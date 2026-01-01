Preguntas frecuentes sobre privacidad

Slack se compromete a proporcionarte la información y las herramientas que necesites para cumplir con las obligaciones de privacidad y datos. A continuación, encontrarás recursos relacionados con nuestra Política de privacidad y leyes específicas de protección de datos:

Ajustes del espacio de trabajo

En la página Ajustes del espacio de trabajo, los miembros pueden revisar la información sobre los espacios de trabajo a los que se han unido. Esto es lo que encontrarás:

Los nombres y la información de contacto de los propietarios y administradores del espacio de trabajo

El plan del espacio de trabajo

Las políticas de conservación de mensajes y archivos

Cuáles son las opciones disponibles para la exportación de datos

💡 Obtén más información sobre la página de ajustes del espacio de trabajo

Cómo eliminar tu cuenta de Slack

Si llegó el momento de abandonar para siempre un espacio de trabajo, los miembros pueden desactivar su cuenta y pedirle al propietario de un espacio de trabajo que elimine su información de perfil.

Cómo eliminar un espacio de trabajo

El propietario principal del espacio de trabajo puede eliminarlo. Obtén más información sobre cómo eliminar un espacio de trabajo y acerca de nuestras prácticas de seguridad.

Cómo transferir la propiedad de un espacio de trabajo

El propietario principal tiene la capacidad de transferir la propiedad del espacio de trabajo.

Conservación de mensajes y archivos

En la versión gratuita de Slack, tendrás la opción de elegir si los mensajes y archivos se eliminan al cabo de 90 días o si dichos mensajes y archivos (incluidas las ediciones) se conservan por un año.

En los planes de pago, el ajuste predeterminado de conservación de mensajes y archivos es conservar todo mientras exista el espacio de trabajo de pago. Los propietarios de los espacios de trabajo pueden personalizar sus políticas de conservación. Pueden elegir personalizar el período durante el cual se conservarán mensajes y archivos. Además, pueden elegir si conservar o no todas las versiones de un mensaje que se editó o eliminó.

Mensajes editados y eliminados

En el plan Gratuito existe la opción de modificar mensajes, pero solo se conservará la última versión. En los planes de pago, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden elegir llevar un registro con las distintas versiones de un mensaje. Visita tus Ajustes del espacio de trabajo para revisar qué opción está activada en tu espacio.

Almacenamiento de datos

¿Dónde se guardan mis datos?

Slack está alojado con Amazon Web Services y la ubicación predeterminada es AWS EE. UU. Si una organización usa nuestra función de residencia de datos, la ubicación del alojamiento del centro de datos que corresponde a cada cliente de Slack puede variar. La residencia de datos para Slack permite a los equipos internacionales elegir la región donde se almacenan ciertos tipos de datos en reposo. Para obtener más información, visita Residencia de datos para Slack.

Ten en cuenta que las otras categorías de datos, “Otra información”, como se definen en la Política de privacidad de Slack se procesan en EE. UU. Para respaldar la prestación de nuestros Servicios, Slack puede contratar subencargados. Se puede acceder a una lista actual de los subencargados de los servicios, incluidas las identidades de estos el país donde se ubican, en https://www.slack.com/slack-subprocessors.

También puedes encontrar información sobre transferencias de datos en los siguientes recursos:

Cumplimiento del GDPR. Transferencias de datos: https://slack.com/gdpr#data-transfers

Política de privacidad: https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

Preguntas frecuentes sobre la privacidad de Slack: https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Centro de confianza de Slack: https://slack.com/trust

¿Los datos personales de la Unión Europea deben alojarse en la Unión Europea según el RGPD?

La GDPR no exige que los datos personales de la Unión Europea permanezcan en la Unión Europea. El Anexo de procesamiento de datos y las Cláusulas Modelo de la Unión Europea (cláusulas contractuales estándar) seguirán garantizando el cumplimiento de la normativa a la hora de transferir datos personales de la Unión Europea fuera de sus fronteras. Nuestro Anexo de procesamiento de datos está disponible para todos los clientes, independientemente del plan de Slack al que pertenezcan.

Las transferencias de datos entre Europa y EE. UU. también podrían estar regidas por el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. A través de Salesforce, Slack participa en el Marco de Privacidad de Datos (DPF) UE-EE. UU., extensión del DPF UE-EE. UU. y el DPF Suiza-EE. UU., como se describe aquí. Puedes ver más información acerca del DPF en https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

¿Con qué seguridad se manejan mis datos en Slack?

Slack se compromete a garantizar la seguridad, la redundancia y la confiabilidad de nuestra infraestructura, a la vez que ofrece a tu equipo herramientas para administrar tu entorno. A la hora de proteger tu organización, estamos sumamente orgullosos de ofrecer estándares de seguridad que superan los del resto del sector. En nuestro sitio web, encontrarás más información sobre nuestras prácticas de seguridad y certificaciones.

¿Se cifran mis datos?

Slack proporciona cifrado de datos en tránsito y en reposo. Obtén más información sobre nuestro enfoque sobre la seguridad.

Exportación y propiedad de los datos

¿Quién es dueño de los datos que se comparten en un espacio de trabajo?

Un cliente es propietario y tiene el control de todo el contenido enviado a su espacio de trabajo. Slack procesa los datos en nombre del cliente.

¿Qué herramientas de exportación ofrece Slack y quién puede usarlas?

Todos los planes Independientemente del plan al que estén suscritos, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden exportar todos los datos (mensajes y archivos) compartidos en canales públicos.

Plan Business+ Los propietarios del espacio de trabajo pueden solicitar acceso a una herramienta que les permitirá descargar todo el contenido de sus canales públicos y privados.

Planes Gratuito y Pro Los espacios de trabajo que tienen un plan Gratuito o Pro cuentan con la opción de descargar todos los datos de tu espacio de trabajo solo en ciertos casos. Pedimos a los propietarios de los espacios de trabajo con estos planes que soliciten exportaciones corporativas, que se sometan a un estricto proceso de revisión y que aporten (a) el proceso legal válido, (b) el consentimiento de los miembros o (c) una obligación o un derecho de acuerdo con las leyes vigentes.

Planes Enterprise Grid y Enterprise+ El servicio Discovery API permite a aquellos clientes de Slack que reúnan los requisitos utilizar aplicaciones externas para exportar, conservar o archivar mensajes y archivos enviados a Slack. Esto incluye mensajes y archivos que los propietarios decidan migrar a una organización de Enterprise Grid de Slack.

💡 Para más información, visita nuestra Guía para interpretar las herramientas de importación y exportación de Slack.

¿Cómo puedo eliminar mi información personal de Slack?

Si llegó el momento de abandonar para siempre tu espacio de trabajo, puedes desactivar tu cuenta y pedirle al propietario principal del espacio de trabajo que quite tu información de perfil. (El propietario principal del espacio de trabajo puede ponerse en contacto con Slack en tu nombre para completar la acción). Slack solo eliminará la información de perfil de un miembro a solicitud del propietario principal. Si eres el propietario principal y te han pedido que elimines el perfil de un miembro, puedes enviarnos un correo a feedback@slack.com.

Antes de desactivar tu cuenta, puedes quitar toda la información de perfil que desees, como tu nombre y correo electrónico. Dependiendo de los ajustes del espacio de trabajo, también podrías eliminar los mensajes y archivos que compartiste. Ponte en contacto con el propietario o el administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación.