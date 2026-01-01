La confidentialité chez Slack
La confiance de nos clients est notre priorité. Nous protégeons vos données et mettons à votre disposition les informations et les outils nécessaires pour respecter vos obligations en matière de confidentialité.
Contrôle
Vous possédez et gérez le contenu au sein de votre espace de travail Slack
- Vos données sont les vôtres : il peut s’agir notamment de messages, de fichiers ou de tout autre type de contenu qui transite par la plateforme Slack
- Vous pouvez exporter, modifier et supprimer vos données
- Vous gérez l’emplacement de stockage de vos données
Une propriété et une conservation qui vous conviennent à vous et à votre équipe
- Transférez la propriété de l’espace de travail
- Paramétrez la stratégie de conservation qui vous correspond (forfaits payants uniquement)
- Paramétrez des durées personnalisées durant lesquelles vous souhaitez conserver vos messages et vos fichiers
- Possibilité de conserver toutes les versions d’un message modifié ou supprimé
TRANSPARENCE
Nous tenons à être transparents, pour que vous puissiez rester serein
- Ayez confiance en la manière dont Slack gère vos informations personnelles et en le moment et la façon dont nous contactons nos clients
- Trouvez des réponses claires et gérez en toute confiance vos abonnements e-mail à l’aide des ressources de notre centre d’assistance
- Gérez facilement vos préférences de cookies
Conformité avec les lois et réglementations mondiales en matière de confidentialité
- Grâce à nos engagements contractuels et en termes d’outils, nous accompagnons nos clients dans leurs besoins
- La protection des données est intégrée dès la conception et par défaut
- Les fonctionnalités et les technologies d’amélioration liées à la confidentialité des données sont directement intégrées dans la conception de nos projets et services
Soumettre une demande de confidentialité
Nous sommes là pour vous accompagner ! Les clients et les utilisateurs peuvent exercer leurs droits d’accès ou de suppression des données, ainsi que faire des demandes générales relatives à la vie privée ou à la sécurité.Formulaire de demande relative à la confidentialité
Plus d’informations sur la confidentialité, la conformité et les aspects juridiques chez Slack
Centre de confiance
Demandes de droit d’accès
La sécurité chez Slack
Foire aux questions
Le client jouit de la propriété et du contrôle de tout contenu envoyé dans son espace de travail. Slack traite les données du client pour le compte du client. Consultez nos Règles de confidentialité, nos Conditions d’utilisation pour les clients, ainsi que nos Conditions d’utilisation pour les utilisateurs pour en savoir plus.
Le propriétaire principal est le décisionnaire final, et il représente le client dans l’administration de l’espace de travail. À l’instar de tout logiciel d’entreprise, Slack est un outil de gestion des affaires, et les employeurs sont tenus de définir les normes de comportement et sont les mieux placés pour faire respecter ces normes. Parmi les fonctions liées à la confidentialité, certaines ne sont paramétrables que par le propriétaire principal. Par exemple, le propriétaire principal de l’espace de travail est le seul à être en mesure de transférer la propriété de son espace de travail. Vous n’êtes pas sûr(e) de savoir qui est le propriétaire principal ? Consultez la page À propos de cet espace de travail pour en savoir plus.
La page Paramètres de l’espace de travail permet aux membres d’obtenir les informations concernant les espaces de travail qu’ils ont rejoints. Voici ce que vous y trouverez :
- Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail et leurs coordonnées
- Le forfait de votre espace de travail
- Les politiques de conservation des fichiers et des messages
- Les options d’exportations des données
Les propriétaires principaux contrôlent les données à l’échelle de l‘espace de travail (propriétaire principal d’un espace de travail) ou à l’échelle d’une organisation (propriétaire principal d’une organisation). Ces données sont appelées Données client. Ces données incluent l’intégralité des contenus publiés par les membres ainsi que leurs informations de profil. Lorsque des membres quittent un espace de travail ou une organisation, ils peuvent éventuellement être autorisés à demander au propriétaire principal de supprimer leurs informations de profil. En tant que responsable du traitement des données, le propriétaire principal décide si les informations de profil doivent être supprimées ou non. Le propriétaire principal d’une organisation ou d’un espace de travail peut supprimer les informations de profil d’un membre après la désactivation de son compte.
Selon les paramètres de votre espace de travail, vous pouvez peut-être supprimer vos informations de profil et/ou supprimer les messages et les fichiers que vous avez envoyés avant la désactivation de votre compte. Contactez un propriétaire ou un administrateur de l’espace de travail si vous avez des questions relatives aux paramètres de modification et de suppression.
Sur la version gratuite de Slack, vous aurez la possibilité de choisir la suppression des messages et des fichiers après 90 jours ou leur conservation (y compris les modifications) pendant un an. Pour les forfaits payants, le paramètre de conservation des messages et des fichiers par défaut est de tout conserver tant que l’espace de travail payant existe. Les propriétaires d’espaces de travail peuvent personnaliser leurs stratégies de conservation. Ils peuvent définir une période pour garder les messages et les fichiers. Ils peuvent également choisir de conserver toutes les versions d’un message modifié ou supprimé.
Slack s’engage à garantir que son infrastructure est sécurisée, redondante et fiable, tout en fournissant à votre équipe les outils pour administrer votre environnement. Nous sommes fiers de répondre aux normes de notre secteur d’activité quand l’enjeu est de protéger votre organisation, et nous avons mis en lumière plusieurs de nos pratiques de sécurité et nos certificats sur notre site Web.
Slack assure le chiffrement des données en transit et de celles stockées. En savoir plus sur notre approche de la sécurité.
Nous proposons des clauses contractuelles types dans notre Addendum sur le traitement des données (DPA). Notre Addendum sur le traitement des données complète les conditions d’utilisations pour les clients ou n’importe quel accord-cadre et est disponible pour tous nos clients, qu’ils disposent d’une version gratuite ou payante.
Bien que nous ne nous appuyions pas sur le Bouclier de protection des données UE-États-Unis ni sur le Bouclier de protection des données Suisse-États-Unis pour le transfert de données personnelles, nous nous auto-certifions pour les deux programmes. En outre, nos pratiques en matière de protection de la vie privée sont conformes aux règles transfrontalières de protection de la vie privée (« CBPR ») de la Coopération économique Asie-Pacifique (« APEC ») et au document intitulé « Système de reconnaissance des sous-traitants » (« PRP »). Pour en savoir plus sur le cadre de l’APEC, cliquez ici.
Consultez le mémo sur notre blog pour en savoir plus : Une remarque relative aux transferts internationaux de données destinée à nos clients.
Nous adhérons au Règlement général sur la protection des données (RGPD), à la Loi sur la protection du consommateur de Californie (CCPA) et aux autres règlementations en vigueur à travers le monde. Consultez notre Page relative à la conformité pour en savoir plus sur nos engagements et avoir un aperçu de nos dernières certifications.