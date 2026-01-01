Mantente en sintonía y libera tiempo con los clips
Graba y envía clips de audio o video para compartir información sin necesidad de reunirse.
Simplemente presiona grabar
Los clips permiten que tu equipo reciba actualizaciones, anuncios y explicaciones directamente de ti. Publica grabaciones de audio, video o pantalla para ofrecer más detalles y contexto, y todo en Slack.
Sincronízate en cualquier horario
Todos pueden ver o crear clips a su ritmo, por lo que los equipos pueden mantenerse actualizados sin esperar a tener tiempo en el calendario.
51 %
Menos reuniones programadas entre equipos que usan clips*
Reprodúcelos a tu manera
Mira o escucha los clips en cualquier momento y de la forma que prefieras: acelera la velocidad, disminúyela, sigue los subtítulos o mira rápidamente la transcripción, ya sea en tu computadora o mientras viajas.
«Slack acelera la manera en la que operamos, lo que brinda a personas de todos los equipos, zonas horarias y espacios físicos las herramientas accesibles, como los clips, necesarias para colaborar asincrónicamente con los demás».
Preguntas frecuentes
Todos los planes de Slack, incluidas las versiones pagadas y gratuitas, ofrecen uso ilimitado de clips de audio y video.
En lugar de tratar de reunir a todos al mismo tiempo, publica un clip de audio o video. También puedes usar un clip cuando necesites ausentarte de tu escritorio o trabajar fuera de la oficina. Es mucho más fácil grabar tu mensaje que escribirlo.
Cualquier persona en un canal o mensaje directo puede enviar o reproducir los clips de audio o video. También se puede responder un hilo con un clip propio.
Puedes acelerar o ralentizar los videos, pausar o reproducir cuando lo necesites, activar o desactivar los subtítulos, o leer la transcripción y verlos tantas veces como desees para asegurarte de no perderte ningún detalle.
Al grabar un clip, puedes encender o apagar tu cámara e incluso desenfocar el fondo de tu video. Comparte tu pantalla en un clip de video, perfecto para guiar a alguien a través de un proyecto.
Pueden durar hasta cinco minutos.