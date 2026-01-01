Centro de confianza
Confía tu seguridad y privacidad a Slack.
Slack brinda seguridad y cumplimiento a nivel empresarial al mismo tiempo que te permite controlar tus datos.
En Slack, tenemos un firme compromiso con la seguridad y la privacidad de tus datos.
Nuestro Centro de confianza te conecta con nuestros programas de privacidad, seguridad y cumplimiento para que tengas toda la información que necesitas para administrar tus datos.
Principios de la IAComprende cómo la privacidad y seguridad de los datos son fundamentales para nuestro enfoque de la IA y el aprendizaje automático.PrivacidadNuestras políticas, herramientas y procedimientos están diseñados para proteger tus datos y ayudarte a cumplir con tus obligaciones de privacidad.SeguridadLa seguridad a nivel empresarial está integrada en todos los aspectos de cómo los usuarios colaboran y realizan el trabajo en Slack.CumplimientoNuestro sólido programa cumple con regulaciones como el RGPD y la CCPA y puede ayudarte a navegar por tu cumplimiento.Administración de datosNos comprometemos a brindar transparencia en las políticas y herramientas que impactan en el modo en que administras tus datos.Solicitudes de datosNuestra Política de solicitud de datos y el Informe de transparencia brindan información sobre las solicitudes por parte de organismos gubernamentales y de terceros.Enviar solicitudObtén ayuda con tus preguntas sobre privacidad y seguridad.