketplace
- Busca los registros de Salesforce y obtén su vista previa para todos los objetos estándar
- Centraliza las alertas relevantes a los canales
- Agrega mensajes de Slack a los registros de Salesforce
Obtén más información acerca de cómo potenciar tus ventas con la integración de Slack + Salesforce y cómo funciona.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar centralizado donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas a menudo crean canales para anuncios de la empresa, clasificación de asistencia al cliente, solicitud de ayuda de TI o RR. HH. y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser públicos (abiertos a todos en la organización) o privados (accesibles solo con invitación). Además, las organizaciones con un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como agencias, clientes y proveedores con Slack Connect. Obtén más información acerca de cómo los canales agilizan tu trabajo diario.
Slack ayuda a las organizaciones a reunir a sus personas y herramientas en un solo lugar para que puedan mantenerse productivas y alineadas desde cualquier lugar. Más de 750 000 empresas usan Slack todos los días para mensajes de equipos, intercambio de archivos y llamadas de voz y video. Puedes integrar miles de herramientas, como Google Drive, Zoom y Salesforce, o crear bots o aplicaciones personalizados solo para tu organización. Obtén más información acerca de cómo funcionan las características de Slack.