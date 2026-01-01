Cookie-Richtlinie

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Wir bei Slack glauben, dass Transparenz bei der Erfassung und Benutzung von Daten am wichtigsten ist. In dieser Richtlinie informieren wir dich darüber, wie und wann wir Cookies für diese Zwecke einsetzen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Richtlinie verwendet aber nicht definiert werden, werden in unserer Datenschutzrichtlinie näher ausgeführt, wo außerdem weitere Informationen über die Erfassung und Benutzung von Daten bei Slack zu finden sind.

Was ist ein Cookie?

Cookies sind kleine Textdateien, die von uns an deinen Computer oder auf dein Mobilgerät gesendet werden und die Funktionen und Funktionalitäten von Slack ermöglichen. Sie sind deinem Account oder Browser eindeutig zuordenbar. Sitzungs-Cookies sind nur so lange aktiv, wie dein Browser geöffnet ist, und werden beim Schließen deines Browsers automatisch gelöscht. Permanente Cookies sind so lange aktiv, bis sie ihren Ablauftermin erreicht haben oder von dir oder deinem Browser gelöscht werden.

Weitere Informationen über Cookies findest du auf dieser Website.

Verwendet Slack Cookies?

Ja. Slack verwendet Cookies und ähnliche Technologien, wie z. B. Zählpixel und Web-Beacons. Wir verwenden sowohl Sitzungs-Cookies als auch permanente Cookies. Slack platziert und nutzt seine eigenen Cookies in den Domains, die von Slack und seinen verbundenen Unternehmen (zusammen die „Sites“) betrieben werden. Außerdem benutzen wir Cookies von Dritten wie Google Analytics.

Wie benutzt Slack Cookies?

Einige Cookies sind mit deinem Account und deinen personenbezogenen Daten verknüpft, damit sich dein Browser daran erinnert, dass du angemeldet bist und welchen Workspaces du angehörst. Andere Cookies sind nicht mit deinem Account verknüpft, aber eindeutig zuordenbar und ermöglichen uns unter anderem die Durchführung von Analysen und individuellen Anpassungen.

Cookies können verwendet werden, damit wir dich wiedererkennen, wenn du eine Website oder einen unserer Services erneut besuchst, um deine Einstellungen zu speichern und um dir ein personalisiertes Nutzungserlebnis zu bieten, das deinen Einstellungen entspricht. Cookies sorgen außerdem dafür, dass deine Interaktionen schneller und sicherer sind. Mehr Infos findest du in unseren Cookie-Tabellen.

Nutzungskategorien Beschreibung Authentifizierung Wenn du dich bei unseren Services angemeldet hast, helfen Cookies uns dabei, dir die richtigen Informationen anzuzeigen und dein Nutzungserlebnis persönlich an dich anzupassen. Sicherheit Wir benutzen Cookies zur Aktivierung und Unterstützung unserer Sicherheitsfunktionen und zur Erkennung von bösartigen Aktivitäten. Persönliche Einstellungen, Funktionen und Dienste Cookies können uns sagen, welche Sprache du bevorzugst und wie du am liebsten kommunizierst. Sie können dir auch dabei helfen, Formulare auf unseren Websites leichter auszufüllen. Außerdem ermöglichen sie die Bereitstellung von Funktionen, Einblicken und benutzerdefinierten Inhalten. Marketing Wir können Cookies benutzen, um Marketingkampagnen durchzuführen und ihre Performance zu verfolgen (z. B. wenn ein Benutzer zuerst unser Support-Center besucht und danach einen Kauf getätigt hat). In ähnlicher Weise können unsere Partner Cookies benutzen, um uns Informationen über deine Interaktionen mit ihren Services bereitzustellen. Die Benutzung solcher Cookies von Dritten unterliegt allerdings den Richtlinien des Service-Anbieters. Marketing-Cookies sind auf unsere Websites beschränkt und werden in unseren Services nicht verwendet. Performance, Analysen und Untersuchungen Mithilfe von Cookies können wir mehr über die Performance unserer Websites und Services herausfinden. Wir benutzen Cookies auch, um Produkte, Funktionen und Dienste zu verstehen, zu optimieren und näher zu untersuchen. So erstellen wir zum Beispiel Logs und Aufzeichnungen, wenn du über unterschiedliche Geräte auf unsere Websites und Services zugreifst, zum Beispiel mit deinem Arbeits-PC oder mit deinem Mobilgerät. Diese Cookies sind auf unsere Websites beschränkt und werden in unseren Services nicht verwendet.

Welche Drittanbieter-Cookies nutzt Slack?

Du findest eine Liste der Drittanbieter-Cookies, die Slack nutzt, auf unseren Websites, wo wir auch weitere relevante Informationen in unseren Cookie-Tabellen zur Verfügung stellen. Auch wenn wir unser Bestes tun, um diese Tabelle auf dem neuesten Stand zu halten, beachte bitte, dass die Anzahl und die Namen von Cookies, Pixeln und sonstigen Technologien sich von Zeit zu Zeit ändern können. Drittanbieter-Cookies sind auf unsere Websites beschränkt und werden in unseren Services nicht verwendet.

Wie werden Cookies für Werbezwecke eingesetzt?

Cookies und andere Werbetechnologien wie Beacons, Pixel und Tags helfen uns dabei, Benutzern effektiver die Inhalte bei Slack anzubieten und vorzustellen, die nach unserer Meinung und nach Meinung unserer Partner am besten zu ihnen passen. Sie helfen uns auch dabei, aggregierte Prüf- und Untersuchungsberichte zu erstellen und informieren uns darüber, welche Inhalte dir angezeigt wurden. Diese Cookies sind auf unsere Websites beschränkt und werden in unseren Services nicht verwendet.

Was kannst du machen, wenn du nicht möchtest, dass wir Cookies benutzen oder wenn du möchtest, dass Cookies gelöscht werden? Und wie kannst du dich von interessensbasiertem Targeting abmelden?

Einige Benutzerinnen und Benutzer ziehen es vor, Cookies nicht zu erlauben, weshalb Browser die Möglichkeit bieten, Cookies ganz nach Wunsch zu verwalten. In einigen Browsern kannst du Regeln zur Verwaltung von Cookies für jede einzelne Seite festlegen, wodurch eine präzise Kontrolle über deine Privatsphäre und deine Daten möglich ist. Oder anders formuliert: Du kannst einstellen, dass Cookies nur auf den Websites erlaubt sind, denen du vertraust. Außerdem hast du jederzeit die Möglichkeit, deine Cookie-Einstellungen zu ändern, indem du auf den Button „Einstellungen verwalten“ unten klickst.

Die Browser-Entwickler haben eigene Hilfeseiten für die Verwaltung von Cookies bei ihren entsprechenden Produkten. Weitere Informationen findest du unten.

Falls du einen anderen Browser benutzt, lies bitte die entsprechende Dokumentation deines Browser-Entwicklers.

Du kannst dich über die Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/) bei allen teilnehmenden Ad-Servern vom interessensbasierten Targeting abmelden. Auf deinem iPhone, deinem iPad oder deinem Android-Gerät kannst du außerdem deine Geräteeinstellungen ändern, um zu steuern, ob du interessensbasierte Online-Anzeigen siehst oder nicht.

Wenn du das Setzen von Cookies durch Websites und Anwendungen einschränkst, kann dadurch dein Nutzungserlebnis beeinträchtigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass du nicht mehr auf die Services zugreifen kannst, da sie nicht mehr für dich personalisiert werden. Weiterhin kann es passieren, dass du keine benutzerdefinierten Einstellungen wie Anmeldeinformationen speichern kannst.

Reagiert Slack auf Do-Not-Track-Signale?

Unsere Websites und Services erfassen keine personenbezogenen Informationen über deine Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über Websites oder Online-Dienste von Dritten. Aus diesem Grund gelten von Web-Browsern übermittelte Do-Not-Track-Signale nicht für unsere Websites oder Services, und wir ändern unsere Praktiken zur Erfassung und Benutzung von Daten nicht, nachdem wir solch ein Signal erhalten haben.