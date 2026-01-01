Privacidade no Slack

O proprietário principal de um workspace ou de uma organização controla os dados do workspace, o que chamamos de dados do cliente. Isso abrange todo o conteúdo que os membros enviam, além das informações do perfil deles. Ao saírem de um workspace ou de uma organização, os membros têm o direito de solicitar que o proprietário principal exclua as informações do perfil deles. Como controlador de dados, o proprietário principal é responsável por determinar se essas informações devem ser excluídas. Ele pode excluir as informações do perfil de um membro após a desativação da conta.



De acordo com as configurações do workspace, é possível remover as informações do perfil e/ou excluir mensagens e arquivos compartilhados antes da desativação da conta. Fale com um proprietário ou um administrador do workspace em caso de dúvidas sobre as configurações de edição e de exclusão.