Privacidad en Slack

El propietario principal de un espacio de trabajo de una organización controla los datos de su espacio de trabajo (a esto lo llamamos datos del cliente). Esto incluye todo el contenido enviado por los miembros, junto con la información del perfil del miembro. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo o una organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal elimine la información de su perfil. El propietario principal, como controlador de datos, es responsable de decidir si es necesario eliminar la información de perfil o no. Los propietarios principales de un espacio de trabajo o de una organización pueden eliminar la información de perfil de un miembro luego de que la cuenta se desactive.



Según la configuración del espacio de trabajo, es posible que puedas quitar la información de tu perfil y/o eliminar mensajes y archivos que hayas compartido antes de desactivada la cuenta. Ponte en contacto con el propietario o el administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación.