本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

Slack 致力於提供滿足資料與隱私義務所需的資訊和工具。以下是與我們的隱私權政策和特定資料保護法有關的資源：

工作空間設定

成員可以在工作空間設定頁面檢視他們加入的工作空間相關資訊。你可以在這裡找到：

工作空間擁有者與管理員聯絡資訊

你的工作空間方案

訊息與檔案保留政策

可用的資料匯出選項

💡 閱讀更多關於工作空間設定頁面的資訊

刪除 Slack 帳號

如果準備好永久退出工作空間，成員可以停用帳號並要求該工作空間擁有者刪除個人檔案資訊

刪除工作空間

工作空間主要擁有者可以刪除自己的工作空間。閱讀更多關於刪除工作空間和我們的資訊安全措施。

工作空間轉移擁有者資格

工作空間主要擁有者可以將其工作空間轉移擁有者資格。

保留訊息與檔案

如果使用 Slack 免費版，你可選擇在 90 天後刪除訊息與檔案，或將訊息與檔案 (包含編輯內容) 保留一年。

若使用付費方案，預設的訊息和檔案保留設定是以付費工作空間有效期間為準，只要工作空間還在，所有內容都會在。工作空間擁有者可以自訂保留政策。他們可以選擇設定保留訊息和檔案的自訂時間範圍，也可以選擇保留已編輯或已刪除訊息的所有版本。

已編輯和已刪除的訊息

在免費方案中，如果有刪除訊息的選項，則只會留下最新版本。在付費方案中，工作空間擁有者或管理員可以選擇保留所有已編輯訊息的紀錄。請造訪工作空間設定，以確認工作空間啟用了哪一種選項。

資料儲存

我的資料儲存在哪裡？

Slack 由 Amazon Web Services 託管，預設位置為 AWS US。如果組織使用我們的資料常駐功能，每一位 Slack 客戶適用的資料中心主機位置可能會不同。Slack 資料常駐可讓全球團隊選擇某些類型的待用資料儲存的區域。若要深入瞭解，請造訪 Slack 資料常駐。

請注意，Slack 隱私權政策列為「其他資訊」的其他資料類別是在美國境內處理。為支援並提供相關服務，Slack 可能會採用子處理器。目前的相關服務子處理器清單，包括這些子處理器的身分識別、所在國家/地區等資訊，可由 https://www.slack.com/slack-subprocessors 取得

也可從下列資源取得有關資料傳輸的資訊：

GDPR 承諾 - 資料傳輸：https://slack.com/gdpr#data-transfers

隱私權政策 - https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy

Slack 隱私常見問題集：https://slack.com/trust/privacy/privacy-faq

Slack 信任中心 - https://slack.com/trust

GDPR 要求歐盟個人資料留在歐盟嗎？

GDPR 並不要求將歐盟個人資料留在歐盟。Slack 的資料處理附錄和歐盟示範條款 (標準合約條款) 將持續確保符合歐盟個人資料在歐盟境外轉移皆遵循法律。所有客戶都能參閱我們的資料處理附錄，無論使用的 Slack 方案為何。

歐洲與美國之間的資料傳輸也可能會受到歐盟-美國資料隱私架構的約束。Slack 透過 Salesforce 加入了歐盟-美國資料隱私架構 (DPF)、歐盟-美國 DPF 的英國延伸架構以及瑞士-美國 DPF，詳細資訊請參閱此處。如需進一步瞭解 DPF，請造訪 https://www.dataprivacyframework.gov/Program-Overview

我的資料在 Slack 上有多安全？

Slack 致力於確保我們的基礎架構是安全、符合冗餘性及可靠的，同時為您的團隊提供工具以管理環境。對於貴組織的安全，我們自豪提供超乎業界標準的保障，並且也在網站上列出許多 Slack 資訊安全措施與認證。

我的資料加密了嗎？

Slack 提供傳輸中資料與待用資料加密。閱讀更多關於我們的資訊安全措施。

資料匯出與所有權

誰擁有提交到工作空間的資料？

客戶擁有及控制提交至工作空間的所有內容。Slack 代表客戶處理客戶資料。

Slack 有哪些匯出工具可以使用，以及誰可以使用它們？

所有方案 在任何方案中，工作空間擁有者與管理員均可從公開頻道匯出所有資料 (訊息與檔案)。

Business+ 方案 工作空間擁有者可以請求使用能下載公開和私人頻道所有內容的工具。

免費及 Pro 方案 免費和 Pro 方案中，僅在有限的情況下，可以使用下載所有工作空間資料的選項。我們要求這些方案中的工作空間擁有者依照嚴格的檢閱流程申請資料匯出，並提供 (a) 有效的合法程序，(b) 成員同意書或 (c) 適用法律的要求或權利。

Enterprise Grid 和 Enterprise+ 方案 Discovery API 允許符合資格的 Slack 客戶使用第三方應用程式匯出、保留或封存提交到 Slack 的訊息和檔案，其中包括移轉到 Slack Enterprise Grid 組織的訊息和檔案。

💡若要深入瞭解，請造訪Slack 匯入匯出工具指南。

如何從 Slack 刪除個人資訊？

如果準備好永久退出工作空間，成員可以停用帳號並要求該工作空間主要擁有者移除個人檔案資訊。(工作空間主要擁有者可以代表你聯絡 Slack 完成這項操作)。 Slack 只有在主要擁有者提出要求的情況下，才會刪除成員的個人檔案資訊。如果是這種情況，有人請求你刪除成員的個人檔案，請寫信至 feedback@slack.com 與我們聯絡。

停用帳號前，也可以視需要移除任何個人檔案資訊，例如名稱和電子郵件地址。取決於工作空間設定，你也許可以刪除分享的訊息和檔案。如果你在編輯和刪除設定方面有任何問題，請聯絡工作空間擁有者或管理員。