Datenschutz bei Slack

Für den grenzübergreifenden Datenverkehr gelten unsere Standardvertragsklauseln aus unserem Nachtrag zur Datenverarbeitung (DPA). Der Nachtrag zur Datenverarbeitung ergänzt die Nutzungsbedingungen für Kunden bzw. jede MSA und steht allen Kunden bei kostenfreien oder bezahlten Plänen zur Verfügung.



Obwohl wir bei der Übertragung von personenbezogenen Daten nicht vom EU-US Datenschutzschild und auch nicht vom Schweiz-US- Datenschutzschild abhängig sind, haben wir freiwillig die entsprechenden Zertifizierungen vorgenommen. Außerdem entsprechen unsere Datenschutzmaßnahmen den Regelungen für den grenzüberschreitenden Datenschutz (CBPR, Cross-Border Privacy Rules) der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation) und der Datenschutzanerkennung für Auftragsverarbeiter (PRP, Privacy Recognition for Processors). Weitere Informationen zum APEC-Framework findest du hier.



Weitere Informationen zu diesem Thema erhältst du in unserem Blog-Beitrag: Ein Hinweis an unsere Kunden zu internationalen Datenübertragungen.