Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar centralizado donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas a menudo crean canales para anuncios de la empresa, clasificación de asistencia al cliente, solicitud de ayuda de TI o RR. HH. y para compartir intereses sociales.

Los canales pueden ser públicos (abiertos a todos en la organización) o privados (accesibles solo con invitación). Además, las organizaciones con un plan de pago de Slack pueden compartir un canal con socios externos como agencias, clientes y proveedores con Slack Connect. Obtén más información acerca de cómo los canales agilizan tu trabajo diario.