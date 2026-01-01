Principios de la IA

Comprende cómo la privacidad y seguridad de los datos son fundamentales para nuestro enfoque de la IA y el aprendizaje automático.

Privacidad

Nuestras políticas, herramientas y procedimientos están diseñados para proteger tus datos y ayudarte a cumplir con tus obligaciones de privacidad.

Seguridad

La seguridad a nivel empresarial está integrada en todos los aspectos de cómo los usuarios colaboran y realizan el trabajo en Slack.

Cumplimiento

Nuestro sólido programa cumple con regulaciones como el RGPD y la CCPA y puede ayudarte a navegar por tu cumplimiento.

Administración de datos

Nos comprometemos a brindar transparencia en las políticas y herramientas que impactan en el modo en que administras tus datos.

Solicitudes de datos

Nuestra Política de solicitud de datos y el Informe de transparencia brindan información sobre las solicitudes por parte de organismos gubernamentales y de terceros.

Enviar solicitud

Obtén ayuda con tus preguntas sobre privacidad y seguridad.