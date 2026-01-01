La confidentialité chez Slack

Les propriétaires principaux contrôlent les données à l’échelle de l‘espace de travail (propriétaire principal d’un espace de travail) ou à l’échelle d’une organisation (propriétaire principal d’une organisation). Ces données sont appelées Données client. Ces données incluent l’intégralité des contenus publiés par les membres ainsi que leurs informations de profil. Lorsque des membres quittent un espace de travail ou une organisation, ils peuvent éventuellement être autorisés à demander au propriétaire principal de supprimer leurs informations de profil. En tant que responsable du traitement des données, le propriétaire principal décide si les informations de profil doivent être supprimées ou non. Le propriétaire principal d’une organisation ou d’un espace de travail peut supprimer les informations de profil d’un membre après la désactivation de son compte.



Selon les paramètres de votre espace de travail, vous pouvez peut-être supprimer vos informations de profil et/ou supprimer les messages et les fichiers que vous avez envoyés avant la désactivation de votre compte. Contactez un propriétaire ou un administrateur de l’espace de travail si vous avez des questions relatives aux paramètres de modification et de suppression.