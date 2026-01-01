Dos compañeros que hablan con una conversación de Slack abierta en el fondo.
Mensajes de audio y video

Mantente en sintonía y libera tiempo con los clips

Graba y envía clips de audio o video para compartir información sin necesidad de reunirse.

Simplemente presiona grabar

Los clips permiten que tu equipo reciba actualizaciones, anuncios y explicaciones directamente de ti. Publica grabaciones de audio, video o pantalla para ofrecer más detalles y contexto, y todo en Slack.

Sincronízate en cualquier horario

Todos pueden ver o crear clips a su ritmo, por lo que los equipos pueden mantenerse actualizados sin esperar a tener tiempo en el calendario.

51 %

Menos reuniones programadas entre equipos que usan clips*

*Fuente: Encuesta de seguimiento de clientes del AF24, Slack de Salesforce, respuestas de 46 usuarios de Slack, octubre de 2023.

Reprodúcelos a tu manera

Mira o escucha los clips en cualquier momento y de la forma que prefieras: acelera la velocidad, disminúyela, sigue los subtítulos o mira rápidamente la transcripción, ya sea en tu computadora o mientras viajas.

Un portapapeles con un logotipo de Slack.

«Slack acelera la manera en la que operamos, lo que brinda a personas de todos los equipos, zonas horarias y espacios físicos las herramientas accesibles, como los clips, necesarias para colaborar asincrónicamente con los demás».

Logotipo de Ocado Group

Steve Bottomley

Director de TI, Ocado Group.

Preguntas frecuentes

Todos los planes de Slack, incluidas las versiones pagadas y gratuitas, ofrecen uso ilimitado de clips de audio y video.

En lugar de tratar de reunir a todos al mismo tiempo, publica un clip de audio o video. También puedes usar un clip cuando necesites ausentarte de tu escritorio o trabajar fuera de la oficina. Es mucho más fácil grabar tu mensaje que escribirlo.

Cualquier persona en un canal o mensaje directo puede enviar o reproducir los clips de audio o video. También se puede responder un hilo con un clip propio.

Puedes acelerar o ralentizar los videos, pausar o reproducir cuando lo necesites, activar o desactivar los subtítulos, o leer la transcripción y verlos tantas veces como desees para asegurarte de no perderte ningún detalle.

Al grabar un clip, puedes encender o apagar tu cámara e incluso desenfocar el fondo de tu video. Comparte tu pantalla en un clip de video, perfecto para guiar a alguien a través de un proyecto.

Pueden durar hasta cinco minutos.