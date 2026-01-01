Häufige Fragen zum Datenschutz

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Slack bemüht sich, dir alle Informationen und Tools zur Einhaltung der Datensicherheits- und Datenschutzrichtlinien zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden findest du Ressourcen bezüglich unserer Datenschutzrichtlinie und spezifischer Datenschutzgesetze:

Workspace-Einstellungen

Auf der Seite mit den Workspace-Einstellungen können Mitglieder Informationen über Workspaces finden, denen sie beigetreten sind. Dort kannst du Folgendes finden:

Wer deine Workspace-Inhaber und -Administratoren sind und ihre Kontaktinformationen

Den Plan deines Workspace

Richtlinien zur Aufbewahrung von Nachrichten und Dateien

Verfügbare Optionen für den Daten-Export

💡 Hier findest du weitere Informationen über die Seite mit den Workspace‑Einstellungen.

Deinen Slack-Account löschen

Falls du einen Workspace dauerhaft verlassen möchtest, kannst du deinen Account deaktivieren, und einen Workspace-Inhaber darum bitten, deine Profilinformationen zu löschen.

Einen Workspace löschen

Der primäre Workspace-Inhaber kann seinen Workspace löschen. Hier findest du weitere Informationen zur Löschung von Workspaces und zu unseren Sicherheitspraktiken.

Inhaberschaft eines Workspace übertragen

Der primäre Workspace-Inhaber kann für diesen Workspace die Inhaberschaft übertragen.

Aufbewahrung für Nachrichten und Dateien

In der kostenlosen Version von Slack kannst du auswählen, ob Nachrichten und Dateien nach 90 Tagen gelöscht oder (einschließlich Bearbeitungen) ein Jahr lang aufbewahrt werden.

Die Standardeinstellung für die Aufbewahrung von Nachrichten und Dateien in kostenpflichtigen Plänen lautet, alles so lange aufzubewahren, wie der Workspace existiert. Workspace-Inhaber:innen können ihre Aufbewahrungsrichtlinien benutzerdefiniert festlegen Sie können einen von ihnen definierten Zeitraum festlegen, um Nachrichten und Dateien aufzubewahren, und sie können wählen, alle Versionen einer bearbeiteten oder gelöschten Nachricht zu behalten.

Bearbeitete und gelöschte Nachrichten

Mit dem kostenlosen Plan bleibt nur die aktuellste Version bestehen, wenn du die Option zum Bearbeiten von Nachrichten hast. Bei den bezahlten Plänen können Workspace-Inhaberinnen bzw. Inhaberinnen oder -Administratorinnen bzw. -Administratoren wählen, ein Protokoll aller bearbeiteten Nachrichten aufzubewahren. Rufe die Workspace-Einstellungen auf, um zu sehen, welche Option für deinen Workspace aktiviert ist.

Datenspeicherung

Wo werden meine Daten gespeichert?

Slack wird mit Amazon Web Services gehostet. Der Standard-Standort ist AWS US. Der Hosting-Standort des Rechenzentrums, der für den einzelnen Slack-Kunden bzw. die einzelne Slack-Kundin gilt, kann variieren, wenn ein Unternehmen unsere Datenresidenz-Funktion verwendet.* Datenresidenz für Slack gibt globalen Teams mehr Kontrolle über die Region, in der bestimmte Arten von Daten im Ruhezustand gespeichert werden. Mehr erfährst du unter Datenresidenz für Slack.

Bitte beachte, dass die anderen Datenkategorien, „Sonstige Informationen“ gemäß der Definition in der Datenschutzrichtlinie von Slack in den USA verarbeitet werden. Um die Bereitstellung unserer Dienste zu unterstützen, kann Slack Unterauftragsverarbeiter beauftragen. Eine aktuelle Liste der Unterauftragsverarbeiter für die Dienste, einschließlich der Identitäten dieser Unterauftragsverarbeiter und des Landes, in dem sie ansässig sind, kann unter https://slack.com/intl/de-de/slack-subprocessors eingesehen werden.

Informationen zur Datenübertragung findest du auch in folgenden Ressourcen:

DSGVO-Verpflichtung – Datenübertragung: https://slack.com/intl/de-de/trust/compliance/gdpr#data-transfers

Datenschutzrichtlinie – https://slack.com/intl/de-de/trust/privacy/privacy-policy

Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz bei Slack – https://slack.com/intl/de-de/trust/privacy/privacy-faq

Das Trust Center von Slack – https://slack.com/intl/de-de/trust

Ist es aufgrund der DSGVO erforderlich, dass persönliche EU-Daten in der EU verbleiben?

Die DSGVO erfordert nicht, dass sich EU-Daten innerhalb der Europäischen Union befinden. Die Ergänzungen zur Datenverarbeitung von Slack und die EU-Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses) werden weiterhin die Compliance für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in der EU in Gebiete außerhalb der EU sicherstellen. Unsere Ergänzungen zur Datenverarbeitung stehen allen Kundinnen und Kunden zur Verfügung, unabhängig vom Slack-Plan, den sie verwenden.

Datenübertragungen zwischen Europa und den USA können auch unter den EU-US- Datenschutzrahmen (Data Privacy Framework, DPF) fallen. Über Salesforce nimmt Slack am EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF), der UK-Erweiterung des EU-U.S. DPF und dem Swiss-U.S. DPF teil, wie hier beschrieben. Weitere Informationen über das DPF findest du unter https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview.

Wie sicher sind meine Daten auf Slack?

Slack hat sich verpflichtet, sicherzustellen, dass unsere Infrastruktur sicher, redundant und zuverlässig ist und zugleich die Tools für dein Team bereitzustellen, damit ihr eure Umgebung verwalten könnt. Wir sind stolz darauf, dass wir den Branchenstandard übertreffen, wenn es darum geht, deine Organisation zu schützen, und wir haben viele unserer Sicherheitspraktiken und Zertifizierungen auf unserer Website beschrieben.

Sind meine Daten verschlüsselt?

Slack bietet Datenverschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand. Hier findest du weitere Informationen zu unserem Sicherheitsansatz.

Datenexporte und Inhaberschaft

Wem gehören die Daten in einem Workspace?

Ein Kunde besitzt und kontrolliert alle Inhalte, die in seinem Workspace gesendet wurden. Slack verarbeitet Kundendaten im Auftrag des Kunden.

Welche Export-Tools sind in Slack verfügbar und wer kann sie benutzen?

Alle Pläne Bei allen Plänen können Workspace-Inhaber und -Administratoren alle Daten (Nachrichten und Dateien) aus offenen Channels exportieren.

Business+ Plan Workspace-Inhaber können Zugriff auf ein Tool anfragen, um alle Inhalte aus offenen und geschlossenen Channels herunterzuladen.

Kostenlose Pläne und Pro-Pläne Die Option, alle Workspace-Daten herunterzuladen, ist für Workspaces mit kostenlosen Plänen und Pro-Plänen nur unter eingeschränkten Umständen verfügbar. Wir verlangen, dass Workspace-Inhaber mit diesen Plänen einen Antrag für Datenexporte stellen, sich einem strengen Überprüfungsverfahren unterziehen und (a) ein rechtskräftiges Verfahren, (b) die Zustimmung der Mitglieder oder (c) eine Forderung oder einen Anspruch unter geltendem Gesetz vorlegen.

Enterprise Grid- und Enterprise+ Pläne Ermittlungs-APIs ermöglichen es den berechtigten Kunden von Slack, Drittanbieter-Apps zu benutzen, um Nachrichten und Dateien, die in Slack gesendet wurden, zu exportieren, aufzubewahren oder zu archivieren. Das schließt alle Nachrichten und Dateien ein, die zu einer Organisation mit Slack Enterprise Grid transferiert wurden.

💡 Im Guide zu unseren Slack-Tools für Daten-Importe und -Exporte kannst du mehr darüber erfahren.

Wie lösche ich personenbezogene Informationen aus Slack?

Wenn du einen Workspace dauerhaft verlassen möchtest, kannst du deinen Account deaktivieren und einen primären Workspace-Inhaber darum bitten, deine Profilinformationen zu entfernen. (Ein Primärer Workspace-Inhaber kann Slack in deinem Namen kontaktieren, um diesen Vorgang durchzuführen). Slack löscht Informationen aus Mitgliederprofilen nur auf Anfrage eines Primären Inhabers. Wenn du selbst primärer Inhaber bist und dich jemand darum gebeten hat, sein Mitgliederprofil zu löschen, kannst du dich über feedback@slack.com an uns wenden.

Bevor du deinen Account deaktivierst, kannst du auch Profilinformationen entfernen, wie z. B. deinen Namen und deine E-Mail-Adresse. Abhängig von den Einstellungen für deinen Workspace kannst du möglicherweise auch Nachrichten und Dateien löschen, die du geteilt hast. Kontaktiere einen Workspace-Inhaber oder -Administrator bei Fragen zu den Einstellungen für das Bearbeiten und Löschen.