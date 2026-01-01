Privacidade no Slack
A confiança do cliente é o objetivo de tudo o que fazemos. Nós protegemos seus dados e fornecemos as informações e ferramentas necessárias para que você cumpra suas obrigações de privacidade.
Controle
Você é o titular do conteúdo no seu workspace Slack e tem controle sobre ele
- Seus dados pertencem a você, incluindo mensagens, arquivos e outros tipos de conteúdo enviados pelo Slack
- Você pode exportar, editar e excluir seus dados
- Você tem controle sobre onde seus dados são armazenados
Propriedade e retenção que funcionam para você e para a sua equipe
- Transfira a propriedade do workspace
- Defina políticas de retenção que funcionem para você (apenas planos pagos)
- Defina períodos para manter mensagens e arquivos
- Retenha todas as versões de uma mensagem editada ou excluída
TRANSPARÊNCIA
Nós somos transparentes para que você possa ter tranquilidade
- Tenha confiança em como o Slack usa informações pessoais e em como e quando nós entramos em contato com os clientes
- Encontre respostas claras com recursos que ajudam a gerenciar assinaturas de e-mails na nossa Central de Ajuda
- Gerencie suas Preferências de cookies com facilidade
Cumprimento da legislação global sobre privacidade
- Nós atendemos às necessidades dos nossos clientes por meio de ferramentas e compromissos contratuais
- A proteção de dados é interna, tanto por design quanto por padrão
- Os recursos de privacidade de dados e as tecnologias de aumento da privacidade de dados são incorporadas diretamente ao design de projetos e serviços
Enviar uma solicitação de privacidade
Nós estamos aqui para ajudar. Os clientes e usuários podem exercer seus direitos de acesso ou exclusão de dados e fazer perguntas gerais sobre segurança e privacidade.Formulário de solicitação de privacidade
Mais informações sobre privacidade, conformidade e questões jurídicas no Slack
Perguntas frequentes
O Cliente tem a propriedade e o controle de todo o conteúdo enviado para o workspace. O Slack processa os dados do Cliente em nome deste. Consulte nossa Política de Privacidade, nossos Termos de Serviço do Cliente e nossos Termos de Serviço do Usuário para saber mais.
O Proprietário Principal é quem toma as decisões finais e representa o Cliente na administração do workspace. Assim como em todos os softwares empresariais, o Slack é uma ferramenta comercial; os funcionários são responsáveis por definir os padrões de comportamento e são os melhores para impô-los. Existem algumas funções relativas à privacidade que podem ser executadas apenas pelo Proprietário Principal. Por exemplo, apenas o Proprietário Principal do workspace pode transferir a propriedade dele. Se você não sabe quem é o Proprietário Principal, acesse a página Sobre este workspace para conseguir essa informação.
A página Configurações do workspace é onde os membros podem revisar informações sobre os workspaces dos quais participam. Veja abaixo o que você encontrará nessa página:
- Os proprietários e administradores do workspace e as respectivas informações de contato
- O plano do workspace
- As políticas de retenção de mensagens e arquivos
- As opções disponíveis para exportação de dados
O proprietário principal de um workspace ou de uma organização controla os dados do workspace, o que chamamos de dados do cliente. Isso abrange todo o conteúdo que os membros enviam, além das informações do perfil deles. Ao saírem de um workspace ou de uma organização, os membros têm o direito de solicitar que o proprietário principal exclua as informações do perfil deles. Como controlador de dados, o proprietário principal é responsável por determinar se essas informações devem ser excluídas. Ele pode excluir as informações do perfil de um membro após a desativação da conta.
De acordo com as configurações do workspace, é possível remover as informações do perfil e/ou excluir mensagens e arquivos compartilhados antes da desativação da conta. Fale com um proprietário ou um administrador do workspace em caso de dúvidas sobre as configurações de edição e de exclusão.
Na versão gratuita do Slack, você terá a opção de escolher se as mensagens e os arquivos serão excluídos após 90 dias ou mantidos por um ano (incluindo edições). Nos planos pagos, a configuração padrão de retenção de mensagens e arquivos é manter tudo enquanto o workspace pago existir. Os proprietários de workspaces podem personalizar as políticas de retenção. Eles podem não só definir um período específico para manter mensagens e arquivos, mas também reter todas as versões de uma mensagem editada ou excluída.
O Slack se compromete em garantir que nossa infraestrutura seja segura, abundante e confiável durante o fornecimento de ferramentas para administrar os ambientes da sua equipe. Nós temos orgulho de atender às normas do setor quando se trata de proteger sua organização, e muitas das nossas certificações e práticas de segurança estão resumidas no nosso site.
O Slack oferece criptografia de dados em trânsito e em repouso. Leia mais sobre a nossa abordagem de segurança.
Quando se trata de transferir dados, nós oferecemos cláusulas contratuais padrão por meio do nosso Apêndice do processamento de dados (DPA). Nosso Apêndice do processamento de dados suplementa os Termos de Serviço do Cliente ou eventuais Contratos Principais de Prestação de Serviços (MSAs) e está disponível para todos os nossos clientes nos planos pagos ou no gratuito.
Embora não dependamos do Privacy Shield UE-EUA e do Privacy Shield Suíça-EUA para transferir dados pessoais, nós temos autocertificação para ambos os programas. Além disso, nossas práticas de privacidade estão em conformidade com o sistema de Regras de Privacidade Transfronteiriça (“CBPR”) e o Reconhecimento de Privacidade para Processadores ("PRP"), ambos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico ("APEC"). Veja mais informações sobre a estrutura da APEC aqui.
Leia mais na nossa postagem de blog: Uma mensagem aos nossos clientes sobre transferências internacionais de dados.
Nós cumprimos o Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD), a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e outras leis globais aplicáveis. Leia os compromissos firmados pelo Slack e examine nossas certificações mais recentes na página de conformidade.