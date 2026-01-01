Privacidad en Slack
La confianza del cliente es nuestra prioridad en todo lo que hacemos. Protegemos tus datos y te damos la información y las herramientas que necesitas para satisfacer tus necesidades de privacidad.
Control
Eres propietario y controlas el contenido de tu espacio de trabajo en Slack
- Tus datos son tuyos, ya sean mensajes, archivos u otro tipo de contenido enviado a través de Slack
- Puedes exportar, editar y borrar tus datos
- Tienes el control sobre dónde se almacenan tus datos
La propiedad y la conservación que funciona para ti y para tu equipo
- Transferir propiedad del espacio de trabajo
- Establece políticas de conservación que funcionen para ti (únicamente planes de pago)
- Establece plazos de tiempo personalizados para guardar los mensajes y los archivos
- Opción de conservar todas las versiones de un mensaje editado o eliminado
TRANSPARENCIA
Somos transparentes, así que no te preocupes
- Ten confianza en la forma en que Slack usa la información personal, así como en cuándo y cómo contactamos a los clientes
- Encuentra respuestas claras con recursos para ayudarte a administrar las suscripciones de correo electrónico en nuestro Centro de ayuda
- Administra fácilmente tus preferencias de cookies
Cumplimiento de las leyes y reglamentos internacionales de privacidad
- Respaldamos las necesidades de nuestros clientes a través de nuestras herramientas y compromisos contractuales
- La protección de datos está integrada por diseño y de forma predeterminada
- Las funciones de privacidad de los datos y las tecnologías de mejora de la privacidad de los datos se incorporan directamente al diseño de los proyectos y servicios
Envía una solicitud de privacidad
Estamos a tu disposición. Los clientes y usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso o eliminación de datos, así como hacer consultas generales relacionadas con la privacidad o la seguridad.Formulario de solicitud de privacidad
Más información acerca de privacidad, cumplimiento y leyes en Slack
Preguntas frecuentes
Un cliente es propietario y tiene el control de todo el contenido enviado a su espacio de trabajo. Slack procesa los datos en nombre del cliente. Consulta nuestra Política de privacidad, Términos de servicio del cliente y nuestros Términos de servicio para el usuario para obtener más información.
El propietario principal toma las decisiones finales y representa al cliente en la administración del espacio de trabajo. Como todo el software empresarial, Slack es una herramienta para los negocios y los empleadores son responsables de establecer normas de comportamiento y tienen la autoridad para exigir su cumplimiento. Algunas funciones relacionadas con la privacidad únicamente pueden realizarse por el propietario principal. Por ejemplo, solo el propietario principal tiene la capacidad de transferir la propiedad de su espacio de trabajo. ¿No sabes quién es el propietario principal? Visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo.
En la página Ajustes del espacio de trabajo, los miembros pueden revisar la información sobre los espacios de trabajo a los que se han unido. Esto es lo que encontrarás:
- Los nombres y la información de contacto de los propietarios y administradores del espacio de trabajo
- El plan del espacio de trabajo
- Las políticas de conservación de mensajes y archivos
- Cuáles son las opciones disponibles para la exportación de datos
El propietario principal de un espacio de trabajo de una organización controla los datos de su espacio de trabajo (a esto lo llamamos datos del cliente). Esto incluye todo el contenido enviado por los miembros, junto con la información del perfil del miembro. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo o una organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal elimine la información de su perfil. El propietario principal, como controlador de datos, es responsable de decidir si es necesario eliminar la información de perfil o no. Los propietarios principales de un espacio de trabajo o de una organización pueden eliminar la información de perfil de un miembro luego de que la cuenta se desactive.
Según la configuración del espacio de trabajo, es posible que puedas quitar la información de tu perfil y/o eliminar mensajes y archivos que hayas compartido antes de desactivada la cuenta. Ponte en contacto con el propietario o el administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación.
En la versión gratuita de Slack, tendrás la opción de elegir si los mensajes y archivos se eliminan al cabo de 90 días o si dichos mensajes y archivos (incluidas las ediciones) se conservan por un año. En los planes de pago, el ajuste predeterminado de conservación de mensajes y archivos es conservar todo mientras exista el espacio de trabajo de pago. Los propietarios de los espacios de trabajo pueden personalizar sus políticas de conservación. Pueden elegir personalizar el período durante el cual se conservarán mensajes y archivos. Además, pueden elegir si conservar o no todas las versiones de un mensaje que se editó o eliminó.
Slack se compromete a garantizar la seguridad, la redundancia y la confiabilidad de nuestra infraestructura, a la vez que ofrece a tu equipo herramientas para administrar tu entorno. A la hora de proteger tu organización, estamos sumamente orgullosos de ofrecer estándares de seguridad que cumplan con los del resto del sector. En nuestro sitio web, encontrarás más información sobre nuestras prácticas de seguridad y certificaciones.
Slack proporciona cifrado de datos en tránsito y en reposo. Obtén más información sobre nuestro enfoque sobre la seguridad.
Cuando se trata de transferir datos, ofrecemos cláusulas contractuales estándar a través de nuestro Apéndice de procesamiento de datos (DPA). Nuestro Apéndice de procesamiento de datos complementa los Términos de servicio del Cliente o cualquier MSA y está disponible para todos nuestros clientes en planes gratuitos o de pago.
Si bien no confiamos en el Escudo de privacidad entre la UE y los EE. UU. y el Escudo de privacidad entre Suiza y EE. UU. para la transferencia de datos personales, nos suscribimos a ambos programas. Asimismo, nuestras prácticas de privacidad cumplen con el sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas (CBPR) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el sistema de reconocimiento de la privacidad para encargados del procesamiento (PRP). Puedes encontrar más información acerca del marco APEC aquí.
Puedes leer más en nuestra entrada del blog: Una nota a nuestros clientes sobre las transferencias internacionales de datos.
Respetamos la Regulación General de Protección de Datos (GDPR), la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y otras regulaciones globales aplicables. Consulta los compromisos de Slack y revisa nuestras últimas certificaciones en nuestra Página de cumplimiento.