Slack 隐私

客户信任是我们一切活动的重中之重。我们不仅会保护你的数据，而且还会为你提供履行隐私义务所需的信息和工具。

与 Slack 共同实现可用性、灵活性和控制度的增长
表单、数据条、云和锁图标的三维插图

控制

你拥有并掌控你所在 Slack 工作区中的内容

  • 你的数据归你自己所有，包括消息、文件和其他通过 Slack 提交的内容
  • 你可以导出、编辑和删除你的数据
  • 你可以掌控数据的存储位置
了解有关数据管理的更多信息
灵活性

适合你和你所在团队的所有权和留存设置

  • 转让工作区所有权
  • 设置适合你的留存政策（仅付费套餐）
  • 为保存消息和文件设置自定义时间范围
  • 留存已编辑或已删除消息的所有版本的选项
透明度

我们保证公开透明，令你安心无虞

  • 对于 Slack 如何使用个人信息以及我们何时/如何联系客户充满信心
  • 在我们的帮助中心查找明确的答案以及帮助你管理电子邮件订阅的资源
  • 轻松管理你的 Cookie 首选项
查看我们的 Cookie 政策
全球隐私

遵守全球隐私法律和法规

  • 我们利用工具和合同承诺来满足客户的需求
  • 数据保护内置于设计和默认设置中
  • 数据隐私功能和数据隐私增强技术直接嵌入到项目和服务的设计中
了解有关我们全球隐私保护措施的更多信息
提交隐私保护请求

我们随时可以提供帮助！客户和用户可以行使访问或删除数据的权利，以及进行与隐私或安全相关的一般查询。

隐私保护请求表单

有关 Slack 隐私、合规性和法律的更多信息

常见问题

客户拥有并掌控提交至其工作区中的所有内容。Slack 代表客户处理客户数据。查看我们的隐私政策客户服务条款用户服务条款，了解更多信息。

主要拥有者拥有最终决策权，代表客户管理工作区。和所有企业软件一样，Slack 是一款商业工具，而雇主负责制定行为标准，并且最适合执行这些标准。有一些与隐私相关的功能只能由主要拥有者执行。例如，只有工作区主要拥有者可以转让其工作区所有权。如果不知道谁是主要拥有者，请访问关于此工作区页面来查找。

工作区设置页面，成员可以查看他们加入的工作区的信息。你会在此发现以下内容：

  • 你的工作区拥有者和管理员及其联系信息
  • 你的工作区套餐
  • 消息和文件留存政策
  • 可用数据导出选项
💡 阅读有关工作区设置页面的更多信息。

工作区或组织的主要拥有者可控制他们工作区的数据（我们称之为“客户数据”）。这类数据包括成员提交的所有内容以及成员个人档案信息。当成员退出工作区或组织时，他们可能有权请求主要拥有者删除自己的个人档案信息。主要拥有者作为数据控制者，负责决定个人档案信息是否需要予以删除。工作区或组织的主要拥有者可在某一成员的帐户注销后删除其个人档案信息。

根据工作区设置，你或许能够移除个人档案信息和/或删除注销帐户之前共享的消息和文件。如果对编辑和删除设置有任何疑问，请与工作区拥有者或管理员联系

在免费版 Slack 中，你可以选择是在 90 天后删除消息和文件，还是将消息和文件（包括编辑内容）保留一年。在付费套餐中，默认的消息和文件留存设置是：只要工作区存在，就会保留所有内容。工作区拥有者可以自定义数据留存政策。他们可以选择为保留消息和文件设置一个自定义时间范围，也可以选择留存已编辑或已删除消息的所有版本。

Slack 致力于确保我们的基础架构是安全、冗余和可靠的，同时为你的团队提供管理环境的工具。在保护你的组织方面，我们以符合行业标准为豪，并且我们在网站上罗列了许多安全实践和认证

Slack 提供传输中和静态数据加密。阅读有关我们安全性方法的更多信息。

涉及数据传输时，我们通过信息处理附录 (DPA) 来提供标准合同条款。我们的《信息处理附录》是对客户服务条款或 MSA 的补充，面向所有免费或付费套餐客户提供。

虽然我们不依赖欧洲/美国隐私盾瑞士/美国隐私盾进行个人数据传输，但我们针对这两项计划进行了自认证。此外，我们的隐私实践符合亚太经济合作组织 (APEC) 的跨境隐私规则 (CBPR) 系统和处理程序的隐私识别 (PRP)。如需有关 APEC 框架的更多信息，请前往此处

你可以阅读我们的博客获取更多信息：给我们客户的关于国际数据传送的提示

我们遵守《一般数据保护条例》(GDPR)、《加州消费者隐私法》(CCPA) 和其他适用的全球法规。仔细阅读 Slack 的承诺，并在合规页面查看我们最新的认证。